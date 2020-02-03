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Все про:Милованов Тимофей (154) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (11)

 Разделение Минэкономики, торговли и сельского хозяйства возможно после завершения земельной реформы, - Милованов

Сельское хозяйство можно вывести в отдельное министерство после завершения земельной реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку 1+1" заявил министр Тимофей Милованов.

"Это имеет смысл. Разъединить сельское хозяйство и отдельно вывести, но после того как реформа рынка земли будет закончена", - пояснил Милованов. 

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон "О труде" модернизирует трудовые отношения, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3173376
 
 
 Топ комментарии
 
"по завєршенія"...
не виправляйте, будь ласка, бо воно так і розмовляє
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На кой чёрт объединять было полгода назад ?

Приходит осознание, что трындеть - не мешки таскать . . .
Уже и Офис Президента тихонько на Банковой остался, никуда не переехал, и опять восстанавливают ликвидированные структуры, а почему ? А потому что далеко не всё прошлое обязательно плохо. И после выборов кавалерийским наскоком что-то менять, не подумав - максимально тупо. Только время потратили и деньги налогоплательщиков. А могли их потратить на что-то более нужное.
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"по завєршенія"...
не виправляйте, будь ласка, бо воно так і розмовляє
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Без дебіла Милованова звісно с. г не обійдеться. З промисловістю все гаразд.Милованов все виправив.
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Эта гнида , подстилка олигархическая надеется таки распродать украинскую землю? В мире катастрофы невиданного масштаба, люди лишаются жилья и пищи, голодают, климатический апокалипсис, а рептилоиды это замалчивают и хотят в этот период и в период войны выбить у украинцев землю из-под ног. Вот истинное лицо криминальных прокладок у власти. Прошлая власть распродала армию и довела народ до войны, эта власть продаст землю и доведет народ до голодомора. Геть, падлы зеленые из власти.Сатанинские слуги.
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Не трудовой кодекс, не земельная реформа - это не уровень команды зеленского. Такие вопросы должны решаться адекватной властью.
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На кой чёрт объединять было полгода назад ?

Приходит осознание, что трындеть - не мешки таскать . . .
Уже и Офис Президента тихонько на Банковой остался, никуда не переехал, и опять восстанавливают ликвидированные структуры, а почему ? А потому что далеко не всё прошлое обязательно плохо. И после выборов кавалерийским наскоком что-то менять, не подумав - максимально тупо. Только время потратили и деньги налогоплательщиков. А могли их потратить на что-то более нужное.
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Володимир ЛогойдаНа кой чёрт объединять было полгода назад ?
це риторичне питання?
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Идеи профессора опередили мысль лузеров на века.Не зря у них пена у рта и нескончаемый поток жёлтой клеветы.Старые воры и грабители не знают, как укусить .
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ЗЕидиоты, временно рулящие Украиной, опять обгадились по самую шею. То эти дебилы укрупняли министерства,теперь наоборот, разъеденяют. Херовому танцору и яйца мешают. Да, ЗЕбилы обосранные?
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Амбіції не влаштованих на держ.службу кварталівців, як і апетит, росте? Вже не хочуть бути депутанами, а в міністри мітять? "Нє хочу бьіть вольной царіцєй! Хочу бьіть владьічіцєй морской"! Всі пам'ятають, чим це в Пушкіна скінчилось? Може трускавецьким неукам нагадати треба?
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Їм не нагадати, а дати прочитати, бо більшість з них навіть не чула про це, бо виросли на інших творах.
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Що розумні люди прямо зараз говорят про дії зевлади, а конкретно Тимошенко у ВР на погоджувальній раді :https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/242100596802731/?notif_id=1580722712290960&notif_t=live_video

Що, зебобіки що можете сказати на своє виправдання?????!!!!
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Що розумні люди прямо зараз говорять про дії зевлади, а конкретно Тимошенко у ВР ...

і схавала вона молодильних яблучок та стала молодою та цнотливою, що аж вуха розвернулись... Розділення Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства можливе після завершення земельної реформи, - Милованов - Цензор.НЕТ 240
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"Разделение Минэкономики, торговли и сельского хозяйства возможно после завершения земельной реформы, - Милованов" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил»
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