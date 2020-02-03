 Разделение Минэкономики, торговли и сельского хозяйства возможно после завершения земельной реформы, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку 1+1" заявил министр Тимофей Милованов.
"Это имеет смысл. Разъединить сельское хозяйство и отдельно вывести, но после того как реформа рынка земли будет закончена", - пояснил Милованов.
Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
не виправляйте, будь ласка, бо воно так і розмовляє
Приходит осознание, что трындеть - не мешки таскать . . .
Уже и Офис Президента тихонько на Банковой остался, никуда не переехал, и опять восстанавливают ликвидированные структуры, а почему ? А потому что далеко не всё прошлое обязательно плохо. И после выборов кавалерийским наскоком что-то менять, не подумав - максимально тупо. Только время потратили и деньги налогоплательщиков. А могли их потратить на что-то более нужное.
це риторичне питання?
Що, зебобіки що можете сказати на своє виправдання?????!!!!
і схавала вона молодильних яблучок та стала молодою та цнотливою, що аж вуха розвернулись...