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 Общество
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Все про:атомная энергетика (99) Тынный Игорь (3)

 Безопасная остановка изношенных АЭС обойдется Украине минимум в $15 млрд, - Тынный

Украина в ближайшие 30 лет не сможет отказаться от атомной энергетики. Тем не менее, на сегодня 15 работающих реакторов четырех украинских АЭС изношены уже на 80%, а на их полное выведение из строя государству может понадобиться около $15 млрд и одновременно качественная реформа энергетического сектора страны.

 Об этом в интервью заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре Игорь Тынный.

"Без атомной энергетики мы просуществовать в ближайшие 30 лет точно не сможем. Хотя мы – страна, которая, наверное, наиболее пострадала в мире (после аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, - ред.), но тем не менее мы очень безалаберно относимся к вопросу ядерной безопасности", - отметил он.

При этом, по словам Тынного, атомная энергия, которую нередко называют дешевой, такой на самом деле не является, а такое утверждение является мифом.

"Если мы посчитаем, например, сколько государство потратило средств (на программу вывода из эксплуатации ЧАЭС, - ред.), не удивлюсь, что в денежном эквиваленте это обошлось в $1 млрд… В среднем, в мире, на выведение одного энергоблока из эксплуатации надо $1 млрд. а в Украине их пятнадцать. Поэтому я утверждаю, что это миф про дешевую атомную энергетику", - подчеркнул бизнесмен.

Он также добавил, что на этом фоне госкомпания "Энергоатом" недополучает значительные средства, а Фонд, средства которого должны были бы направляться на выведение отработанных и самортизированных энергоблоков, на сегодня фактически является пустым.

В то же время продлевать сроки эксплуатации атомных энергоблоков нельзя до бесконечности. Они изнашиваются, морально устаревают и несут угрозы экологической безопасности. А средств в госбюджете на выведение атомных энергоблоков нардепы из года в год не закладывают.

Тынный подчеркнул, что, если сегодня не заниматься проблематикой изношенности атомных энергоблоков, могут усилиться риски техногенной катастрофы, а Украина вряд ли смогла бы пережить "второй Чернобыль".

Но если уже сегодня целенаправленно внедрять действенные реформы в энергетической сфере, через 30 лет Украина может безболезненно отказаться от АЭС с одновременным замещением недостающих мощностей энергогенерации, прогнозируют эксперты.

Тынный напомнил, что ранее Германия объявила, что закроет все свои АЭС до 2021 года. Швейцария уже отказалась от эксплуатации своей атомной электростанции. При этом ранее в Украине Министерство энергетики и экологии презентовало программу "Зеленый переход", в соответствии с которой в 2050 году в стране доля возобновляемой энергетики должна вырасти до 70%. При этом 30% должны составить атомная генерация и газ. А доля производства э/э из угля должна сократиться до 0%.

В этой связи, как пояснил Тынный, согласно стратегии развития украинской энергетики, все убыточные угольные шахты и дотируемые государством энергопредприятия (кроме "Энергоатома" и "Укргидроэнерго") необходимо оптимизировать или приватизировать.

В Украине как один из путей решения проблемы с убыточными госшахтами, по его мнению, – выставить их на продажу частным инвесторам. Так, на сегодня, все угольные шахты, находящиеся в частной собственности, являются прибыльными и обеспечивают рабочими местами местное население.

И если угольную реформу не внедрить уже в ближайшее время, государство продолжит годами тратить миллиарды гривен "на ветер" вместо внедрения реформ и развития рынка э/э.

Напомним, Энергетический переход - это движение энергетики в сторону чистых и безопасных возобновляемых источников. В рамках Парижского соглашения 2015 года мировое сообщество договорилось ограничить глобальное потепление на уровне значительно ниже 2°С и приложить все усилия, чтобы не превысить 1,5°С. А следовательно, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должен произойти организованно и за короткий временной промежуток – в течение нескольких следующих десятилетий. В частности, до 2050 г. транспорт, энергетика, промышленность и население должны полностью перейти на возобновляемые источники энергии, оставив большую часть разведанных залежей угля, а также значительную долю запасов нефти и газа в земле.

Источник: https://censor.net.ua/n3173375
 
 
 Топ комментарии
 
посыл понятен
изношенные они и убыточные на самом деле
как облэнерго
надо их передать в частные руки

и моментом станут как новые
псы. зачетный пиджак! в клетку
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Зееленое стадо мастера по распилу бюджета...пилить собираются даже там где рыги не пилили....добрались уже и до АЭС...
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еще бы, тариф с АЭС - 57 копеек, а тариф "зеленой энергетики" - 5 грн 54 копейки.

Конечно, АЭС надо останавливать! А как же!

чувак видать офигенно разбирается в ядерной безопасности. Просто эксперт мать его.
Именно потому и возглавляет Ассоциацию возобновляемой энергетики
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Зееленое стадо мастера по распилу бюджета...пилить собираются даже там где рыги не пилили....добрались уже и до АЭС...
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еще бы, тариф с АЭС - 57 копеек, а тариф "зеленой энергетики" - 5 грн 54 копейки.

Конечно, АЭС надо останавливать! А как же!

чувак видать офигенно разбирается в ядерной безопасности. Просто эксперт мать его.
Именно потому и возглавляет Ассоциацию возобновляемой энергетики
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посыл понятен
изношенные они и убыточные на самом деле
как облэнерго
надо их передать в частные руки

и моментом станут как новые
псы. зачетный пиджак! в клетку
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Отож)) Передать нужно в частные руки, и отстроить, и тариф впаять тыпиллам рыночный. У государства вообще нужно поменьше чтоп чегото было. Ато оно начинает заниматься популизмом, а тыпиллам, падким до шары это вылазит потом боком. Так платили бы больше на протяжении десятков лет, а так заплатят космическую цену за несколько лет. Урок любителям шары))
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Как же мы все дороги нашему бесценному государству.
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АхххАхххАхххА)) Ну что зе!лёные тыпиллы, получили дишовую электроэнергию и другие ништяки "на шару"(с)? Знайте: шары не бывает... За все нужно платить и ваш черед настал)) Щас цену на электричество впаяют рыночную, посколько мощности то строить нужно, и такую, что глаза от пакращення у вас полезут уже не на лоб, а на затылок))
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безопасная остановка дорого...а опасная ? дешево?
блин! не шутите вы с мирным атомом ...мы еще тот не отхэкали!!
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Ложь и еще раз ложь. Этот узаконенный грабеж в пользу якобы зеленой энергии естетсвенно желал бы полного уничтожения атомной энергетики.
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Ага... 57 коп... И при этом износ на 80%... Шото тут не то, в этом сочетании низкого тарифа (в то время как за бугром он совсем не такой: под 3 грн и больше), с почти полным износом, как думаешь? Популизм и безалаберность боком вылазит типиллам. Точнее ПОКА не вылазит, но это уже не за горами))
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не думаю, а ЗНАЮ, что при таких "износах" при нормальном обслуживании наши АЭС могут прослужить еще лет СТО.
А если всю электорэнергию, необходимую Украине, перевести на производство АЭС, то Ахметов, Клюев и Беня без масла на хлебушке останутся.
Зато люди будут платить за электрику не больше 1 грн. за кило.

как это пережить-то некоторым!
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Нельзя сомневаться! Он сказал, что ЗНАЕТ... Представляешь: купил машину, правильно обслуживаешь, платишь за все это сущие копейки а машина ездит 100 лет? Нет, не представляешь???!!! Ну то то у тебя просто воображение неразвито значицца))
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Чеж за бугром до такой "инновации" не додумались! Ведь действительно как просто! Просто обслуживай правильно например фольксваген гольф 1 и он будет ездить лет 100%. А платить за это обслуживание будешь копейки. И можно потом его праправнукам передать... Даааа... Тыпиллы во всем мире кроме как в Украине живут. Правда лучше живут и дольше, но это понятно не показатель! Мы плохо живем, и недолго и гондурас вокруг, но мы их путем не пойдем... У нас есть свой, хороший и отличный от других путь.
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Мужик. Это просто ты не слышал. Реально, не один говорил уже, что мощности изношены конткретно. Еще несколько лет такого тыпильного популизма и будет ойойой. Нужно кончать заниматься ерундой, привлекать инвесторов, и впаивать тыпиллам рыночный тариф - отучать от популизма. Та только кто сюда из инвесторов придет, когда окупаемость за десятки лет... Не... точно кирдык грядет.
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Да, да. Инсайд! От зеленого энергетика! Всем верить! А что говорят люди работающие на АЭС? Это не интересно и не важно!
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На, почитай у тебяш гуголь не отключен? Погугли тарифы у нас и за бугром)) https://gravicappa.com.ua/articles/tarify-na-***************-v-ukraine-i-evrope-interesnyy-obzor-dlya-vladelcev-solnechnyh
Ох иш и жестко вы будете учиться)) Поделом...
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А что кстати люди говорят, что все пучком и ничего не изношено, да?
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И не собираюсь. Вывод такой - люди из сферы атомной энергетики ничего такого про катастрофический износ не говорят. А бабушки возле подъезда это не источник информации для нормальных людей.
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Я тебе на сайт энергоатома ссыль дал)) Но они понятно не авторитет для тебя, и не из той самой энергетики)) Ну чтош - прозябай в своем душном мирке))
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ну, и что ты нашел на сайте Энергоатома? Что мы все умрем а завтра все блоки остановятся навсегда? Ложь. Энергоатом сообщает, что при цене 57коп имеет в **** прибыли и платит в бюджет , как госкомпания, кучу денег. А вот зеленому шахтеру Ахметову и 5.50 мало и оно воет.
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Ниачём. Какой-то предприниматель по возобновляемой энергетике, советник профана, последователь Грэты Тумблер рассуждает о том, о чём понятия не имеет на уровне куховарки. А спинджак - да, зачётный!
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С Бени Коломойского взять он честную цену за электроэнергию платил только при Порохе!
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як мона прібарахліцца на демонтажі економіки України та ше з бюджету вирвати солідний шмат
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зашибись! а ветряки с солнечными панелями, турбины ГЭС,ТЭС нифига не изнашиваются. они, млять, вечные. уберите этих проффесионалов с трускавецкими дипломами и тремя классами образования.
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я напоминаю, что Закон об узаконеном грабеже был принят людьми с двумя высшими образованиями и докторскими в нагрузку. Так что не надо.....
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Зона могла бы и больше таких людей дать, например, проффессор-консультант из Ростова.
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Это новость для идиотов, которые верят в дешёвую атомную энергию.
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Идиоты верят в полную чушь. Потому что слабоумные. Кто этот чувак в пиджаке? Прочитал? Какое он имеет отношении к мирному атому? Он тебе и 150 000 000 000 зеленых бакчов может впарить. Патамучто ты лох.
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Тогда впомни, какое недорогое электричество Чернобыль производит, умник.
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Замість того щоб субсідіювати срані Ахиеткіні шахти 20 років і зелену енергію потрібно було платити нормальні гроші за електроенергію від АЕС. Щоб певний відсоток від цього йшов на утилізацію та побудову нових блоків. Проте ж чинна влада із зелебобою - апогей масового отупіння населення. якому потрібні тільки Свати та Квартал. і даремно що в близькому майбутньому прийдеться педалі крутити щоб подивитися їх
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Але порівняння ціни ліквідації наслідків ЧАЕС та закриття звичайного блоку просто епічне. Я прогнозую. що ціна буде мінімум в 10 разів меншою.
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І я правий. Згідно з чинною концепцією зняття блоків з експлуатації, українські атомники вважають достатньою суму 100 млн євро. Саме стільки закладено у тариф атомного кіловата на 20 додаткових надпроектних років роботи для кожного блоку.
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А шо після 20 надпроектних років? Конфайнмент?
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Об этом в интервью заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре Игорь Тынный. - аху*нні іновації по розпилу грошей в 10 кратному розмірі скажу я вам.
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во всех президентов нужно спросить
где деньги на счетах амартотчислений
/деньги на восстановление /
а зелёная энергия для собственного потребления
излишки в сеть
а то сами потребляют дешовую электроэнергию
а нам продаж зеленую
Франция 80% электроэнергии получает с АЭС
и ничего
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да, ДА_А_А_А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Нимедленно зарыть все АЭС!

Понастроить витряков и платить им зилёный тариф !!!!!!!!!!!!!!
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На Западе опасаются, что у Украину могут появиться яйца и вследствие ЯО. Поэтому надо лишить Украину АЭС - где делается сырьё для ЯО.
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