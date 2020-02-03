 "Слуга народа" решила выдвинуть Алексейчук кандидатом в нардепы по округу №179 на Харьковщине

Об этом сообщает в Facebook замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на втором этапе съезда партии "Слуга народа" выдвинули Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179 округе в Харьковской области, где летом баллотировался и победил Алексей Кучер, который сейчас работает председателем Харьковской ОГА. Виктория Алексейчук - юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресс криминалистов". В Зе! Команде она с самого начала: на президентских выборах 2019 года была доверенным лицом Владимира Зеленского, баллотировалась в Верховную Раду на 174-м округе в Харькове. После назначения Алексея Кучера была его советники на общественных началах. Выборы в 179 округе состоятся 15 марта", - рассказала Кравчук.

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