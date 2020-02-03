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Все про:выборы (23111) Харьковщина (1453) Слуга народа (628) Кравчук Евгения (22) Алексейчук Виктория (1)

 "Слуга народа" решила выдвинуть Алексейчук кандидатом в нардепы по округу №179 на Харьковщине

Партия "Слуга народа" на съезде 3 февраля одобрила Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты по 179 округу в Харьковской области.

Об этом сообщает в Facebook замглавы фракции СН Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на втором этапе съезда партии "Слуга народа" выдвинули Викторию Алексейчук кандидатом в народные депутаты на 179 округе в Харьковской области, где летом баллотировался и победил Алексей Кучер, который сейчас работает председателем Харьковской ОГА. Виктория Алексейчук - юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресс криминалистов". В Зе! Команде она с самого начала: на президентских выборах 2019 года была доверенным лицом Владимира Зеленского, баллотировалась в Верховную Раду на 174-м округе в Харькове. После назначения Алексея Кучера была его советники на общественных началах. Выборы в 179 округе состоятся 15 марта", - рассказала Кравчук.

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Слуга народа решила выдвинуть Алексейчук кандидатом в нардепы по округу №179 на Харьковщине 01
Слуга народа решила выдвинуть Алексейчук кандидатом в нардепы по округу №179 на Харьковщине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173373
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо вона "доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член міжнародної організації «Конгрес криміналістів»" - то це означає, що подружка Венекдіктової, Бабікова, Вортнова. короче, отої гоп-компанії риго-овощних.

Дивіиися, як реванш ригів суне...
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в тому немає ніякого сумніву, що вона собі поправить життя
Новосад вже поправила
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Да какая она гарная? Хоть бы волосы по-людски уложила... Хотя... шо там укладывать то...А лицо... Жесть, очередная сельская штучка))
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"Слуга народа" решила выдвинуть Алексейчук кандидатом в нардепы по округу №179 на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5756
вроде недавно жешь выборы были?
всё лезут и лезут ....
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Что и кому предложит продать эта "слуга уродов"???
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Якщо вона "доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член міжнародної організації «Конгрес криміналістів»" - то це означає, що подружка Венекдіктової, Бабікова, Вортнова. короче, отої гоп-компанії риго-овощних.

Дивіиися, як реванш ригів суне...
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думаю, її результат буде непоганим соціологічним "зрізом" реальної підтримки "слуг народу" з боку цього самого народу.
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тільки не на Слобожанщині. Там - всі упороті риги.
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Она будет депутатом.Но ненадолго.Мажоритарщики в СН не хотят ликвидации мажоритарки.Об этом заявил Дубинский,возглавляющий воинствующую 5 колонну в стройных рядах СН.
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Брагаровці вперед! Ще в нас залишилися коти, кури, гуси, індики. А чому забули за корів та свиней? Чи то територія Ляшка?
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