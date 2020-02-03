 Рынку нужны не запреты и ручное регулирование, а дифференцированный и разумный контроль, – гендиректор Philip Morris International

Об этом в интервью журналу "Фокус" во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) заявил генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.

Руководитель транснациональной корпорации коснулся и недавних законодательных изменений в Украине – в том числе законопроекта №1210, который уравнял налогообложение для сигарет и систем нагревания табака.

— Депутаты, уравняв налоги для сигарет и стиков, не осознали, что таким образом вредят курильщикам со стажем, которые уже перешли на менее вредные системы доставки никотина, и что в связи с увеличением стоимости альтернатив они могут вернуться к обычному курению. При том, что и вейпы, и системы нагревания табака содержат на 95-99% меньше канцерогенов, чем смолы традиционных сигарет – объясняет проблему Андре Каланцопулос.

Также глава Philip Morris International раскритиковал попытки депутатов вручную регулировать уровень маржи при продаже табачных изделий.

Речь идет о законопроекте №1049, принятом в октябре 2019 г., но так и не подписанный Президентом Украины из-за грубых нарушений во время принятия законопроекта. Законопроект №1049 уже спровоцировал полномасштабный кризис на рынке табачных изделий Украины – многие компании в ноябре 2019 г. приостановили или серьезно сократили производство. Убытки госбюджета из-за данной ситуации оцениваются экспертами в 2,5 млрд. грн.

- Сейчас украинский парламент пытается сделать что-то не очень рацио­нальное. Средний мировой показатель суммарной маржи субъектов в цепи поставки сигарет конечным потребителям - 10%. Увеличение этой маржи до 20%, как решил парламент, с учётом роста акциза приведёт к увеличению розничной цены на 40-50%. Да, мы снизим нашу прибыль, чтобы смягчить стремительный рост цен на сигареты. Но принципиально это ситуацию не изменит. За счёт нововведения обогатятся оптовые и розничные продавцы, но в Украине станет намного больше контрабандных сигарет – прогнозирует Андре Каланцопулос.

При этом генеральный директор Philip Morris International выразил надежду на диалог и взаимопонимание с украинской властью.

- Поверьте, никто не горит желанием говорить руководству страны, что мы, дескать, не хотим здесь работать. Так редко случается. Но если нас не слышат, если принимают во внимание лишь интересы некоторых участников рынка [розничных торговцев], нам придётся делать выводы. Для всех будет намного проще посредством диалога прийти к сбалансированному решению, как делается в других странах. Это принцип свободной торговли – объясняет Андре Каланцопулос.

На данный момент, Philip Morris International является одним из мировых лидеров как рынка традиционных сигарет, так и рынка альтернативной табачной продукции – в основном за счет популярных систем нагревания табака IQOS.

- IQOS представлен в 51 стране, хотя пару лет назад мы присутствовали лишь в 19. В мире IQOS уже используют более 12 млн. человек. Например, в Японии уже сейчас доля рынка альтернативных систем доставки никотина – 25% от общего рынка табачных изделий. Мы получили научную оценку IQOS от американской Food and Drug Administration – с пришлого года IQOS официально разрешён в США. 600 тыс. украинцев также использует IQOS. Для нас Украина стала для очень важным рынком – уверен генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.