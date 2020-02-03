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 В Украине стартовала регистрация на ВНО, - УЦОКО

Сегодня, 3 февраля, в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО состоится 21 и 28 марта 2020 года, - УЦОКО. ИНФОГРАФИКА

Комплекты регистрационных документов учеников (слушателей, студентов) для прохождения ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта 2020 года.

Напомним, в 2020 году ВНО состоится с 21 мая по 15 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3173370
 
 
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