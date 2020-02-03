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Все про:НАБУ (3039) взятка (4865) Госрезерв (35)

 НАБУ задержало чиновника Госрезерва на взятке в $40 тыс. своему начальнику за участие в коррупционной схеме. ФОТОрепортаж

Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило начальника одного из управлений Государственного агентства резерва Украины при попытке дачи взятки главе Госрезерва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что начальник управления пытался передать 40 тысяч долларов главе Госрезерва с целью реализации коррупционной схемы.

"Начальник управления Госрезерва на протяжении ноября 2019 - января 2020 подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это чиновник обещал им сохранение должностей и содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности. Осознавая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - сообщили в НАБУ.

После получения предложения глава Госрезерва обратился в правоохранительные органы.

"Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за "услугу". Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.

НАБУ задержало чиновника Госрезерва на взятке в $40 тыс. своему начальнику за участие в коррупционной схеме 01
НАБУ задержало чиновника Госрезерва на взятке в $40 тыс. своему начальнику за участие в коррупционной схеме 02
НАБУ задержало чиновника Госрезерва на взятке в $40 тыс. своему начальнику за участие в коррупционной схеме 03

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Чиновнику сообщили о подозрении в преступлении по ч. 4 ст.368 и ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,1 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3173367
 
   
 Топ комментарии
 
Обычный будний день страны , обычная новость - ВОРУЮТ...
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Ну задержали.Ну запротоколировали...А дальше - как всегда : залог, разваленое "дело", суд, восстановление в должности...
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Обычный будний день страны , обычная новость - ВОРУЮТ...
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Майже так... звичайний день.. Як пробують красти то НЕ ДАЮТЬ НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі - Цензор.НЕТ 4247
а лахта все з ног на голову перекручує НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі - Цензор.НЕТ 6837
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Полюють за дрібнотою. Коли НАБУ займеться Оманським Нелохом?
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Напевне пiсля Мальдiвського Бариги )))))
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вірне питання, скільки мали "заробити", щоб віддати 40т. + 20%? Та на яку суму завдати збитків державі?
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Ну задержали.Ну запротоколировали...А дальше - как всегда : залог, разваленое "дело", суд, восстановление в должности...
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" дальше - как всегда : залог, разваленое "дело", суд, восстановление в должности.."
Вы забыли добавить-выплатить комписацию...... за вынужденный прогул
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написали 40 тис, а розкладено+на столі 120 тис
або фото зпиз..
або знову .... справа на корзину
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а як вам підрахунок на землі: 8 рядків по 11купюр та 1х12... Це що за система підрахунку?
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Гарно живуть, модно.
Не Китай в нас. А зря. Розстріляли би, а краще повісили, зібравши ВСІХ робочих цієї установи зі всієї України. Але у нас толерастія. Може умовно отримає, а потім поновиться
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вот и сколько же должна быть зп у этого гада, чтобы он по 40к баксов не брал?
миллионы?
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Провокация взятки. За Это уже в нашей стране как то забыли. То обьявы кидают,мол мы взятк не берем,это мошенники от нашего имени просят( на всякий случай хорошая отмазка если давать коммерсы не захотят и будут обращаться в соответств. Органы). А шо? КАТИТ. Сам сказал : " заноси", потом сообщил- хлопнули. А сам такой белый и пушистый,никогда ничего не брал как бы
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