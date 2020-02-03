EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  676  4
Все про:избиение (9368) Одесская область (1917) Офис генерального прокурора (68)

 Двух полицейских на Одесчине отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей, - Офис Генпрокурора

Заводским судом города Николаева по ходатайству работников специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора отстранены от должностей двое сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что сейчас досудебное расследование продолжается.

Если в ходе судебного разбирательства будет доказана их вина, то работникам полиции грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в октябре следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновника ГФС Херсонщины будут судить за избиение прокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3173366
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Избивать людей,могут только скоты. Или садисты авакава.
 показать весь комментарий
 
 
"Стало відомо де пропав Бодя. Аваков йго ізолював в своїх "застєнках", бо коронавірус полює на людей з роскосими очима. По-Аваковськи, він, як мінімум, носій".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх