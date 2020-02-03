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Все про:поезд (760) туризм (1153) Укрзализныця (1804)

 "Укрзализныця" назвала самые популярные среди украинцев внутренние рейсы. На первом месте маршрут Киев-Харьков. ИНФОГРАФИКА

Самым популярным пассажирским маршрутом в Украине стало направление Киев-Харьков.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллиона пассажиров.

Отмечается, что в ТОП-5 рейсов также вошли рейсы Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

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Укрзализныця назвала самые популярные среди украинцев внутренние рейсы. На первом месте маршрут Киев-Харьков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173365
 
 
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ничего там топового нет , направление где больше населения "Укрзализныця" назвала самые популярные среди украинцев внутренние рейсы. На первом месте маршрут Киев-Харьков - Цензор.НЕТ 2091
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ага... а як зробити ПРЯМУ колію з Кропивницького до Умані... І впровадити нею потяги з Донбасу до Львова-Ужгорода.. то в Києві кількість транзитних пасажирів впаде на 750тис... щорічно І та колія ВИПРАВДАЄ ВИТРАТИ за 2роки
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Коли на вантажних вагонах будуть написи на українській мові? Чому всі вагони інших держав мають свою позначку і на своїй мові і тільки наші всі на мові окупанта. Чому це так?
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Фиг я сейчас сяду в непровертивающтйся душный вагон, особенно сейчас в свете последних событий. в цивилизованных странах во время даже простого гриппа всё проветривают и вентилируют. уроды дикие.
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потому что других нет......поотменяли всё дятлы пестрожопые...
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снизить тариф чтобы пересели пассажиры
с авто на ЖД
за счёт увеличения потока и будет доп прибыль
пересмотреть время маршрутов
чтобы клиент прибыл на место решил проблемы
и вечером уехал
дневной рейс для поездки в гости на вечер
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