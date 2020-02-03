 "Укрзализныця" назвала самые популярные среди украинцев внутренние рейсы. На первом месте маршрут Киев-Харьков. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут Киев-Харьков, билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллиона пассажиров.

Отмечается, что в ТОП-5 рейсов также вошли рейсы Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

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