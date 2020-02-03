 Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией, - глава МИД Польши Чапутович

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о разнице во взглядах между Польшей и Францией на будущее отношений с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Польша. - Ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения ею этого условия", - подчеркнул глава польской дипломатии.

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Польский министр также отметил, что Варшава не планирует войти в Нормандский формат переговоров, за который несут ответственность Франция, Германия, Россия и Украина.

"Пока Президент Украины говорит, что в этой формуле можно что-то получить, до тех пор он будет иметь нашу поддержку. Мы хотели бы, чтобы Украина достигла своей цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул Чапутович.