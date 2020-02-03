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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74890) МИД Польши (238) нормандская четверка (1077) Чапутович (83)

 Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией, - глава МИД Польши Чапутович

Польша не является сторонницей политики улучшения отношений с Россией без выполнения ею норм международного права.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о разнице во взглядах между Польшей и Францией на будущее отношений с РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы (Польша. - Ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения ею этого условия", - подчеркнул глава польской дипломатии.

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Польский министр также отметил, что Варшава не планирует войти в Нормандский формат переговоров, за который несут ответственность Франция, Германия, Россия и Украина.

"Пока Президент Украины говорит, что в этой формуле можно что-то получить, до тех пор он будет иметь нашу поддержку. Мы хотели бы, чтобы Украина достигла своей цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", - подчеркнул Чапутович.

Источник: https://censor.net.ua/n3173363
 
   
 Топ комментарии
 
з масковією ваще не треба вести справи!!
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Поляки и другие нормальные народы Восточной Европы при первой же возможности здыхались братских объятий и живут сейчас прекрасно. А малороссы все никак с братьями расстаться не могут, так и барахтаемся в рассейском болоте.
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Молодці поляки , тверда ,адекватна позіція без жодних але ,а може , а раптом
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з масковією ваще не треба вести справи!!
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Зевлада та її власники з вами не погодяться
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Страна ,гавно. Перспектив,ноль. Смысл с ней заморачиваться,даже если бы не гнилые были ?
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Ты о какой стране? Франция, Польша, Украина, паРаша?
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Поляки и другие нормальные народы Восточной Европы при первой же возможности здыхались братских объятий и живут сейчас прекрасно. А малороссы все никак с братьями расстаться не могут, так и барахтаемся в рассейском болоте.
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Более того! Как вы назвали "малороссы" и сейчас есть частью России. И бизнес в Украине принадлежит России, а что главное- настроение народа, которое за годы "незалежности" окончательно перешло на сторону идеи великой Руси в составе Украины, так называемой. И хоть за яйца себя кусайте, но процесс пошел... Нацики. Вас тут никто не ждал. Езжайте в свои, вами же вырубленные Карпаты!
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Абсолютно точно. Я ж об этом и говорю. Нормальные народы давно здыхались России и стали нормально жить, А малороссы хотят жить вечно в говне вместе с Россией. Не могу с тобой не согласиться.
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Кто кого и где не ждал, чмырь ты рускамирский? К тебе никто не приходил с Карпат. А вот рускамирские братушки лезут ко всем со своим гунявым ртом.
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Це троль ольгінський. Модератор , ти не бачиш фейкового акаунта на ФБ!?
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Молодці поляки , тверда ,адекватна позіція без жодних але ,а може , а раптом
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На превеликий жаль ситуація з українською економікою набагато гірша від польської.
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Вороття баризі не буде.
Цього ніяк не можуть зрозуміти петюнці-порохососіки.
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Не скажи, сейчас, когда зебанаты истерично разбегаются по шариям, бойкам и им подобным, ну очень увеличиваются шансы загнать вас, зебанутую марзоту, в стойло)
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И выбрать снова Ябунковича ... в 2010 именно так и было, крепкого хозяйственника выбирали , как ПеПо Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією, - глава МЗС Польщі Чапутович - Цензор.НЕТ 1082
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Нет, голоса зебобиков распределяются так, что они никого не выберут)
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А кто сказал, что он будет баллотироваться?.... вы ребята, своей болтовнёй ,хуже делаете не зелебобикам а Украине.
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