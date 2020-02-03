 "Газпром" в январе использовал оплаченные мощности газотранспортной системы Украины на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – написал он в Facebook в понедельник утром.

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Как сообщалось, новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.