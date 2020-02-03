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 Политика Украины
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 "Газпром" в январе использовал оплаченные мощности газотранспортной системы Украины на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит природного газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд куб. м, тогда как услуги транзита были оплачены из расчета 5,52 млрд куб. м.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Оплаченные мощности использованы на 46%", – написал он в Facebook в понедельник утром.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон

Газпром в январе использовал оплаченные мощности газотранспортной системы Украины на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Как сообщалось, новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173360
 
 
 Топ комментарии
 
Зимы пошли теплые. Кацапы привыкают к убыткам ))
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Очень хорошо. Доить идиотов!
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Во Зе шо придумали, при Пэтрухе до такого не додумались.
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Зимы пошли теплые. Кацапы привыкают к убыткам ))
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Во Зе шо придумали, при Пэтрухе до такого не додумались.
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ЕС не нужно столько газа!)))
Зная финты ушами ГазМяса...они на зиму заранее накачали себе газку...
А тут еще и зима подарочек теплый принесла...

ЕС такие обемы не нужны...ну если только не по цене в 2 раза меньше теперешней...
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Якщо будуть наганяти - прийдеться переплачувати - там формула чим більше качаєш тим більше платиш
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Za vozdux rosija platyt tak i dolzno byt "Газпром" у січні використовував оплачені потужності газотранспортної системи України на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6829Zyzeni gaz teper mnogyje pokupajet poskolku on desevle.rosiji skoro nebudet s cego pensiji platyt
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сколько нам пришлось добавить своего газа, чтобы этот минимум прокачать?
хоть какую-то прибыль получили?
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