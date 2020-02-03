 Перерасчет размера субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически, - Минсоцполитики

"В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически - без необходимости дополнительного обращения граждан за январь и февраль 2020 года" – сообщило ведомство, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что, так как Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа.

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"Из-за этого соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года", - рассказали в Минсоцполитики.