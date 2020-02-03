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 Политика Украины
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 Перерасчет размера субсидий из-за отделения услуги по распределению газа в феврале пройдет автоматически, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины сообщило, что перерасчет размера льгот и субсидий из-за отделения услуги по распределению газа состоится в феврале автоматически.

"В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически - без необходимости дополнительного обращения граждан за январь и февраль 2020 года" – сообщило ведомство, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что, так как Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа в конце декабря, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа.

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"Из-за этого соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года", - рассказали в Минсоцполитики.

Источник: https://censor.net.ua/n3173357
 
 
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субсидии это унижение граждан! Тарифы снижайте в 2 раза и количество желающих сократится раза в 4....."слуги уроды" ловко переняли схемы папередников.
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Схема "Продай собаку - оплати комуналку" - це креатив виключно нової нарідної влади.
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"Нафтогав" ввел котировки стоимости собак.
Индексы мопсов и йорков растут,также котируются пуделя.Китайские породы типа пекинеса не котируются,их можно сдать только в ломбард
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автоматически кинут...учитывая разную стоимость по регионам.....
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