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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд избрал меру пресечения трем фигурантам дела о $5 млн взятки главе ФГИ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в предоставлении неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины. Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12 612 000 грн", - говорится в сообщении.

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Как известно, три человека предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанным предприятием.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ и осуществляют его С ноября 2019 года.

31 января трем фигурантам дела было сообщено о подозрении.

Они были задержаны сразу после оказания первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов США.

Источник: https://censor.net.ua/n3173354
 
 
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тупорила хуцпата бидлота повірила ґебельсам пукіна..
З лахти цілодобово лунає -"а чьто ж ані вам сдєлают? -давайті многа=вазьмут"... Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ - Цензор.НЕТ 7475
І ШО? Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ - Цензор.НЕТ 1390
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире.
В древности был царь Мидас, все к чему он прикасался превращалось в золото.
В наше время есть некий пецька, который все к чему прикоснется превращает в дерьмо, и этот суд не исключение.
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