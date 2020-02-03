 Законопроект о дезинформации доработают и только после этого вынесут на рассмотрение Кабмина, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соем Telegram-канале.
По его словам, сейчас закопроект проходит только первый этап публичных обсуждений и уже был сделан вывод о том, что этот этап должен быть продлен.
"Подчеркиваю, на сегодня у нас есть только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства. Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", - написал он.
Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.
Не пора ли Зеленскому устроить резню в собственном окружении?
"У льва в джунглях один шанс выжить: не изображать царя зверей, а царствовать." Это из "Джентльменов" Гая Ричи. Прекрасный фильм, настолько динамичный, что отлить некогда. А цитату, с большой натяжкой, можно применить к Зеленскому. Не лев, конечно же, но все же Президент. И чтобы выжить, ему нужно не изображать Президента, а быть им. Пока не получается.
Об этом пишет Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД» под заголовком «Зеленский и пустота».
Гончарук откровенно над ним смеется, Баканов «Ваня - 30 процентов» за его спиной собирает 30 процентов с таможни, Ермак откровенно работает на Москву, а Богдан шляется по отпускам, стебется и ищет новую любовь.
Не пора ли для начала устроить резню в собственном окружении?
Но нет скамейки запасных. И нет чутья для союзов.
Увы, но Зеленский войдет в историю как Президент, у которого был максимум власти и общественного доверия, но, благодаря, собственному кадровому идиотизму - просрал все.
Посмотрите на людей, занимающих ключевые должности в команде Зеленского, ведь это настоящая кунсткамера.
Премьер Гончарук в рекордные сроки обрушил поступления в бюджет, провел ноль реформ и в ближайшее время спровоцирует голодные бунты.
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Спикер Разумков пытается протолкнуть в премьеры «киндер-сюрприз» из 90-х, Виктора Бондаря, который обосрался на должности министра транспорта при Ющенко, стал фигурантом уголовного дела, а затем шестерил у Калетника.
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Какой еще шлак Разумков предложит Зеленскому? Жаль, что Чечетов погиб, наверное, тоже был бы в кандидатах на премьеры.
Мутный шпион с бандитским прошлым, Ермак фактически министр иностранных дел.
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Другой аферист, Баканов - «рулит» СБУ, грабит агроэкспортеров и планирует хорошо «подняться» на таможне.
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«Мирный план» оказался предательством. После разведения люди продолжают гибнуть в ООС.
Парламент с «зеленым большинством» настолько страшен, что никого из этой кунсткамеры нельзя пускать на эфиры, потому что это чистые дебилы.
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Вот и весь результат президентства Зеленского. Фактически, мы уже имеем иллюзию власти, а не власть. Иллюзию государства, а не государство. Актера, так и не понявшего, что ему уже нужно не играть Президента, а стать им.
А для этого, прежде всего, нужно отбросить всю эту шушеру из прошлой жизни и начать думать как Президент.
Возможно, нужно разогнать этот сброд, который сейчас называется ВР. Провести новые выборы и призвать в исполнительную власть профессионалов-государственников.
Они еще есть, нужно просто немного ознакомиться с этим слоем. А не использовать социальные лифты для «шариковых».
***
Думаю, Зеленский уже опоздал с «резней в собственном окружении». Ему теперь, скорее всего, ничего не поможет (он УЖЕ «просрал все»)…
Поэтому сейчас нужно ставить вопрос и о как можно более скорой отставке самого нынешнего горе-президента: