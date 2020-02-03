 Законопроект о дезинформации доработают и только после этого вынесут на рассмотрение Кабмина, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соем Telegram-канале.

По его словам, сейчас закопроект проходит только первый этап публичных обсуждений и уже был сделан вывод о том, что этот этап должен быть продлен.

"Подчеркиваю, на сегодня у нас есть только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства. Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены", - написал он.

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Напомним, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что за заказные материалы нужно ввести уголовную ответственность для журналистов.