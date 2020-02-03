 С марта выплаты безработным украинцам повысятся на 170 грн, - Фонд соцстрахования

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщили представители Фонда соцстрахования.
Ранее сумма составляла 1630 грн, а теперь ее увеличили до 1800 грн. Такой минимальный размер выплат будет назначаться людям с учетом заработной платы и страхового стажа, которые у них были.
Кроме того, пенсионный фонд обнародовал данные о выплатах. 60% украинских пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. И лишь каждый 10-й украинец, вышедший на заслуженный отдых, получает до 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2020 года средняя пенсия составляла 3082 грн.
31 января сообщалось, что в Киевском городском центре занятости зарегистрировались почти 9,5 тысячи безработных, из которых примерно две тысячи - бывшие высокопоставленные чиновники.
Чтобы понравиться людям, в депутаты от Слуги народа набрали таких идиотов, как Євгеній Брагар. Принцип набора был примерно такой же, как кастинг в ток-шоу: понабирать таких придурков, что будут выглядеть тупыми даже на фоне не самого взыскательного зрителя. Чтобы условный Степан с условной Анастасией обсуждали на диване под пиво их идиотизм и чувствовали себя капец какими умными.
И все бы хорошо, но быдло, заведенное Слугами народа в Раду, получило деньги, власть, и теперь им этого уже мало. Пирамида Маслоу зовет! Удовлетворив потребности в деньгах, депутатское быдло жаждет самореализации. Полгода оно тихонько сидело на попе ровно и охреневало: Йо!! Я - народный депутат! *****!!
Но пирамида Маслоу зовет выйти из тени и начать заявлять о себе. Вот они выходят и заявляют. Посадить волонтерок, продать собаку, отправить бабушку в космос, если ее пенсия не устраивает. И это только начало. Дальше будет только больше и хуже. Бо быдло в самореализации страшно. Особенно, когда понимает, что терпело столько лет, а теперь оно целый народный депутат.
И да, быдло тут не о доходах и не о том, что быть парикмахером, водителем или безработным стыдно. Быдло здесь исключительно в прямом смысле этого слова: тупое животное. Наверное, сложно было находить таких во всех регионах Украины, но Зєлєнскому удалось.
Надо было не на западную границу, а на границу с Крымом ехать, там крымчане волокут с Украины окорока, лекарства и все такое прочее, что намного дешевле, чем в столь им желанном российском Крыму, за который они так бодро проголосовали.
Это, конечно, не 4000 денег в месяц в одни руки, как было обещано перед выборами, но тоже "не кот начхал", верно, ЗЕбобики?
Это ведь можно будет прикупить шаурмы.
Правда, на красные плавки, полагю, сдачи от шаурмы уже не хватит.