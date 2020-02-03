 За неделю жертвами пожаров в Украине стали 26 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 3 человека.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 159 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 80 человек.

Ликвидирован 861 пожар, спасены на пожарах 45 человек и не допущено уничтожение огнем 356 зданий и 25 ед. техники. На пожарах погибли 26 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 692 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлены 153 выезда, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 412 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.