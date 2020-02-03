 Париж намерен консультироваться с Варшавой в отношении ситуации на Донбассе, - советник президента Франции Бонн о целях визита Макрона в Польшу

Одной из целей первого визита Макрона в Польшу является привлечение Польши к переговорам по ситуации на востоке Украины перед и после проведения встреч в "нормандском формате", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это переломный визит, поскольку открывает новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран. Это - последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше", - отметил перед визитом Макрона глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он сообщил, что во время визита будет подписана стратегическая программа сотрудничества Польши с Францией на ближайшие четыре года и декларация о сотрудничестве с ЕС.

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Советник президента Франции Эмманюэль Бонн несколько дней тому назад сообщил, что главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции по ключевым для Европы делам, таким как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО. По его словам, Париж намерен консультироваться с Варшавой в отношении ситуации на востоке Украины перед и после встреч в нормандском формате. Он уточнил, что речь идет о включении Польши в этот формат. Бонн добавил, что "необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, Востока Украины".

Польский эксперт, преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий в комментарии Укринформу отметил, что вряд ли приглашение Польши к переговорам перед нормандским форматом как-то повлияет на улучшение отношений между Польшей и Россией, которые сейчас являются довольно напряженными.

"Не думаю, что это как-то фундаментально повлияет на позицию Польши относительно России и Макрон, наверное, это осознает... Польская власть взамен на улыбку и французское рукопожатие не подаст руки России", - высказал мнение Шептицкий.

Он отметил, что эта французская инициатива в отношении Польши является своего рода легитимизацией нормандского формата среди стран, которые относились к нему весьма критически, в частности Польша.

В то же время, эксперт выразил мнение, что в контексте визита очень важно время, когда это делается - после фактического выхода Великобритании из ЕС.

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"Недавно произошел Brexit, который меняет расстановку сил в ЕС. Он в значительной мере может укрепить Францию, ведь она остается единственной страной ЕС, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, единственной страной с ядерным оружием. Для Макрона это может быть новый раздел в Европе", - констатировал Шептицкий. Следовательно, с началом новой главы в истории ЕС Макрон хочет "гарантировать себе мир, дружбу и симпатию различных стран-членов".

Польша является одной из стран, с которой у Франции сохранялись довольно напряженные отношения: Макрон ранее критиковал Польшу за ее позицию по отдельным вопросам в середине ЕС, а также за характер внутренних преобразований в Польше.

В то же время, Шептицкий не исключил, что одной из целей визита также является "тушение пожара в польско-российских отношениях", в условиях попытки Франции нормализовать отношения с Россией.

Как известно, в первый день визита предусмотрены встречи главы французского государства с президентом Польши, премьер-министром, маршалками Сейма и Сената, с французской диаспорой и ужин с представителями польских СМИ и деятелями культуры. На следующий день Макрон поедет в Краков, где посетит Королевский замок на Вавеле и выступит в Ягеллонском университете с лекцией на тему французско-польских отношений.