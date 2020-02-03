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Все про:Польша (5067) Франция (2177) Макрон (378) Чапутович (83)

 Париж намерен консультироваться с Варшавой в отношении ситуации на Донбассе, - советник президента Франции Бонн о целях визита Макрона в Польшу

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3-4 февраля будет находиться с официальным визитом в Польше.

Одной из целей первого визита Макрона в Польшу является привлечение Польши к переговорам по ситуации на востоке Украины перед и после проведения встреч в "нормандском формате", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это переломный визит, поскольку открывает новые возможности стратегического сотрудничества с Францией на ближайшие четыре года отдельных министерств обеих стран. Это - последняя страна, которая имела определенные критические мнения о Польше", - отметил перед визитом Макрона глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он сообщил, что во время визита будет подписана стратегическая программа сотрудничества Польши с Францией на ближайшие четыре года и декларация о сотрудничестве с ЕС.

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Советник президента Франции Эмманюэль Бонн несколько дней тому назад сообщил, что главной целью визита Макрона в Польшу будет объяснить позицию Франции по ключевым для Европы делам, таким как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО. По его словам, Париж намерен консультироваться с Варшавой в отношении ситуации на востоке Украины перед и после встреч в нормандском формате. Он уточнил, что речь идет о включении Польши в этот формат. Бонн добавил, что "необходим диалог с Россией на рациональной почве в вопросах, в частности, Востока Украины".

Польский эксперт, преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий в комментарии Укринформу отметил, что вряд ли приглашение Польши к переговорам перед нормандским форматом как-то повлияет на улучшение отношений между Польшей и Россией, которые сейчас являются довольно напряженными.

"Не думаю, что это как-то фундаментально повлияет на позицию Польши относительно России и Макрон, наверное, это осознает... Польская власть взамен на улыбку и французское рукопожатие не подаст руки России", - высказал мнение Шептицкий.

Он отметил, что эта французская инициатива в отношении Польши является своего рода легитимизацией нормандского формата среди стран, которые относились к нему весьма критически, в частности Польша.

В то же время, эксперт выразил мнение, что в контексте визита очень важно время, когда это делается - после фактического выхода Великобритании из ЕС.

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"Недавно произошел Brexit, который меняет расстановку сил в ЕС. Он в значительной мере может укрепить Францию, ведь она остается единственной страной ЕС, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, единственной страной с ядерным оружием. Для Макрона это может быть новый раздел в Европе", - констатировал Шептицкий. Следовательно, с началом новой главы в истории ЕС Макрон хочет "гарантировать себе мир, дружбу и симпатию различных стран-членов".

Польша является одной из стран, с которой у Франции сохранялись довольно напряженные отношения: Макрон ранее критиковал Польшу за ее позицию по отдельным вопросам в середине ЕС, а также за характер внутренних преобразований в Польше.

В то же время, Шептицкий не исключил, что одной из целей визита также является "тушение пожара в польско-российских отношениях", в условиях попытки Франции нормализовать отношения с Россией.

Как известно, в первый день визита предусмотрены встречи главы французского государства с президентом Польши, премьер-министром, маршалками Сейма и Сената, с французской диаспорой и ужин с представителями польских СМИ и деятелями культуры. На следующий день Макрон поедет в Краков, где посетит Королевский замок на Вавеле и выступит в Ягеллонском университете с лекцией на тему французско-польских отношений.

Источник: https://censor.net.ua/n3173346
 
 
 Топ комментарии
 
Именно с Варршавой, а не с Зеленским. Избрали убожество-наркомана. Мир посмотрел на эту монику и понял, шо с ним говорить не о чем.
Порошенко можно при жизни уже памятник ставить за его успехи, а это зеленое чмо пользуется по инерции плодами другого.
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Поляки конечно более патриотичны, чем люди из квартала. Те только кривляться умеют, не забывая про свой карман.
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Странно под)(уйловский ватный макрон и просит Польшу о помощи.. он же так потужно лижет плешивого.. 🤔🤔🤔
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Поляки конечно более патриотичны, чем люди из квартала. Те только кривляться умеют, не забывая про свой карман.
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Самое интересное, что украинский вопрос обсуждается без Украины.
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Як в тому анекдоті : " Мы с мужем посоветывались, и я решила..."
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Странно под)(уйловский ватный макрон и просит Польшу о помощи.. он же так потужно лижет плешивого.. 🤔🤔🤔
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Не затушить тебе этот "пожар",Макрон
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Це дуже добре , та по любе краще ніж з Мацквой
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зеленского уже даже не вспоминают,
кто будет общаться со слуго армянской мафии ?
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"Красный политрукъ тов.Макронъ аігтірует темных польскіх крестьянъ"
Холст,масло
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і ви вірите, що цей друг Путлера, щось зробить для України, цій цинічній гниді не можна вірити ні на одну йоту. Це іменно та сволота, яка свого часу, по вказівці кремлівського карлика не дала дозволилу, продати Україні спецприлади для ******** модернізації гелікоптерів Мі-24, МІ-8, і ще для іншої військової техніки.
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Відповідна заявка, наголосив він, вже давно перебуває в американському парламенті. Не вистачає лише її підтвердження з боку нинішнього президента України Володимира Зеленського.Мова іде про оголошення України головним союзником США поза межами НАТО.

Зепрез, давай зроби це на користь Україні.
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Именно с Варршавой, а не с Зеленским. Избрали убожество-наркомана. Мир посмотрел на эту монику и понял, шо с ним говорить не о чем.
Порошенко можно при жизни уже памятник ставить за его успехи, а это зеленое чмо пользуется по инерции плодами другого.
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"А нас не приглашали ( не спрашивали)" В. Зеленский
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Путєн послав макрона ламати Дуду , але західний сусід може бути зовсім упоротими . Тоді макрон матиме облизня . Хоча для ЄС там є зачіпки .
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Макарон, да не парься ты, просто вырази глубокую обеспокоенность....
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Як же ж принизливо !ми нище плінтуса
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