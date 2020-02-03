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 Политика Украины, Общество
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Все про:алкоголь (1533) Укрспирт (141) Дмитрий Дубилет (80)

 Детенизация рынка алкоголя в 2019 году принесла около 400 млн грн за два месяца, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

В этом году детенизация рынка алкоголя должна продолжиться. С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии - от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия", - говорится в сообщении.

Согласно графику, в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше средств, чем в 2018. Однако последние два месяца виден резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца.

"Что привело к этому прыжку? Сразу несколько факторов. В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны)", - подчеркнул Дубилет.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Позже закон, которым отменяется монопольное право государственного Укрспирта на производство спирта, вернулся в ВР с подписью президента Владимира Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о переходе на электронные трудовые книжки может быть принят Радой в феврале, - Дубилет

Детенизация рынка алкоголя в 2019 году принесла около 400 млн грн за два месяца, - Дубилет 01
Детенизация рынка алкоголя в 2019 году принесла около 400 млн грн за два месяца, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173344
 
 
 Топ комментарии
 
Тоді ми бухали б оцифровану вотку. Він повернутий на цьому.
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Домашні вино та самогон - найкраща сучасна альтернатива.
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Зелені приурки. Не українці травляться. А ВЛАДА їх травить такими цінами на спиртне у порівнянні зарплатами та пенсіями. Краще б ви свої технології використовували для підвищення рівня життя народу. Людям побажання - вирощувати 10-15 кущів винного винограду, робити власне вино і плювати на будь-яку владу.
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Зелені приурки. Не українці травляться. А ВЛАДА їх травить такими цінами на спиртне у порівнянні зарплатами та пенсіями. Краще б ви свої технології використовували для підвищення рівня життя народу. Людям побажання - вирощувати 10-15 кущів винного винограду, робити власне вино і плювати на будь-яку владу.
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Домашні вино та самогон - найкраща ******* альтернатива.
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васьок ти чи дурко чи тупорила падлюка-правакатор пропукінський....
В порівняннІ вартості горілки з зряплатами в Україні ми НАБАГАТО БІЛЬШЕ здатні купити ЇЇ на свої копійки ніж багаті фіни чи норвежці...
Як ти узнаєш що 0.5л горілки в Норвегії коштує 1000грн!!і ще не скрізь є!! то мабуть всерешся від радості що в Україні дешевше...
пс. Довідка на свою середню зарплату мінус витрати на проїзд та комуналку норвег здатен купити 60л горілки а українець 65л горілки.
і не дуркуй тупорило - з таких як ти і діти вже не сміються.
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интересно, скоро зеленский Дубилета гражданства лишит и в Польшу отправит ?
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Тоді ми бухали б оцифровану вотку. Він повернутий на цьому.
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ви неально героином ляпаетесь
судя по тому шо несете с своими коллегами
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Министра кабинета министра - это как бы везде понемногу, но ниочем. Вещает-вещает парниша, но никакой смысловой нагрузки.
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Вона розпочнеться лише з ліквідацією такої кримінальної структури як ДП "Укрспирт" (не плутати з концерном "Укрспирт")
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Человек молча делает свою работу.Побольше бы таких.
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І в чому його робота? Краще б видав рецепт ІДЕАЛЬНОГО САМОГОНУ.
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Нойте дальше.Это и есть ваша цель жизни.
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За те Ви додай на Цензорі можете напечатати, який ви успішний в житті. І підти сшибати на пивасик Арсенал.
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А що з детінізацію облгазів? Коли вони будуть з своїх рахунків оплачувати послуги транспортування? Детінізація ринку алкоголю в 2020 продовжиться, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3833
Зедебіли коли введуть другу платіжку за транспортування електроенергії? Щось не скрепно. По газу є платіжка, а по електроенергії немає?
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А шо! Уже і Укрспирт шурує китайским спиртиком?
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хорошая и полезная наука -статистика
но проблема не в марках
и даже не в цене на бухло
проблема в барыгах - этим скотам насрать на государство и налоги
пох на то шо люди пьют отраву
вопрос можно решить за месяца 3
паленка и левак на складе ничего не стоит
все края в магазинах и наливайках
нашли - закрыли магазин на 6 месяцев
и пох - в аренде или в собственности
наливайка - продавцов и барменов - на кичу
доказать - как 2 пальца (накладная - подпись. нет накладной - всех)
на хате торгуют - всех кто мог видеть - на кичу ( в сша всех кто в машине с пьяным - на тюрьму. хоть они сами и не пили)
самогон - будут гнать по любому
5-6% его употребляют
а наклейка акциз????
смешно
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Какие деньги?
При песчете в деньги получаем 1,6 миллиона баксов в 2 месяца, или 800 тысяч баксов в месяц?
Какие это деньги в масштабе государства?
Это даже не бюджет райцентра.
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Зеленое стадо рапортует о больших прорывах...везде...на таможне...на рынке алкоголя....а в бюджете дыра.....
Куда же они деваются те деньги от прорывов....??
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Странно, везде одни успехи, а в бюджете дыра. Вон за январь 25%! недобор. С чего вдруг так?
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Господи, какие успехи, о чем Вы?
Это получается при пересчете 800 тысяч долларов в месяц.
Простите, но это "копейки" в масштабе государства.
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"1,603,537.60 United States Dollar" - так пересчитал гривны в деньги Гугл.
И это за два месяца, или 800 тысяч баксов в месяц.

Молодец Дубилет, так держать.
Побольше таких "выхлопов".
Это даже не смешно.
Это убого.
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Те що в БЮДЖЕТ не надходить те що шмарклі хотіли -ФАКт медичний Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8708
вони-недоумки-себе розумниками вважають а ті граблі на які вониПЕРМАНЕНТНО наступають вже ВСІ БАЧИЛИ!!
ВПЛИВ тіньового ринку на БЮДЖЕТ вже досліджували СОТНІ ЕКОНОМІСТІВ!!
Як прибрати 29% обсягу ВВП(такий чорний ринок в Україні..) то "білий" ринок втратить до 15% і з'являться додаткові 10-15%% безробітних..
І ВСІ ЛЮДИ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ а тупорилі інтузізісти=шмарклі просто ІДІЙОТИ...
Для них збагнути те що більше ніж на 5% скорочувати чорний ринок щорічно ДУЖЕ РИЗИКОВАНО для ЕКОНОМІКИ Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2840
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