 Детенизация рынка алкоголя в 2019 году принесла около 400 млн грн за два месяца, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия", - говорится в сообщении.

Согласно графику, в 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше средств, чем в 2018. Однако последние два месяца виден резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца.

"Что привело к этому прыжку? Сразу несколько факторов. В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны)", - подчеркнул Дубилет.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Позже закон, которым отменяется монопольное право государственного Укрспирта на производство спирта, вернулся в ВР с подписью президента Владимира Зеленского.

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