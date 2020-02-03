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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2359) Турция (2197) Эрдоган (463)

 4 млрд долларов товарооборота – это ничто: сотрудничество должно быть более интенсивным, - турецкий депутат Тюркеш о приоритетах визита Эрдогана в Киев

Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией одним из приоритетов будет наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил Йылдырым Тугрул Тюркеш.

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Еще одна актуальная составляющая, по его словам, - политическая.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил депутат турецкого парламента.

Как известно, сегодня Киев с визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: https://censor.net.ua/n3173342
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Цікавий цей турецький депутат. А він знає цих "проФФесіоналів", з якими він має цей товарообіг підвищувати? Тут за січень доходи до бюджету недоотримані на 20 %-ів, а він про якесь підвищення говорить.
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Конечно ничто, турецкие ********* перестали пользоваться спросом...
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если вы кроме **********, ничего о Турции не знаете, не надо это рассказывать всем и свою дурость показывать.
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Порохоскот высрал, что было в методичке.
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Та у нас столько турецких товаров - мама не горюй. И стройиндустрия, и легпром, и ширпотреб... А что мы можем предложить туркам? Трембиты, памятники Б-ре. ... хм... вера им не нужна, томос тоже, армия у них самая многочисленная в Европе. Кажется всё! А в ЕС их всё равно не берут!
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Шмарійовський висер зараховано))) якщо ти не знаєш, що експортує Україна (вірніше знаєш лише зі слів педофіла-афериста-ігромана шмарія), то не потрібно писати дурню)
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Категорически вас приветствую! Советую вам присмотреться и особенно прислушаться к лидеру новой политической партии Анатолия Шария - Анотолию Шарию! Очень умный, толковый и справедливый человек. Тем более, что нашу ботоферму разогнали, как ты знаешь. Нам пришлось искать нового хозяина. Мы уже в новой. Не хочешь к нам записацца? На льготных условиях! Каждый пост, который получил не менее двух комментариев - одна гривна. Прислать тебе реквизиты и условия?
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Веселий ти)) Вимагай від шмарія більше, він тебе розводить. Якщо він вкрав гроші у зведеної сестри, то що вже казати про людей, що на нього працюють)))
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Ракетные технологии, оставшиеся от СССР.
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ви міхрютки можете лапті їм прєдложіть або матрьошек своїх або вату для лєгпрома в україні на відміну від тебе ємєля багато людей справи за нас не турбуйся
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это тебе не с Оманом расширять торговые связи
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Не говорите так - "4 млрд долларов товарооборота - это ничто"! Бубочка в Оман на рейсовом самолете ради оборота в 80 млн в год метнулся! И это несмотря на то, что 100% оманских верблюдов поражены коронавирусом (правда, то немного другой - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома), но ослик реально рисковал.
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Да ладно ни что. Вон с Оманом намного ниже, а нам говорят про великие успехи в товарооборрте с ним.
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