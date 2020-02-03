 Украинские ученые разрабатывают тест на коронавирус. Результат ожидается через 10-14 дней, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Минздраве.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу, 1 февраля, сообщил о том, что Мониторинговая комиссия при СНБО работает над системой, позволяющей быстро определять наличие коронавируса 2019-nCoV в организме человека.
"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.
Как удалось узнать изданию из источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины. Результат ожидается через 10-14 дней.
Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.
На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.
Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.
Военный эксперт Игорь Никулин уверен, что коронавирус является американским биооружием, которое атакует только азиатов.
Новый коронавирус якобы поражает только представителей азиатских нардов. Такую теорию озвучил в интервью бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Дай-то Бог!
Однако!!
Тем более что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания от корона-вируса. Так может это финансирование лучше направить на борьбу с гриппом, которым болеют сотни тысяч. Тем более если мы уже закупили тест-системы!
Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового типа коронавируса #nCoV2019, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу."Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net.ua/n3172983
Или они не делятся?