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 Общество, Здоровье
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 Украинские ученые разрабатывают тест на коронавирус. Результат ожидается через 10-14 дней, - СМИ

Украинские специалисты планируют разработают через 10-14 дней тест на коронавирус 2019nCoV.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Минздраве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в субботу, 1 февраля, сообщил о том, что Мониторинговая комиссия при СНБО работает над системой, позволяющей быстро определять наличие коронавируса 2019-nCoV в организме человека.

"Наши ученые сейчас занимаются разработкой тест-систем. 20-го числа китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов в интервью одному из украинских каналов.

Как удалось узнать изданию из источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, в Украине над созданием теста на коронавирус работают две команды ученых: лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины. Результат ожидается через 10-14 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв китайского коронавируса увеличилось до 361, только за последние сутки скончались 57 человек, - госкомитет КНР

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3173341
 
 
 Топ комментарии
 
успіх! Вже скільки лютує вірус. а ми тут раз і взялись робити тест систему! А завезти два літаки з Китаю, і не вводити НІЯКОГО карантину!? Це який епідеміолог Вам порадив? Чи віслюк оманський так вирішив?
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Для ускорения процесса разработки, опыты надо проводить на членах ОПГ "Слуга народа". И результат будет быстрее и сэкономим в будущем на пайках и койкоместах в ИТК.
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Плохия новости для всех расеян.. имунная система с азиатскими ДНК очень плохо справляется с вирусом...
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успіх! Вже скільки лютує вірус. а ми тут раз і взялись робити тест систему! А завезти два літаки з Китаю, і не вводити НІЯКОГО карантину!? Це який епідеміолог Вам порадив? Чи віслюк оманський так вирішив?
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Почему только нам? Эта тварь гадила 5 лет и не только в штаны!
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Для ускорения процесса разработки, опыты надо проводить на членах ОПГ "Слуга народа". И результат будет быстрее и сэкономим в будущем на пайках и койкоместах в ИТК.
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За 10-14 діб цей тест може декому не знадобитись... А взагалі реакція нашого МОЗу на поширення коронарірусу, а точніше її відсутність, просто вражають.
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Плохия новости для всех расеян.. имунная система с азиатскими ДНК очень плохо справляется с вирусом...
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Расейские специалисты и расеянам стоит к ним прислушаться:

Военный эксперт Игорь Никулин уверен, что коронавирус является американским биооружием, которое атакует только азиатов.
Новый коронавирус якобы поражает только представителей азиатских нардов. Такую теорию озвучил в интервью бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
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не отвлекай его, он перед зеркалом пытается изобразить удивление, чтобы глаз был не узке
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Украинские ученые разрабатывают тест на коронавирус. Результат ожидается через 10-14 дней, - СМИ

Дай-то Бог!
Однако!!
Тем более что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания от корона-вируса. Так может это финансирование лучше направить на борьбу с гриппом, которым болеют сотни тысяч. Тем более если мы уже закупили тест-системы!


Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового типа коронавируса #nCoV2019, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу."Мы ожидаем поставки тест-систем. Получили подтверждение у компании-производителя, что системы находятся на финальном этапе тестирования. Первая поставка будет состоять из одного комплекта на 100 исследований. В целом мы сделали заказ четырех таких комплектов тест-систем",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net.ua/n3172983
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Принцип власти - меньше народу, больше кислороду...
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Наш МОЗ! ? Это центр коррупции, воровства и жульничества, мастерски выкачивающий деньги из бюджета и только разрушающий до конца то что еще осталось от здравоохранения
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для чого розробляти новий ровер якщо вже існують тест системи
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что бы мозг не высох у наших ученных...
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еще неделя уйдет на переклейку этикеток.
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Явно щось пропустив?А як чи яким макаром провіряли в Рівному ,Львові чи Києві на наявність короновіруса
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"Украинские специалисты планируют..." Дальше можно уже не читать.
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а в микроскоп посмотреть ? нету микроскопов ? тогда как лечение оказываете?
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Італійці перші в Європі ізолювали вірус.Що допоможе пришвидшити знайти вакцину!https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tg5/isolato-il-virus-cure-piu-vicine_F310153701133C01
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