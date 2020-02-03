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 Политика Украины, Экономика
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 Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие, - Гончарук

В Украине дорого брать кредиты.

Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, комментируя государственную программу кредитования под 5–9%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Это на самом деле важная программа очень, она... направлена на то, чтобы у людей, которые хотят начать или развить собственное дело, то есть у предпринимателей, был доступ к дешевым ресурсам. Потому что одной из главных проблем нашей экономики является то, что деньги очень дорогие, то есть ты не можешь пойти в банк, финансовую организацию, и взять кредит. Это очень дорого, это недоступно, и ты потом не можешь его обслуживать", – сказал глава правительства.

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По его словам, госпрограмма доступных кредитов означает, что часть процентной ставки будет компенсировать государство.

"Кредит... будет выдавать банк. На самом деле это никак не будет отличаться от обычной процедуры выдачи кредита банком, за исключением двух вещей: часть процентов компенсирует государство... второе – это специальные условия, о которых мы договорились с банками, чтобы предприниматели проще могли получить кредиты", – объяснил Гончарук.

Он подчеркнул, что "банки должны быть менее придирчивы, они должны со своими рисками чуть иначе работать".

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Источник: https://censor.net.ua/n3173339
 
 
 Топ комментарии
 
Мені подобається, що до флешмобу #непродамсвогособаку почав приєднуватися корінний електорат "найвпливовішого".
Ну що ж ви так? У серіалі "Слуга Народу" ви гордо несли в загальну купу золоті каблучки і ​​зуби. А тут вам собаку жалко?
Звикайте. Наступним мемом від Слуг народу буде - "Немає грошей на комуналку - продай нирку". Причому вас позбавлять від сумнівів - "продати або не продати". Будуть приходити до вас відразу з рішенням суду. Незаконно? Припиніть. У них монобільшість. Буде вам закон.
Але не турбуйтеся. Це буде не відразу.
Чує моє серце, спочатку вони проституцію легалізують. І дадуть вам шанс зберегти нирки, печінку, селезінку і інші ваші високоліквідні органи. На майбутнє. Вам скажуть "Немає грошей на комуналку - відправ дружину на панель або йди сам! Анал - не табу!"
Ось саме там, через інтимні місця, до вас почне почне доходити, що треба було користуватися головним органом - головою.
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Правильный вопрос: "Кому эти кредиты будут давать?".
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А хто переконував бубочку що коли доляр дешевшає то є добре?Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8243
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Ох и дурак ты Саша . Как раз сейчас оч оч дешевые деньги , фрс снижает ставки ,печатает кучу долларов ,что бы оживить процессы, а тебе деньги дорогие . Дешевые деньги это создание пузырей и кризисов .Саша ты не то читал .
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судя по вашим зарплатам - не очень....
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Чому ви всі накидаєтесь на цю владу, з самого початку було видно що це - чорти з вітром у голові, профани і дебіли (с)? Винуваті не вони, уся відповідальність лежить не на них, а на тих, хто їх обрав. Ви хотіли подивитися і почекати - тож відкиньтесь на крісла і насолоджуйтесь своїм вибором.ЗІ Якщо у вас в дворі є песик - ваше майбутнє буде безбідне. Однією з головних проблем економіки України є те, що гроші дуже дорогі, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2720
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