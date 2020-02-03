 Зеленский и Эрдоган встретятся сегодня в Киеве. График мероприятий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.
Так, на 11:00 - официальная церемония встречи.
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 10:00.
Место проведения: Мариинский дворец.
13:30 - церемония подписания украинской-турецких двусторонних документов.
13:40 - совместная встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ.
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12:30.
Место проведения: Мариинский дворец.
16:00 - участие Президента Украины и Президента Турецкой Республики в украинском-турецком бизнес-форуме.
Начало форума - 14:00.
Место проведения: Торгово-промышленная палата Украины, ул. Большая Житомирская, 33.
Как сообщалось ранее, во время переговоров стороны планируют обсудить пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.
По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.
(я не был поклонником парашенко, но зе-гнида убедила меня в обратном...)
Ну хотя бы документы подписывать будут под аккомпанемент маэстро имитации игра х...м на рояле?
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