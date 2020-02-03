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 Политика Украины
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Все про:визит (2359) Зеленский (4465) Эрдоган (463)

 Зеленский и Эрдоган встретятся сегодня в Киеве. График мероприятий

Сегодня, 3 февраля, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом приедет в Киев и встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Так, на 11:00 - официальная церемония встречи.
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 10:00.
Место проведения: Мариинский дворец.

13:30 - церемония подписания украинской-турецких двусторонних документов.
13:40 - совместная встреча Президента Украины и Президента Турецкой Республики с представителями СМИ.
Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 12:30.
Место проведения: Мариинский дворец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

16:00 - участие Президента Украины и Президента Турецкой Республики в украинском-турецком бизнес-форуме.
Начало форума - 14:00.
Место проведения: Торгово-промышленная палата Украины, ул. Большая Житомирская, 33.

Как сообщалось ранее, во время переговоров стороны планируют обсудить пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Источник: https://censor.net.ua/n3173337
 
   
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от Петро Олексійович краще на фотографіях виходив - такий статний мушчина ))))
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А ще як одіне вишиванку, гляне з-під лоба мудрими очима гетьмана - соєві аж мліли від щастя )))
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Носочки з дирочками, Пендж в штани, штани в гармошку. Так хотiлось, щоб вiн маненьким був, i нiхто не роздивився.
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Ну по сравнению с этим путинским холуём ваще красавец...
(я не был поклонником парашенко, но зе-гнида убедила меня в обратном...)
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А где в программе поедание шаурмы? Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів - Цензор.НЕТ 2147
Ну хотя бы документы подписывать будут под аккомпанемент маэстро имитации игра х...м на рояле? Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів - Цензор.НЕТ 8482
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график- поесть шаурму, покурить кальян?
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У Эрдогана сейчас не то положение чтобы развлекаться...

Эрдоган, при отсутствии поддержки США и НАТО, на грани войны с паРашкой...

Турция ввела военную группировку в Идлиб. Столкновения между турками и асадитами
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ну так выскажи свои тезисы... ведь для того и делимся инфой и предположениями ...
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А я кто такой, со своими тезисами?))) Я не могу решать проблему Сирии. Дамаск -самая древняя столица мира. Кто-то захотел что-то там изменить... Бог накажет.
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А какая тема терки? Покупка Турцией помАдорiв, кавунiв? не реально. Совместный прорыв в ЕС, сомнительно. создание команды, "Динамо - Бешикташ", да не верю я в это дерьмо. Кусок Херсонщины татарам отдать? Что-то есть.
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Интересно, цунами в Черном или Средиземном возможны, например из-за подводного землетрясения?
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в очках был бы похож на леонарда хофстедера
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И снова очередной позор на международном уровне. Интересно, что на этот раз 🤔🤔🤔
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тобто ви ще нічого толком не знаєте, але позор - однозначно? )))
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будут варить пуйлу водярочку "ракы" смертельную !
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надеюсь, по производству АН-72 достигнут крепких договоренностей и начнут его совместное производств.. Это было бы гуд для Украины, для "Антонова" и для Турции..
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Зона свободной торговли скорее выгодна Турции чем Украине.Почему? Во-первых,в Украине нет министерства промышленности или министерства промышленности и торговли,как у всех нормальных странах.Раньше было министерство промышленной политики.Это тоже было странно,нигде в мире такого типа министерства никогда не существовало,я детально не проверял ,но интуиции подсказывает ,что это так и есть.Опять Украина отличилась в негативную сторону.Во-вторых,отсутствие министерства промышленности означает потери управляемости в промышленном производстве,когда промышленность функционирует без руля и ветрил.В-третьих отсутствие министерства промышленности означает отсутствие программы развития промышленности,неизвестно какие отрасли промышленности в приоритете.В-четвертых ,отсутствие министерства промышленности означает,что у украинских производителей промышленной продукции отсутствует лоббист их интересов.У Турции ,все это есть.Большой плюс турок,это то что Эрдоган знает,чего он хочет ,в отличии от дилетанта во-всем,кроме шоу-бизнеса,Зеленского,который имеет мультяшные "убеждения":Ребята,давайте жить дружно"(кот Леопольд)."Мы за все хорошее,против всего плохого!". По-моему,у Зеленского представления о промышленности соответствует остаткам знаний из школьной дисциплины "Экономическая география стран мира".Понятно,что заключенные соглашения с Турцией,скорее все, будут в пользу Турции,а не Украины.Жаль.
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