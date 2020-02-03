 Ночью в пятиэтажном жилом доме в Одессе произошел пожар, погибли три человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 февраля в 4 час. 23 мин. в Суворовском районе г. Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - сказано в сообщении.

В 4 ч. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 15 м2. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.