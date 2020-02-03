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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (491) США (16124) Керри (516) Шокин (712)

 Экс-госсекретарь США Керри о Шокине: Украина должна была от него избавиться, чтобы выжить

В Администрации президента США Барака Обамы хотели отставки генерального прокурора Виктора Шокина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Голоса Америки", об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри, передает

"Я могу вам сказать, как госсекретарь США, я был глубоко вовлечен в этот вопрос. Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани пообещал публикацию информации о попытке убить экс-генпрокурора Украины Шокина

Как сообщалось, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин фигурировал в материалах расследования по импичменту президента как чиновник, на которого выходил Джулиани во время поездок в Украину.

При этом, сам Шокин неоднократно заявлял, что его заставили уйти с должности из-за требования экс-вице-президента США Джо Байдена, который называл тогдашнего генпрокурора Украины одним из крупнейших коррупционеров, который тормозит реформы в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3173334
 
   
 Топ комментарии
 
Если понимать всю ситуацию в Украине и знать, что шокин не с неба упал, никогда не был самостоятельной фигурой, а был и есть человеком порошенко, то понятно, чтобы Украина выжила нужно было сменить порошенко. Ведь если шокина Штаты неприкрыто назвали крупнейшим коррупционеров в стране, то сразу понятно- кто был и остаётся найкрупнецшим коррупционеров в стране.

Надеюсь , что рябошапке Штаты тоже выпишут пендель, чтобы ему прибавилось решительности и скорости.
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Лишнехромосомное, в кармане лежит бумажка, на которой написано, что Президент обязан отчитаться, если свыше 100 тысяч потратил.
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То вже історія. Чому зараз чувак на самокаті покриває головного корупціонера Оманського? За чий кошт був вояж до Оманії?
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То вже історія. Чому зараз чувак на самокаті покриває головного корупціонера Оманського? За чий кошт був вояж до Оманії?
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Лишнехромосомное, в кармане лежит бумажка, на которой написано, что Президент обязан отчитаться, если свыше 100 тысяч потратил.
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Тобто, якщо цей вояж йму хтось оплатив то це не корупція? Ти мабуть забув що він посадова особа. Якщо їздив за свої, то повинен відобразити це в декларації на протязі 10 днів. А він мовчить як риба апльод.
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04.12.19 21:50 Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"
https://censor.net.ua/news/3163509/djuliani_pribyl_v_kiev_dlya_vstrechi_s_shokinym_i_kulikom_new_york_times


29.01.20 18:02 Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена
https://censor.net.ua/news/3172627/shokin_prosit_gbr_otkryt_delo_protiv_bayidena

История?
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Бо завтра це також уже стане історією. А отже, якщо не починати розплутувати усі корупційні клубки з самого початку, принаймні, допоки живі їх фігуранти, то немає чого чекати змін і в майбутньому. Ще можна закрити очі на деякі корупційні оборудки часів Януковича - від тих і не доводилося чекати якихось патріотичних проявів, пацани навіть і не приховували особливо, що йшли до влади збагачуватися, обростати жирком. Але ті, що прийшли на хвилі революції Гідності, після скількох смертей і проспіваних гімнів з правицею на серці та клятвами показати світові зовсім інші зразки політики.... З цих, напевне, має бути вже зовсім інший звіт.
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Если понимать всю ситуацию в Украине и знать, что шокин не с неба упал, никогда не был самостоятельной фигурой, а был и есть человеком порошенко, то понятно, чтобы Украина выжила нужно было сменить порошенко. Ведь если шокина Штаты неприкрыто назвали крупнейшим коррупционеров в стране, то сразу понятно- кто был и остаётся найкрупнецшим коррупционеров в стране.

Надеюсь , что рябошапке Штаты тоже выпишут пендель, чтобы ему прибавилось решительности и скорости.
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Ти натякаєш, що рябокепка нарешті має взятися за каломойшу? Бо в Штатах його зачекалися!
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воно всралося та не відповість, ніб в нього... чи то в неї...)
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де був зеленський і що він роби чи то робило у омані?? та ще, бачу на Сході Країни стріляють, а ви язик у дупу запхали???)
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Ага.Главного злодєя позбулися.Тільки от Шокін чистий перед законом,і в світлі його заяви в ДБР про незаконний вплив Байдена,заява Керрі виглядає тьмяненько.
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О, цапопикий прилiз. А ну станцюй калiнку, i заспiвай ТРАМП 2020!
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Секта святого Петрили в судомах шукає темники Ексдержсекретар США Керрі про Шокіна: Україна мусила його здихатися, щоб вижити - Цензор.НЕТ 8118
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Шокін - то дрібниці, ми нарешті ***** позбулись
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Это конечно хорошо. Но что-то барыга сильно вольготно себя чувствует как для человека который за свои грехи должен ответить по закону.
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Не кажи "гоп", поки не перескочив!
Коли перескочив, не кажи "гоп", поки не подивився куди вскочив.
Так и с революциями.
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Кого потрібно Україні перш за все позбутись, так це - бариги і основних підбарижників.
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зараз офіс *********** нагадує вулик опаришей, ось кого треба зараз на колиму, до своїх!!
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Чувак, ти походу теж з тої ботоферми, шо на днях накрили? Ви палитесь, шо в вас замість флага знак питання стоїть.
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Українцям можеш і не розповідати,і так всі бачили що то за фрукт.
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******* чем оправдывать пшокина будете ? Давайте сказочку про тепловизоры, ртуть и еще чего нибудь придумайте своими обдолбанными несвежей соей мозгами.
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