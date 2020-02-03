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 Смертоносный коронавирус: в Китае изолировали еще один город-миллионник

Власти Китая в воскресенье, 3 февраля, изолировала портовый город Вэньчжоу на востоке страны. В нем проживают более девяти миллионов человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW

Этот город расположен призблизительно в 800 километрах от Ухани, ставшим эпицентром коронавируса, однако в нем уже зарегистрировали 265 инфицированных - всего за пределами провинции Хубэй.

В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власти ввели жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв китайского коронавируса увеличилось до 361, только за последние сутки скончались 57 человек, - госкомитет КНР

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Как сообщалось ранее, город Тяньцзинь на севере Китая, в котором проживают 15 миллионов человек, объявил о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса из Ухани

Источник: https://censor.net.ua/n3173333
 
   
 Топ комментарии
 
Тілька хай спочатку Бубочка туди поїде за інвестіціями!
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В Китае зараза коронавирус, у нас в Украине порохоботы.
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Потрібно весь Китай обнести колючим дротом. Всех впускать, никого не вьіпускать.
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Тілька хай спочатку Бубочка туди поїде за інвестіціями!
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температуру померяй. ненормальное
модератор внештатгый))
или штатный??
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какой такой коронавирус?/ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства,-Гончарук 02.02.20.
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Китайози експериментували, поки джин не вискочив з пляшки. А може там смердить лаптями?
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Похоже на то
Все войска держат на украинской границе - а со стороны китайской защищаться нечем 😀
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нафта впала в ціні, - то кацапам невигідно
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А у ЗЕ! кажуть що нічого страшного і причин для паніки нема.
Сподіваюся, для нашого Богопосланого презЕдента приготували бункер?
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В Китае зараза коронавирус, у нас в Украине порохоботы.
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О, сєпар наш уже заступив на зміну. Як спалося, Єлажєв? чЛєнін і ***** не снилися?
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Вот это производительность.... Кац вообще не заступает, он с нё и не вылазит. Алексеевич сказку на ночь не читал?
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соєві сектанти
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Зелені ідіоти , або в народі - зєбіли явище більш жахливе за сою . Тут Закон Данінга - Крюгера невмолимий , зеленій не зеленій .
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Когда вирус пожрет китаезов, то примется за кацапов, мериканцев и прочих сволочей.
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А тим часом, поки нас лякають вірусом...
Втрати в ООС порівняно з минулим роком - зросли.
«Треба просто перестати стріляти» - президент Зеленський цю ідею наполегливо втілює в життя. Результати - відомі. Ми розвели сили на трьох ділянках. Ми погодилися з формулою Штайнмайєра. Набрали зобов'язань під час Паризької зустрічі з Путіним.
Але, доречне питання - протилежна сторона готова просто перестати стріляти? Різноманітні Сивохи і Устенки нас регулярно переконують, що треба замирюватися і що задля єдності країни ми мусимо порозумітися з бойовиками «ДНР-ЛНР». Та чи хочуть якогось порозуміння самі бойовики?
Є простий маркер, аби дізнатися це - подивитися на динаміку втрат на фронті, від моменту коли намір «просто перестати стріляти» почав втілюватися, тобто - від початку роботи уряду Гончарука. І порівняти з втратами минулорічними. От що виходить у результаті.
Торік, від вересня 2018 р. по січень 2019 р. (включно) в зоні проведення ООС загинули 84 силовики. Нині, від вересня 2019 р. по 1 лютого 2020 р. втрати українських силовиків склали 78 бійців. Вже одне це свідчить - від намагань «перестати стріляти» толку ніякого. Солдати продовжують гинути, і зменшення втрат на 7% погоди не робить - чисельність втрат не буває стабільною. У жовтні 2018 р. загинув 21 боєць, тоді як у грудні того ж року - 13. Причин тому - маса, від інтенсивності боєзіткнень до банального везіння. Але.
Набагато цікавіше все стає, якщо придивитися до причин загибелі військовослужбовців. Вони в зоні ООС бувають різні. Солдати гинуть від ворожої зброї. Солдати гинуть у ДТП. Солдати гинуть через необережне поводження зі зброєю. Трапляються випадки самогубства. Тощо. Умовно втрати розділяють на бойові і небойові. І от тут на нас чекає сюрприз.
У період вересень 2018 р. - січень 2019 р. втрати українських силовиків від ворожої зброї становили 44 особи - 9 у вересні, 14 у жовтні, 11 у листопаді, 7 у грудні і 3 у січні. Але вже зараз, в період від вересня 2019 р. по січень 2020 р. у бойових умовах загинули 55 військовослужбовців. 14 у вересні, 10 у жовтні, 6 у листопаді, 11 в грудні, 14 у січні. Переважна більшість наших солдат загинули від кулі снайпера або від ворожих мін. Серед 55 загиблих від зброї ворога - полковник Коростельов, командир 128-ї гірсько-штурмової бригади. Другий комбриг протягом війни. Заслуговує на увагу також динаміка загиблих - зменшення до мінімуму в листопаді, після чого - знову збільшення. Очевидно, причина в Паризькій зустрічі Путін-Зеленський, яка сталася 9 грудня.
Зменшення статистики загиблих навіть на 7% сталося не через зменшення активності бойовиків, а через зменшення в зоні ООС небойових втрат. Існує чимало причин такого зменшення. Одна з них - змобілізованість солдат і офіцерів через значне ускладнення обстановки. І це має місце. Розведення сил - з одного боку, і явне пожвавлення терористів - з іншого.
Думаю, нікому не треба доводити, якби Москва хотіла припинення війни - стрільба на Донбасі припинилася б уже зараз. Але вона посилюється. Наших солдат гине не менше - їх гине більше. Ворог відверто дає зрозуміти, що на всі мирні ініціативи Зеленського він чхати хотів. Москва навіть не приховує, що її кінцева мета - посадити Зеленського за стіл переговорів з терористами, аби Зеленського руками терористів примушувати до нових і нових поступок, а Заходу показати, що ніякої російської агресії нема - є лише «громадянська війна» в Україні.
Очевидно, намір Зеленського замиритися з Москвою провалився. Втрати на фронті не стали менші ніж були - проте Росія повернулася в ОБСЄ, а ЗЕкоманда, віддавши Москві терориста Цемаха, зіпсувала стосунки з Нідерландами і розвалила коаліцію союзників України на Заході, яку так важко формував президент Порошенко. Під питанням - санкції проти Кремля. Що на це каже Зеленський? Він каже, що «війна продовжується, і треба з іще більшими зусиллями намагатися її завершити». Знову - просто перестати стріляти.
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І певно саме в честь цього зелені слуги надумали продавати воду в Крим?
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Вони обгрунтують це тим, що треба допомогти бабусі не продавати собаку.
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їм аж припекає, щоб дати.... на мою думку, Усі хто про це говоре та інші риголети у бік рогатих повинні зникнути!!
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Видача Цемаха кацапам , це однозначна зрада інтересів України . Тут "тамжєнашіпарні" не проходить . Маємо відверту зраду . А ляпанина мішка з лайном сивухи , це що як не зрада ?
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Учора транслювали фільм - Я - легенда...
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Страшнее коронавируса: китаец обомлел, когда увидел российскую больницу (видео)

07:14 03.02
Главная » Мир » Страшнее коронавируса: китаец обомлел, когда увидел российскую больницу (видео)
Условия повергли его в шок
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в свыше 10 странах мира. В воскресенье, 2 февраля стало известно, что на Филиппинах скончался 44-летний гражданин Китая, приехавший из Уханя. Это первый летальный случай за пределами Китая.

В России 31 января подтвердили два зафиксированных случая заболевания на коронавирус, сообщает ТСН.

Однако, больше всего больного китайца поразил не диагноз, а условия в больнице, куда его госпитализировали. Более того, он рассказал, что о своем заболевании узнал из новостей, которые транслировались по российскому телевидению.

Китаец пожаловался на ужасные условия в больнице. По его словам, повсюду грязь, валяются какие-то тряпки, а врачи в конце недели не работают.

По данным издания Meduza, пациента зовут Ван Юньбинь. Он рассказал, что доктора не сообщали ему об опасном диагнозе и не хотят выдавать результаты анализов. Мужчина уверяет, что из симптомов у него только кашель. Он очень обеспокоен за здоровье своей двухлетней дочери, которую поместили в карантин.

Ван Юньбинь принес свои извинения гражданам за то, что подвергает опасности людей. Он добавил, что если бы знал, что заболеет, то не отправился бы на отдых в Китай.
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Цікаво, а померлі від коронавірусу днів через два не встають?
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так их же сжигают сразу. думаешь просто так?
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в китай ездил богдан
получается он более токсичен чем вазелин. после второго только землетресения и потопы с пожарами а богдан реально чуму несет
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Китайцам, только держаться. Кто зла желает? Получите его обратно.
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шо вы за люди????
убогие блохеры и всраные журналюги из под сохи..
у людей реально проблема и горе в сотнях семей
а эти дибилы то про богдана то про собак
то забор
чем вы отличаетесь от жывотных????
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Лучше задумайтесь о себе, о своем здоровье и близких. Есть время, где то месяц, пока эта гадость не добралась в Украину. Повышайте иммунитет, бросайте курить и не тратьте время впустую на болтовню!
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Какой месяц - вирус уже здесь только наши про это не знают либо молчат, через месяц Киев будет как Ухань
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