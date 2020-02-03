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 Число жертв китайского коронавируса увеличилось до 361, только за последние сутки скончались 57 человек, - госкомитет КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

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Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173332
 
   
 Топ комментарии
 


Так и есть на самом деле.....
Они не больницы строили...
Смотришь видио - обращаются с своими гражданами как с животными....

Пан Буддист





@sranysovok

·51 мин

Мы узнали, что Китай умеет строить большие концентрационные лагеря за неделю
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Хм. 700 миллионов помереть. Это ты оптимист. 700 миллионов выживет.
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Так и есть на самом деле.....
Они не больницы строили...
Смотришь видио - обращаются с своими гражданами как с животными....

Пан Буддист





@sranysovok

·51 мин

Мы узнали, что Китай умеет строить большие концентрационные лагеря за неделю
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Интересно, если вакцины от вируса нет - значит ли это, что проводя симптоматическое лечение иммунитет человека способен победить этот вирус ? "475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения" или прошли внешние проявления и человек остался носителем как герперса, ВПЧ и подобным?
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Лишаються носіями. І чи не бабахне в майбутньому невідомо.
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Золотая жила для медицины, мечта Супрун.
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В цих новинах ніякої інформації про те що хтось одужав . Таке враження що таких немає , а є лише ті хто помер . Якось непевно почуваєшся від неконкретної інформації з Китаю , враховуючи потужність країни та розмах нових і нових заходів . Та й інші напівфейки не додають бадьорості при нинішньому стані медицини і якості керівництва України .Керівником МОЗ повинен бути медик , але аж ніяк не доктор юриспруденції . Розкрутка ситуації схожа на початок постапокаліптичного роману . Крупинка марганцівки робить всю воду в банці зафарбованою , так і з вірусом , дійде до кожного . Людство приїхало на станцію "Вилізай" ?
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457 виписано, 361 померло...
Невтішна статистика.
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Хорошо, что китай далеко. А так у нас намвойне больше погибло
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І ще ні один не обернувся на валькінрго дєда! Кацахол засумував...😊
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На этой фотке есть один заболевший - за невестой, без маски.
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И как ты с короновирусом не борись, от курения все равно смертность ниже.
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Это только присказка,
Сказка впереди.(С)
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Эпидемия пойдёт на спад после инфицирования семи миллиардов человек.
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а оставшиеся 700 миллионов должны помереть от корова-вируса? "оптимист", однако.
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Хм. 700 миллионов помереть. Это ты оптимист. 700 миллионов выживет.
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Эпидемия пойдет на спад когда ни одного тролля на земле не останется.
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В громадських місцях не зайвим було б встановити рамки з кварцевим(ультрафіолетовим) опромінюванням. Ці струми вбивають всіх мікробів.
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Україна зникне коли помре останній з тих кого зєбіли називають порохоботами .
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Варто подивитись фільм "Зараження", 2011р. Події розгортаються подібним чином.
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В тому мурашнику так мало заразилось? Китайці брешуть навіть щодо офіційної статистики. Комуняки всі брехуни
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