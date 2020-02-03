 Число жертв китайского коронавируса увеличилось до 361, только за последние сутки скончались 57 человек, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.
Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.
Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Так и есть на самом деле.....
Они не больницы строили...
Смотришь видио - обращаются с своими гражданами как с животными....
Пан Буддист
@sranysovok
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Мы узнали, что Китай умеет строить большие концентрационные лагеря за неделю
Невтішна статистика.
Сказка впереди.(С)