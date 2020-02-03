 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, еще один - боевую травму. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по позициям ОС, а именно:
- два раза вблизи н.п. Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 9 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Васильевкой - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 34 мины, а также открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Крымского - из 82-мм миномета - 25 мин, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 6 мин;
- недалеко от населенного пункта Гладосово - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.
"Вчера, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
Горіть у пеклі москалі !!!