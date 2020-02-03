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 Политика Украины
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 Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме

Когда в вопросы тарифообразования вмешиваются политики, появляется коррупция.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас за декабрь все получили платежки и увидели: да, есть препятствия на местах, кто-то справился лучше, кто-то - хуже, но в целом, если сравнить зиму к зиме, то люди заплатили намного меньше. И не только потому, что зима - теплая. Там много причин, потому что от теплой зимы на самом деле зависит объем потребления - в этом плане да, но в том числе и потому, что мы в правительстве приняли решение о том, чтобы на местах могли сделать скидку относительно тарифа, потому что он был рассчитан еще в ценах, действовавших в прошлом отопительном сезоне", - отметил Гончарук.

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По его словам, цена на газ должна формироваться в прозрачных условиях, ведь когда в эти вопросы вмешиваются политики, появляется коррупция.

Напомним, Кабмин принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за отопление до 30%.

По информации премьер-министра, в целом 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и часть украинцев получила реальное уменьшение счетов в декабре. Потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше - в зависимости от города и региона.

Также смотрите: Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3173328
 
 
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Але прихильники Зе впевнені, о тепла зима прийшла за допомогою зевлади.🐸
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Порохочерти ложитесь спать уже 😌
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ЗЕльоные жабы теплую зиму наквакали Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 5811

но элитным собакам это не поможет Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 6637
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зима неймовірно тепла. Тільки із-за цього суми в платіжках мусіли зменшитись вдвічі-втричі
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Загадочная фраза-"когда в ценообразование газа вмешиваются политики".
Это шо за такие политики? Т.е министры,НКРЭ и прочие государственные органы не выполняют приказа Гончарука на понижение цены,а слушаются каких то вредных политиков,которые отдают распоряжения на повышение? Бред какой то!
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А в моей платежке сумма НЕ СТАЛА меньше.
И Гончарук не хочет сказать "благодаря чему это"?

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Мало молились, наверное, или не искренне, не усердно, - вот и результат! Гончарук признал, что суммы в платежках стали меньше и благодаря теплой зиме - Цензор.НЕТ 2350
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А вот если Ахметов вмешивается, или Фирташ, то коррупции не будет, потому, что там нет государства.
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