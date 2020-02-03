 В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский

Об этом он сказал в комментарии ТСН.Тиждень, комментируя опубликованные переговоры пилота другого самолета и диспетчера в Тегеране, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у украинских специалистов есть запись, которую получили без доступа к диспетчерским переговорам и информации бортовых самописцев, полностью совпадающую с видео, которое опубликовано СМИ.

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"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", - сказал Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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