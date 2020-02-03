EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  673  9
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1277) Зеленский (4461) Иран (868) МАУ (164)

 В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский

На момент сбивания ракетой самолета Иранская сторона с самого начала знала, что Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ сбит ракетой.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.Тиждень, комментируя опубликованные переговоры пилота другого самолета и диспетчера в Тегеране, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у украинских специалистов есть запись, которую получили без доступа к диспетчерским переговорам и информации бортовых самописцев, полностью совпадающую с видео, которое опубликовано СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв самолета МАУ, - СМИ опубликовали расшифровку переговоров. ВИДЕО

"Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. 6:12 наш самолет взлетел, а в 6:30 должен на посадку был идти иранский самолет. Он все это видел и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все слышно – он говорит, что "мне кажется, что летит ракета", он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбития. После этого выстрела иранский диспетчер выходит на связь с нашим самолетом очень много раз, но там тишина", - сказал Зеленский.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет настаивать на получении черных ящиков сбитого в Иране самолета в случае нерасшифровки их на месте, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3173326
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чего же оно молчало, раз всё знало?
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо Трюдо,что на весь мир заявил,что самолет сбили,а то зелёное недоразумение и дальше бы мычало про технические проблемы.А сейчас он "герой",он знал,оказывается
 показать весь комментарий
 
 
В том-то и дело, что оно НЕ МОЛЧАЛО!!!
А на весь мир кричало:
"Техническая неисправность, проблемы с двигателем, теракт , ..."

 показать весь комментарий
 
 
Ясно, было что сбили. Неясно, на хера вы объявили о "проверках технической исправности всего авиапарка" , если вы все знали, но не могли оторваться от отдыха в Омане???
 показать весь комментарий
 
 
Если ведьмы летают, то пусть забирают с собой зебобиков и фигачат прямо на центавру!
 показать весь комментарий
 
 
Такое ощущение что это недоразумение только что раздуплилось
 показать весь комментарий
 
Правда все-одно вилізе наззовні, як би її не приховували б. І боляче вріже, вколить брехуна. Як і в цьому випадку: клован - брехло. Те, що він брехло - він ще не визнав (і, скоріш за все, не визнає ніколи). Але: чи нам потрібне його визнання власної брехливості, якщо ми вже неодноразово пересвідчились в такій? Риторично.
 показать весь комментарий
 
 
Петики, хватит всякую ... писать! Утро вечера мудренее ... методичками. В распоряжении украинской стороны есть еще одна запись переговоров о крушении самолета МАУ в Иране, дублирующая опубликованную СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6081
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх