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 Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса, - глава Минздрава ФРГ Шпан

Страны "Группы семи" ведущих государств мира (Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии) хотят договориться о совместном реагировании на распространение нового коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

По его словам, с американским коллегой они договорились, что по этому вопросу будет проведена телефонная конференция министров здравоохранения стран G7.

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"Нет смысла одной стране принимать меры, особенно в Европе", - добавил Шпан.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173325
 
 
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Страны G7 могут договориться о совместном реагировании на распространение коронавируса.

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