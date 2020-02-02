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 В ЦПАУ Киева с 3 февраля можно будет зарегистрировать любые транспортные средства, кроме водных и воздушных, - Поворозник

В понедельник, 3 февраля, в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) Киева станет доступной еще несколько услуг.

Об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Киева.

"Теперь в ЦПАУ можно зарегистрировать все транспортные средства, кроме водных и воздушных", - сообщил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все административные услуги переведут в онлайн в течение 5 лет, - Федоров

Во всех ЦПАУ Киева можно получить услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов.

В КГГА напомнили, что с 1 ноября 2018 года в столичных ЦПАУ можно зарегистрировать авто, получить дубликат водительского удостоверения или обменять его (без сдачи экзаменов).

Источник: https://censor.net.ua/n3173323
 
 
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А лісапет Голобородька і самокат Гончарука зареєструєте?
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"кроме водных и ВОЗДУШНЫХ"
Чукча пісатєль?
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Она на ней поскачет)))) возраст все таки
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Неполіткоректна комедія «Наші котики», що вийшла у загальний прокат на цьому тижні, дійсно неполіткоректна. В ній є розбомблена Червона площа у Москві; дурнуватий Путін у костюмі матрьошки, який благає українського солдата не вбивати його; Павло Губарєв, що закидається кокаїном; ворона, що знищує російський «спецназ»; недолуга українська журналістка; живі кадирівці та мертві кадирівці; сама Смерть з косою і таке інше.
Не даремно у сусідів сталась справжня істерика лише з факту появи трейлера цієї стрічки. І це добре.
Комедія «Наші котики», чи точніше «Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану», з'явилась на світ як продовження ідей веб-серіалу «Бліндаж» від творчого об'єднання BABYLON`13. Спочатку автори мали бажання зняти повноцінний серіал на основі цих короткометражок, але не знайшли фінансування та порозуміння з українськими телеканалами. Згодом цю ідею трансформували у формат для великого екрану. Творці стрічки сподівалися отримати половину бюджету від Мінкульту, але на першому етапі гроші їм не виділили. ДержКіно профінансувало фільм пізніше, вже під час постпродакшну....
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