 В ЦПАУ Киева с 3 февраля можно будет зарегистрировать любые транспортные средства, кроме водных и воздушных, - Поворозник

Об этом проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Киева.
"Теперь в ЦПАУ можно зарегистрировать все транспортные средства, кроме водных и воздушных", - сообщил Поворозник.
Во всех ЦПАУ Киева можно получить услуги по регистрации, перерегистрации, временной регистрации и снятия с учета тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и мелиоративных машин, сельскохозяйственной техники, других механизмов.
В КГГА напомнили, что с 1 ноября 2018 года в столичных ЦПАУ можно зарегистрировать авто, получить дубликат водительского удостоверения или обменять его (без сдачи экзаменов).
Чукча пісатєль?
Не даремно у сусідів сталась справжня істерика лише з факту появи трейлера цієї стрічки. І це добре.
Комедія «Наші котики», чи точніше «Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану», з'явилась на світ як продовження ідей веб-серіалу «Бліндаж» від творчого об'єднання BABYLON`13. Спочатку автори мали бажання зняти повноцінний серіал на основі цих короткометражок, але не знайшли фінансування та порозуміння з українськими телеканалами. Згодом цю ідею трансформували у формат для великого екрану. Творці стрічки сподівалися отримати половину бюджету від Мінкульту, але на першому етапі гроші їм не виділили. ДержКіно профінансувало фільм пізніше, вже під час постпродакшну....