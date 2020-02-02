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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (74881) убийство (5490) наемник (301)

 Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ

Тело девушки обнаружила в ее квартире в Санкт-Петербурге родная мать. Уже на следующий день злоумышленник был задержан и давал признательные показания в полицейском участке.

Уроженец Молдовы с гражданством РФ долгое время служил в "ополчении ДНР", пока в состоянии опьянения не убил свою супругу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Регион online". Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина выехал в Санкт-Петербург, где познакомился с молодой местной жительницей.

Спустя некоторое время между ними произошел скандал и уроженец Молдовы размозжил петербурженке молотком голову и перерезал горло.

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Тело девушки обнаружила в собственной квартире ее мать, вернувшаяся после поездки к родственникам. Уже на следующий день злоумышленник был задержан и давал признательные показания в полицейском участке.

"В отношении мужчины завели уголовное дело по статье №105 УК РФ "Убийство". Во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал отчаянно "косить" под психбольного. Сейчас со злоумышленником работают специалисты, расследование продолжается", - сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Источник: https://censor.net.ua/n3173320
 
   
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Золотой человек... Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5448


Авиакомпания сохранит рейсы в Китай, потому что «природа сама отрегулирует численность людей на планете» - сказал глава «Аэрофлота» Савельев..."



Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4989

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Все вернулось на круги своя . Бумеранг
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Золотой человек... Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5448


Авиакомпания сохранит рейсы в Китай, потому что «природа сама отрегулирует численность людей на планете» - сказал глава «Аэрофлота» Савельев..."



Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ - Цензор.НЕТ 4989

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Однако немецкий самолёт отказались принять у себя для дозаправки. Видимо испугались что природа начнёт прямо с них регулировать численность людей на планете.
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Все вернулось на круги своя . Бумеранг
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Самое интересное чтобы избежать ответственности в днр))) что само по себе уже смешно, оно сбежало в Санкт-Петербург, на кацапщине таких героев чтят)))
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Згадалась пісня Висоцкава,де є слова:"Но колє жил ти,как свинья,--Останешься свиньєю..."
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ггрускій мір бессмьісленьій и беспощадньй. Вьіпил, убил, в тюрьму. ® ...В антракте бамбас який гоніт порожняк..
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От дебіли.
Яка =возлюбленная= може бути у уркагана-вбивці-садюги ???
Воно слова такого не знає ... Про які почуття говорити ? Звірина та й годі.
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А, да ...
"високі почуття" у примітивних організмів ...
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А вось ні на да"Загадачьная русккая душьйонка єта.(Вам єта ні пайнять).
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"Русский мир" повернувся додому, звідки і вийшов. Там ще десь близько 50 тис. блукають, але неодмінно більшість повернеться.
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Сколько можно постить эту фотку из Краматорска?
Напишите заявление в полицию.
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Пишите в полицию и в СБУ.
Вот видите там барышня с иконкой?
Это одна банда.

В Сеть попали откровения одного из бывших охранников предводителя российских боевиков на Донбассе, военного реконструктора Игоря Гиркина, который также любит называть себя «Стрелковым», Максима Деркача.

Среди прочего, Деркач дал понять, что между так называемыми «ополченцами» и РПЦ существовала неразрывная связь. В частности, он заявил о том, что священник в Славянске предупреждал будущих боевиков о том, что «будет война» еще за два месяца до начала кровавых событий на востоке Украины. «Я посещал храм и там отец Иоанн нам еще месяца за два до захвата горотдела сказал, что будет война, надо готовиться. И мы готовились», - заявил Деркач.
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Кацап-попушька кацапам шепнув.УкраЬІнцЬІ обоє.
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Да какой там шепнул?
Там в открытую пропаганда против Украины идет.
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Наче до того ніхто не бачив і не знав що се є таке -кацапстанське кодло у сутанах,під якими галіфе і кірзаки замість ********** лаптів.Та й тепер вони такі ж.Терпимо ,дурні,кацапопопів і всіляких ОПЗЖ тощо...Чекаємо на ніж у спину знов?
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чи то на вдобрива останеться...) хоча вдобрива з них не якісні...
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Достоевский бы лайкнул эту новость....
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чік головку, на морковку... в.путін-*****!!
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Скрепы не пропьешь... Клим Чугункин
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Лишняя хромосома, однако.
ВВХ - "Наш генный код является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире - он очень гибкий, он очень устойчивый."
Чувак очень устойчиво и настойчиво продолжал убивать людей...
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ничего удивительного. типический представитель русского мира
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