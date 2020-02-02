 Наемник РФ из Молдовы, сбежавший с Донбасса после убийства жены, перерезал горло возлюбленной в российском Петербурге, - росСМИ

Уроженец Молдовы с гражданством РФ долгое время служил в "ополчении ДНР", пока в состоянии опьянения не убил свою супругу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Регион online". Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина выехал в Санкт-Петербург, где познакомился с молодой местной жительницей.
Спустя некоторое время между ними произошел скандал и уроженец Молдовы размозжил петербурженке молотком голову и перерезал горло.
Тело девушки обнаружила в собственной квартире ее мать, вернувшаяся после поездки к родственникам. Уже на следующий день злоумышленник был задержан и давал признательные показания в полицейском участке.
"В отношении мужчины завели уголовное дело по статье №105 УК РФ "Убийство". Во время суда обвиняемый отказался от своего признания и начал отчаянно "косить" под психбольного. Сейчас со злоумышленником работают специалисты, расследование продолжается", - сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.
Авиакомпания сохранит рейсы в Китай, потому что «природа сама отрегулирует численность людей на планете» - сказал глава «Аэрофлота» Савельев..."
Яка =возлюбленная= може бути у уркагана-вбивці-садюги ???
Воно слова такого не знає ... Про які почуття говорити ? Звірина та й годі.
"високі почуття" у примітивних організмів ...
Напишите заявление в полицию.
Вот видите там барышня с иконкой?
Это одна банда.
В Сеть попали откровения одного из бывших охранников предводителя российских боевиков на Донбассе, военного реконструктора Игоря Гиркина, который также любит называть себя «Стрелковым», Максима Деркача.
Среди прочего, Деркач дал понять, что между так называемыми «ополченцами» и РПЦ существовала неразрывная связь. В частности, он заявил о том, что священник в Славянске предупреждал будущих боевиков о том, что «будет война» еще за два месяца до начала кровавых событий на востоке Украины. «Я посещал храм и там отец Иоанн нам еще месяца за два до захвата горотдела сказал, что будет война, надо готовиться. И мы готовились», - заявил Деркач.
Там в открытую пропаганда против Украины идет.
ВВХ - "Наш генный код является одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире - он очень гибкий, он очень устойчивый."
Чувак очень устойчиво и настойчиво продолжал убивать людей...