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 В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук

Из-за распространения коронавируса 2019-нCoV в мире в Украине все службы работают в режиме максимальной готовности. 3 февраля Минздрав должен представить четкий план мероприятий по недопущению занесения вируса.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал Гончарук в прямом эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела умерших от коронавируса будут сжигать в специальных крематориях, - власти Китая

По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к каким-либо сценариям.

"У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые въезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.

По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

Также читайте: Погибших от коронавируса в мире уже 305, заразившихся - 14 568, в Украине вируса нет, - Минздрав

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3173318
 
 
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Мля.
Та вашим заявкам уже НИКТО НЕ ВЕРИТ!!!
Столько за год наврали, что ппц.

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А навйть якщо є - дві бригади на область, це жарт такий? Чи ЗЕбіл статистику захворюваності по Китаю подивитися не може.
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Блин в Китае не знают что делать -- наши все знают только не летают . когда читаешь такое понимаешь все это популизм чистой воды
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По ходу и он такой же
мне нынешняя власть напоминает фильм тупой и еще тупее




Sean Brian Townsend
8 мин. ·

Я обычно стараюсь не комментировать свежие новости, только ферментированные, но, внезапно бл...., где ж они нашли такого кошмарного идиота?..В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4612
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Почему тупой?
Оно уже заявило, что на осень там запланированы выборы: Украину присоединят к Лугандону.
А понятие хаб растяжимое: уже были времена, когда все бабло уходило на то, что бы кормить кормильцев.
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в Раше чечня а у нас Чавкающая республика дыра
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и Да им поборту главное деньг которые выделять вовремя распилить вот и вся цель страна воров страна ворья чиновников и казнокрадов
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зелень хочет ВСЕ ЗАХАПИТЬ
и Сивохо уже торбинку приготовил
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торбинка це добре по торбити будуть не по дитячі В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3280
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Ні. У випадку з ним - не варіант. Там і без слів все ясно.
Мені вистачило тієї фотки з автоматом ...
Не могла зрозуміти, що то таке, і повірити, що це - прем*єр.
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В Таиланде нашли способ победить коронавирус
02.02.2020, 21:05 • 719 • 0

А тем временем в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии будут запрещены.
В столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных коронавирусом, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа.
Как сообщает Reuters, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.
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Представительница больницы Раджавити в Бангкоке, в которой и провели такой эксперимент, отметила, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса, но будут применять лекарства от ВИЧ и гриппа для тяжелых пациентов.
Отметим, в Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавируса. Восемь больных уже вылечились.
А в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии в таких случаях запрещены. Об этом пишет информагентство "Синьхуа".
Читайте также: Коронавирус начал убивать не только в Китае: зафиксирована первая смерть за пределами страны
Согласно директиве правительства, останки инфицированных тел не должны перевозиться между различными населенными пунктами и не должны сохраняться. Тела будут продезинфицировать медицинские работники и помещать в герметичный пакет, который после этого запрещено открывать.
Похоронные бюро будут отправлять специальный персонал и транспорт для перевозки таких тел в отведенные для этого крематории по заранее определенным маршрутам.
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Выживший в уме@Hlopak_14 ч
Ого!

Глава "Аэрофлота" Савельев сказал, что авиакомпания не прекратит летать в Китай: "Природа сама решит, кому пришло время умереть".

Бгггггг. Грешно смеяться над убогими, но это какое-то орейро просто. А заболевшим бортпроводникам выздоровления, они ведь не виноваты, что у них начальник *****...




Фонтанка. Новости

@fontanka_news


Прилетевших рейсом из Китая российских бортпроводников госпитализировали с симптомами коронавируса
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ЗЕбіл знає, достатньо чи ні! І в медиціні знається, як в економіці.
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Интересно,весь мир еще не знает что делать с этим вирусом и изо всех сил затрачивая сотни миллионов ишут вакцину а наша медицина уже знает.Возможно будут сжигать трупы вместо газа тот по этому и знает.
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В Китае побольше инфекционистов и они не знают что делать с коронавирусом.
А наши инфекционисты, еще даже не получили наборы для диагностики, но уже знают как быть.
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И членов правительства у нас идентичных достаточно))
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Честно мне команда Зе напоминает шариков и его команда

Им всем нужна пересадка мозга но боюсь мозг здорового человека в организме пораженным короновирусом подвида Зе не приживется
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Выживший в уме@Hlopak_1 ч

Завтра открывается китайская фондовая биржа.
Правда компартия Китая запретила брокерам продавать пакеты акций свыше 10 млн. юаней. Оригинальное понимание капитализма и фондовых торгов..
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Кстати, об убийстве в Киеве на ул. Саксаганского.

"В столичной полиции сообщили, что уже установили личность мужчины, застреленного на улице Саксаганского в центре Киева. Убитым оказался 43-летний житель столицы.
Жертвой оказался пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook."

Может убили, что плохо "слепил" чье-то сепарское рыло, чтобы не узнали.
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Или просто слепил.
Зачем лишний свидетель.
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Инфекционисты такие же как и экономисты?
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Зебилы "знают" что делать, когда вирус придёт и не знают, что делать, чтобы он не пришёл (и будут "думать" начиная с 3 февраля). Они нас за дебилов считают, или сами дебилы? В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1792
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Та послать туда трёх дур, что на тв буру буровят буровистую. Лётчицу Надьку, бондаренчиху и с понтом вумную юристку с лицом степной гадючки! Как в роде в разведку. Надьку за руль самоля посадить---но керосину отлить только туда. Так и проверим вирус!
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По два на область, это ж какая сила. Теперь-то вирус не пройдет.
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Гончарук. а сколько получают инфекционисты по сравнению с вами, который ни черта не делает?
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Тысячи по 4 наверное им отвалили, сейчас будут жизнями своми рисковать....
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В Украине можно только на Бога надеяться, а не на власть))
Не дай Бог что случись серьезное, оказывается что наши чиновники ни на что не способны, хоть и умеют толкать красивые и громкие лозунги
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В Бундесе всё тихо... -- ...из Китая пассажиров проверяют ... -- если насморк -- в больничку кладут.
...я зеваю... ...

Кстати -- летом 2018 -- немецкого народу помёрло и на работу не вышло -- шо б я вас так хотел! -- 46 миллионов больничных, вроде, взяли? -- точно не скажу, но мимо уха не пролетело...

20 миллионов пенсионеров -- пожилых людей. ... вот и болеют и мрут, -- статистику портят...
Другое -- шо немецкие пенсионеры, самая путешествующая категория немецких граждан!

... скоро и я присоединюсь...

...я им нагуляю и напутешествую...! *)
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Посмотрим, будет ли карантин у пассажиров из Китая 3 числа
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Нашему проспиртованному народу ничто не страшно, кроме вороватых правителей!
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Всех, плять госслужащих, кто получает более 40 тыс, грв. уволить, в бизнес вам ребята, там с вас будут пить кровь, а не вы с народа.
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Якщо у лікарнях абсолютно все, навіть вату люди купляють за свої кошти, то про яку готовність він говорить? В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5192
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Этот дол*** только с**я успокаевает по факту, тут 12 век набеги на села продолжаются, а он з**ил хочет короноворис победить, истиный долбо**
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