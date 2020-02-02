 В Украине достаточно бригад инфекционистов, которые знают, что делать для борьбы с коронавирусом, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что надо делать. У нас в достаточном количестве имеются бригады инфекционистов - минимум по две оснащенные бригады в каждой области, - которые знают, что надо делать. Поэтому я не вижу оснований для беспокойства", - сказал Гончарук в прямом эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.
По его словам, в стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания, в то же время власть готова к каким-либо сценариям.
"У нас все службы работают в режиме максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые въезжают в Украину с рискованных территорий, имеем их контакты. Информируем их о том, как они должны вести себя при обнаружении минимальных симптомов и кому нужно сообщить, чтобы сразу осмотрели при необходимости", - подчеркнул глава правительства.
Премьер-министр отметил, что украинская власть очень тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения, с которой дважды в день контактирует относительно ситуации в мире.
По словам Гончарука, на утро понедельника, 3 февраля, он ожидает четкого плана мероприятий от Минздрава по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Та вашим заявкам уже НИКТО НЕ ВЕРИТ!!!
Столько за год наврали, что ппц.
мне нынешняя власть напоминает фильм тупой и еще тупее
Sean Brian Townsend
8 мин. ·
Я обычно стараюсь не комментировать свежие новости, только ферментированные, но, внезапно бл...., где ж они нашли такого кошмарного идиота?..
Оно уже заявило, что на осень там запланированы выборы: Украину присоединят к Лугандону.
А понятие хаб растяжимое: уже были времена, когда все бабло уходило на то, что бы кормить кормильцев.
и Сивохо уже торбинку приготовил
Мені вистачило тієї фотки з автоматом ...
Не могла зрозуміти, що то таке, і повірити, що це - прем*єр.
02.02.2020, 21:05 • 719 • 0
А тем временем в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии будут запрещены.
В столице Таиланда Бангкоке медики заметили улучшение у пациентов, зараженных коронавирусом, после одновременного приема лекарства от ВИЧ и гриппа.
Как сообщает Reuters, состояние 70-летней китаянки из Уханя, у которой 10 дней подряд фиксировали коронавирус, значительно улучшилось в течение 48 часов после приема этих препаратов.
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Представительница больницы Раджавити в Бангкоке, в которой и провели такой эксперимент, отметила, что они еще не имеют окончательного метода лечения коронавируса, но будут применять лекарства от ВИЧ и гриппа для тяжелых пациентов.
Отметим, в Таиланде всего зафиксировали 19 случаев заражения новым китайским коронавируса. Восемь больных уже вылечились.
А в Китае тела умерших от коронавируса 2019-nCoV власти решили кремировать неподалеку от места их смерти в специальных крематориях. Похоронные ритуалы и прощальные церемонии в таких случаях запрещены. Об этом пишет информагентство "Синьхуа".
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Согласно директиве правительства, останки инфицированных тел не должны перевозиться между различными населенными пунктами и не должны сохраняться. Тела будут продезинфицировать медицинские работники и помещать в герметичный пакет, который после этого запрещено открывать.
Похоронные бюро будут отправлять специальный персонал и транспорт для перевозки таких тел в отведенные для этого крематории по заранее определенным маршрутам.
Выживший в уме@Hlopak_14 ч
Ого!
Глава "Аэрофлота" Савельев сказал, что авиакомпания не прекратит летать в Китай: "Природа сама решит, кому пришло время умереть".
Бгггггг. Грешно смеяться над убогими, но это какое-то орейро просто. А заболевшим бортпроводникам выздоровления, они ведь не виноваты, что у них начальник *****...
Фонтанка. Новости
@fontanka_news
Прилетевших рейсом из Китая российских бортпроводников госпитализировали с симптомами коронавируса
А наши инфекционисты, еще даже не получили наборы для диагностики, но уже знают как быть.
Им всем нужна пересадка мозга но боюсь мозг здорового человека в организме пораженным короновирусом подвида Зе не приживется
Выживший в уме@Hlopak_1 ч
Завтра открывается китайская фондовая биржа.
Правда компартия Китая запретила брокерам продавать пакеты акций свыше 10 млн. юаней. Оригинальное понимание капитализма и фондовых торгов..
"В столичной полиции сообщили, что уже установили личность мужчины, застреленного на улице Саксаганского в центре Киева. Убитым оказался 43-летний житель столицы.
Жертвой оказался пластический хирург из Донецка Андрей Сотник. Об этом сообщил его коллега Виктор Сысоенко в Facebook."
Может убили, что плохо "слепил" чье-то сепарское рыло, чтобы не узнали.
Зачем лишний свидетель.
Не дай Бог что случись серьезное, оказывается что наши чиновники ни на что не способны, хоть и умеют толкать красивые и громкие лозунги
...я зеваю... ...
Кстати -- летом 2018 -- немецкого народу помёрло и на работу не вышло -- шо б я вас так хотел! -- 46 миллионов больничных, вроде, взяли? -- точно не скажу, но мимо уха не пролетело...
20 миллионов пенсионеров -- пожилых людей. ... вот и болеют и мрут, -- статистику портят...
Другое -- шо немецкие пенсионеры, самая путешествующая категория немецких граждан!
... скоро и я присоединюсь...
...я им нагуляю и напутешествую...! *)