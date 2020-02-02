 Украина будет настаивать на получении черных ящиков сбитого в Иране самолета в случае нерасшифровки их на месте, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке черных ящиков мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь на месте мы расшифруем, и зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти черные ящики. Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять черные ящики. Потому я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать черные ящики. Для нас это очень важно", - сказал он в комментарии программе "ТСН. Неделя".
По его словам, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств того, что лайнер был сбит, чем было в самом начале.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Можно будет забить на ящики?
Традиционно, засунешь голову в песок, а твоя никчемная команда будет рассказывать что в этом и был гениальный план.
у хорошего руководителя находится время на всё
Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo нa вибopax нe в "нoвиx" вибopчиx тexнoлoгiяx, нe в 95 квapтaлi, нe в cepiaлi, нe в aгpecивнiй poбoтi з coцiaльними мepeжaми, нe в тoму, щo Пopoшeнкo бaгaтo в чoму викликaв нeзaдoвoлeння, нe в тoму, щo пpи Пopoшeнку бaгaтo кpaли.
Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo в тoму, щo нeбaчeнa зa мacштaбaми кaмпaнiя диcкpeдитaцiї Пopoшeнкa, poзв'язaнa кoлoмoйcьким i мocкoвитaми, виявилacя нaдeфeктивнoю.
Вoнa виявилacя б нaдeфeктивнoю нaвiть в тoму випaдку, якби Пopoшeнкo був cвятим, a cвинapчуки xoдили в pубищax i бocoнiж.
Олiгapxiчнi тeлeкaнaли i мocкoвити мaють мoжливicть знищити peпутaцiю кoжнoгo укpaїнcькoгo пoлiтикa, якoгo зaxoчуть. Тoму вoни тoтaльнo впливaють нa вибopця.
Зeлeнcький, який зa пiвpoку зpoбив бiльшe дуpниць, нiж Пopoшeнкo зa п'ять, дoci мaє пoпуляpнicть лишe з тiєї пpичини, щo йoгo нe "мoчили" тeлeкaнaли i пpoплaчeнi coцмepeжi.
Йoгo нe "мoчили" лишe з тiєї пpичини, щo вiн є вигiдним бiльшocтi oлiгapxiв i мocквi.
Дмитpo Кopчинcький
3 ч. ·
Ох, и цифры... «За оперативними даними Держказначейства, надходження до загального фонду держбюджету України становили в січні 42,6 млрд грн за розрахункових 56,4 млрд грн, зазначили в Міністерстві фінансів.»
То есть на целых 24% меньше, чем было запланировано. В долларах это аж 552 миллиона всего за один месяц! Для Украины это огромные средства. Для сравнения - мега-скандал вокруг приостановления Трампом предоставления Украине помощи касается суммы в 391 миллион долларов. А тут аж 552 млн. ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Учитывая вероятное охлаждение мировой экономики из-за распространения коронавируса, перспективы поступлений средств в госбюджет могут стать ещё более мрачными. Славнозвісних инвесторов из Омана не видать, а из Давоса наши счастливые можновладці привезли только синие шапки. Расходы на содержание государственного аппарата не падают, либертарианство снова прошло мимо нас, никаких революционных идей по перестройке государственной бюрократии мы не видим, а стратегический запас свободно конвертируемых собак нам не светит.
А какие могут быть революционные идеи, если даже первая власть в истории Украины, которая имеет беспрецедентную полноту рычагов, в том числе монобольшинство в парламенте, несколько месяцев (!) безуспешно боролась с несчастными «площадками» А.Яценко? Я уже про таможню вообще молчу. Там «наверх» неправомерную выгоду действительно не несут (насколько мне известно), но князьки радостно оставляют всё себе на местах и теперь активнее скупают квартиры в Лондоне, поднимая экономику Британии.
В общем, если в ближайшие две недели власть не найдёт в себе силы на «шоковую терапию», то чувствую, что в этом году нас ждёт обвал остатков экономики с внеочередными выборами. И президентскими, и парламентскими.
Вот и все.
Ирран не от хорошей жизни ввел полную боеготовность, а если палец на крючке, при взведенном курке. там сердце стукнет и стрельнет.