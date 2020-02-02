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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина будет настаивать на получении черных ящиков сбитого в Иране самолета в случае нерасшифровки их на месте, - Зеленский

Иранская сторона пригласила украинских специалистов принять участие в совместной расшифровке черных ящиков сбитого Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке черных ящиков мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь на месте мы расшифруем, и зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти черные ящики. Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять черные ящики. Потому я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать черные ящики. Для нас это очень важно", - сказал он в комментарии программе "ТСН. Неделя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский

По его словам, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств того, что лайнер был сбит, чем было в самом начале.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3173317
 
 
 Топ комментарии
 
кто вас будет слушать...)хуже вас еще в УКРАИНЕ не было...
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А если расшифруют?
Можно будет забить на ящики?
Традиционно, засунешь голову в песок, а твоя никчемная команда будет рассказывать что в этом и был гениальный план.
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Ти нам зуби не заговорюй. Чого шлявся по Оманії і за чий кошт?
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А если расшифруют?
Можно будет забить на ящики?
Традиционно, засунешь голову в песок, а твоя никчемная команда будет рассказывать что в этом и был гениальный план.
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Чо ты ноешь? Что тебе даст расшифровка? Иран официально признал, что лайнер был сбит ими. Надо добиваться не ящиков, а компесаций погибшим, за самолет и наказания виновных, а также трубить на весь мир о тупой российской технике, которая на отличает гражданский самолет от военного и тупых российских инструкторах, которые не могут научить.
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Ты понимаешь, что такое престиж государства и авторитет его лидера?
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Не не понимаю, а ну просвети знаток или ты только сопли распускать и умеешь?
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кто вас будет слушать...)хуже вас еще в УКРАИНЕ не было...
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От ёлки, а я и не знал, теперь буду знать. А то там говорят, что кто-то Крым сдал, а другой грозился за 4 часа закончить АТО, но потом засцал и подписал Миские угоды и Украина угодила в г... по самые уши, что то там про офшоры, контрабанду, каких то свинарчуков ... брешут наверное? И оказывается, что есть еще хуже. Вот тпрь буду знать.
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Сказав би простіше - всрався з вимогою передачи їх Україні.
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Ти нам зуби не заговорюй. Чого шлявся по Оманії і за чий кошт?
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Заговорщик зубов, а чего твой Петя поехал отдыхать на Мальдивы во время войны.
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Ти зуби не забалакуй, чого зебіл за пів року 5 разів відпочивав? І в нас війна йде!
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Где за границей, он раз всего был, как и твой Петя, а в Украине можно.
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А ти? Тільки без ля ля, і бажано за чій рахунок розкажнш.
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Петя организовал и поехал
у хорошего руководителя находится время на всё
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Что организовал, он в тихаря на Мальдивы полетел, думал, что не узнают.
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Чуєш, а що головнокомандувач робив на території країни агресора?
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Хорошо, допустим, Петя на росии с 2014 года, хочешь сказать, ни разу не был.
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Фабрика у него в Липецке, и он ни разу не был. Кому ты хочешь эту лапшу на уши повесить.
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До войны или после, ты правильно коментируй.
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«ЗE, ЯКИЙ ЗA ПIВPOКУ ЗPOБИВ БIЛЬШE ДУPНИЦЬ, НIЖ ПOPOШEНКO ЗA П'ЯТЬ, ДOCI МAЄ ПOПУЛЯPНICТЬ ЛИШE З ТIЄЇ ПPИЧИНИ…» - КОРЧИНСЬКИЙ


Украина будет настаивать на получении черных ящиков сбитого в Иране самолета в случае нерасшифровки их на месте, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9460

Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo нa вибopax нe в "нoвиx" вибopчиx тexнoлoгiяx, нe в 95 квapтaлi, нe в cepiaлi, нe в aгpecивнiй poбoтi з coцiaльними мepeжaми, нe в тoму, щo Пopoшeнкo бaгaтo в чoму викликaв нeзaдoвoлeння, нe в тoму, щo пpи Пopoшeнку бaгaтo кpaли.
Сeкpeт уcпixу зeлeнcькoгo в тoму, щo нeбaчeнa зa мacштaбaми кaмпaнiя диcкpeдитaцiї Пopoшeнкa, poзв'язaнa кoлoмoйcьким i мocкoвитaми, виявилacя нaдeфeктивнoю.
Вoнa виявилacя б нaдeфeктивнoю нaвiть в тoму випaдку, якби Пopoшeнкo був cвятим, a cвинapчуки xoдили в pубищax i бocoнiж.
Олiгapxiчнi тeлeкaнaли i мocкoвити мaють мoжливicть знищити peпутaцiю кoжнoгo укpaїнcькoгo пoлiтикa, якoгo зaxoчуть. Тoму вoни тoтaльнo впливaють нa вибopця.
Зeлeнcький, який зa пiвpoку зpoбив бiльшe дуpниць, нiж Пopoшeнкo зa п'ять, дoci мaє пoпуляpнicть лишe з тiєї пpичини, щo йoгo нe "мoчили" тeлeкaнaли i пpoплaчeнi coцмepeжi.
Йoгo нe "мoчили" лишe з тiєї пpичини, щo вiн є вигiдним бiльшocтi oлiгapxiв i мocквi.
Дмитpo Кopчинcький
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Если даже удастся расшифровать все равно нужно забирать черные ящики !!! Если дойдет дела до суда нужны доказательства чем больше тем лучше -- потому что ведут себя странно иранцы то отдают то не отдают . видно сразу ********** мразь за ниточки дергает
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Вибачте, але з бубочки сміється не тільки Україна, а і весь світ, тільки ще росія його підтримує і поважає.
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-- вже плачють дехто -- без усіяких вибачань...
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Знали б тебе ідіота кацапського, був би АНШЛАГ по лайкам.
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Зеля классный Актёр -- творческий ... -- генератор и дегенератор Чёрных Ящиков! *)
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Вову посылают все подрят сепары Иран все поняли кто он на самом деле да низко Вы пали что рейтингом что авторитетом приближаетесь к торбулентности притом очень сильной
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Sergey Naumovich
3 ч. ·

Ох, и цифры... «За оперативними даними Держказначейства, надходження до загального фонду держбюджету України становили в січні 42,6 млрд грн за розрахункових 56,4 млрд грн, зазначили в Міністерстві фінансів.»
То есть на целых 24% меньше, чем было запланировано. В долларах это аж 552 миллиона всего за один месяц! Для Украины это огромные средства. Для сравнения - мега-скандал вокруг приостановления Трампом предоставления Украине помощи касается суммы в 391 миллион долларов. А тут аж 552 млн. ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Учитывая вероятное охлаждение мировой экономики из-за распространения коронавируса, перспективы поступлений средств в госбюджет могут стать ещё более мрачными. Славнозвісних инвесторов из Омана не видать, а из Давоса наши счастливые можновладці привезли только синие шапки. Расходы на содержание государственного аппарата не падают, либертарианство снова прошло мимо нас, никаких революционных идей по перестройке государственной бюрократии мы не видим, а стратегический запас свободно конвертируемых собак нам не светит.
А какие могут быть революционные идеи, если даже первая власть в истории Украины, которая имеет беспрецедентную полноту рычагов, в том числе монобольшинство в парламенте, несколько месяцев (!) безуспешно боролась с несчастными «площадками» А.Яценко? Я уже про таможню вообще молчу. Там «наверх» неправомерную выгоду действительно не несут (насколько мне известно), но князьки радостно оставляют всё себе на местах и теперь активнее скупают квартиры в Лондоне, поднимая экономику Британии.
В общем, если в ближайшие две недели власть не найдёт в себе силы на «шоковую терапию», то чувствую, что в этом году нас ждёт обвал остатков экономики с внеочередными выборами. И президентскими, и парламентскими.
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Ща клоун ножками постучит и зебуины в экстазе
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Мне только интересно зачем нам эти ящики,тем более что они записуют монитроинг работы систем самолета и переговоры экипажа и уж никак не старт ракеты а тем более кто ее запустил поименно.А то что самолет сбит ракетами доказано на все сто.
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Самолет украинской авиакомпании и ящики должны вернуть Украине.
Вот и все.
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Я не советчик Зеленскому, я как-то до Президента не дорос. Заголовок боевой :"Будем настаивать", перец Зеленский, хоть куда. Но в тексте все гораздо мягче, не говорил такой фигни Зеленский. Иран достаточно мощное, и мудрое государство, и в этом мире, им мало кто указывать может, а проще - никто. Иран ведет себя очень взвешенно, это их горе. 90% погибших - иранцы, не зависимо от гражданства. Глава Канады Трюдо, сказал, что происшедшее - результат напряженности в регионе. Станиславский сказал проще:"Если в первом акте на стене, висит ружье, то в заключительном оно выстрелит.
Ирран не от хорошей жизни ввел полную боеготовность, а если палец на крючке, при взведенном курке. там сердце стукнет и стрельнет.
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Да.Уже пиар Зеленского на черный ящиках не проходит. Все затмил шедевр о продаже собаки за комуналку.
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