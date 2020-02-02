 Украина будет настаивать на получении черных ящиков сбитого в Иране самолета в случае нерасшифровки их на месте, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Иранская сторона уже предложила нам, чтобы к расшифровке черных ящиков мы привлекли своих специалистов. То есть они нас сейчас приглашают в понедельник лететь в Иран. Я вам скажу откровенно, мы очень боимся этого. Почему? Потому что они могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, в их, наверное, современную лабораторию, но нам уже тогда наши спецы сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Поэтому я боюсь, что они могут их приобщить вместе там: пожалуйста, давайте здесь на месте мы расшифруем, и зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти черные ящики. Последний наш разговор был с представителем иранской стороны. Он сказал: "Окей. Если мы не сможем расшифровать, мы вам их отдадим. Я ему сказал: "Мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем приобщены к любым предметам, к любым доказательствам и сможем взять черные ящики. Потому я думаю, что если наши специалисты будут лететь туда, то они, наверное, должны иметь мандат того, чтобы в случае нерасшифровки полной на месте, они будут забирать черные ящики. Для нас это очень важно", - сказал он в комментарии программе "ТСН. Неделя".

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По его словам, Иран уже понимает, что у украинской стороны есть больше доказательств того, что лайнер был сбит, чем было в самом начале.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.