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 Оккупанты будут еще большими масштабами уничтожать побережья после назначения куратором Крыма Хуснуллина, - Чубаров

Россияне позволяют Сергею Аксенову уже шесть лет руководить Крымом, потому что "он готов делать все, что скажет патрон".

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

"Поскольку Крымом управляет не он, а другие структуры, другие люди, такой "попка" им нужен. Сейчас Крыму не нужен человек, который в условиях оккупации будет локомотивом. Там сейчас не лошадь нужна, а человек, который имитирует должность. Там правят ФСБ и московские ведомства, если мы берем финансовый и экономический аспекты", - пояснил глава Меджлиса. По словам Чубарова, таковым является новоназначенный замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин, который ранее был заместителем мэра Москвы Сергея Собянина.

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"Теперь он еще и куратор Крыма в российском правительстве. Это означает, что этот человек там, где крупнейшие финансовые потоки, а это строительство дорог, жилья, военной инфраструктуры, крутятся самые большие деньги. То есть они поставили "на Крым" человека, который продемонстрировал свою лояльность в пределах московского правительства", - утверждает глава Меджлиса и добавляет, что теперь оккупанты еще большими масштабами уничтожать Крым и особенно его побережья.

Чубаров говорит, что судя по сообщениям в соцсетях крымских коллаборационистов, "с назначением Хуснуллина там просто паника началась, в том числе среди тех, кто поддерживает российскую оккупацию". "Мол, теперь эти люди просто уничтожат, застроят все побережье, уничтожат Крым. И все это ради того, чтобы отмывать большие средства. Сносят целые склоны. В это мало кто верит, но ландшафт Крыма уничтожают", - заверил председатель Меджлиса.

Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, недавно назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова. Козака сменил вице-премьер Марат Хуснуллин - человек из команды мэра Москвы Сергея Собянина. Он также поддерживает хорошие отношения с недавно назначенным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173316
 
 
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Ну шо ребят готовимся к тому шо ЗЕбобики весной пустят воду в Крым?? Говорят понимающие люди шо зима без снега и без дождя. Ни снега ни дождя....с водичкой в Крысу будет теперь совсем туго..А если ещё жара врубит летом ...Хранилища говорят пересохли там уже почти совсем... Думаю ЗЕбилы сейчас начнут землю рогом рыть шоб воду в Крыс пустить...
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первые закиды...
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3 ч. назад - Украина рассматривает вариант с продажей воды в Крым, - нардеп от "Слуги народа". В России такую идею оценили положительно.
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пусть платят, пустим, рано или поздно это будет. Это справедливо. Или воды жалко?) Воды жалеть нельзя, не по-людски это
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Воду нельзя жалеть , что-бы топить таких , как ты .
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жаль что ты так думаешь, жизнь покажет настоящие ценности. Удачи(
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З нелюдами і поступати потрібно не по людському.
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А пацаны каждый день гибнут? Это по-людски?!
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Готовимся, что "*******" ****** во все дыры твою мать и жену, а воду в Крім не дадут. )))
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Я против! ... "И Дух носился на водою" -- это Святое! ...нехай сперва будет Слово! -- а мы рассмотрим...*)
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Фамилия какая то не русская. Да и имя, так себе.
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чубарка-ака просто завидует, шо не он, а другой заведует побережьями Оккупанты будут еще большими масштабами уничтожать побережья после назначения куратором Крыма Хуснуллина, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9029
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