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Все про:Россия (74881) Эстония (657) аннексия (100)

 Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас

РСФСР первой признала независимость Эстонии и заключила мирный договор, согласно которому в состав этого прибалтийского государства входили часть нынешних Ленинградской и Псковской областей РФ.

Выступая в воскресенье в городе Тарту с речью по случаю столетия заключения Тартуского мирного договора с Советской Россией, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что этот документ является "символом правопреемственности, соединяющим наше прошлое с будущим", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он назвал "не соответствующим действительности" утверждения российской стороны, что договор является лишь историческим документом. "Как договор о ненападении, заключенный между Эстонией и Советским Союзом в 1932 году, так и договор о базах 1939 года напрямую ссылаются на Тартуский мирный договор. Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них. Согласно международному праву, Тартуский мирный договор действует и сейчас, в XXI веке", - подчеркнул председатель парламента.

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Пыллуаас заявил, что "Россия, аннексировав Занаровье и Печоры и отказываясь признавать действенность Тартуского мира, нарушает международное право".

"Но мы никак не можем согласиться с желанием некоторых кругов добровольно и бесплатно отдать принадлежащие нам территории вместе с богатыми природными ископаемыми", - сказал спикер.

Он также заявил: "Эстония не нуждается в новом пограничном договоре, отрицающем Тартуский мирный договор. Это не в наших интересах".

2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским Союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

Также читайте: Россия фальсифицирует историю, - МИД Эстонии

В настоящее время РФ рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, в то время как Эстония считает его действующим.

Разные позиции по Тартускому миру мешают государствам заключить договор о границе.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором". Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. Российская сторона сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять России территориальные претензии. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны, однако в январе 2018 года посольство РФ в Эстонии сообщило: "Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится".

Читайте: Эстония осуждает попытки России переписать историю Второй мировой войны, - проект заявления парламента

Источник: https://censor.net.ua/n3173315
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы всегда ссылаются на те документы, которые им выгодны. Тут видим, тут не видим, а тут мы селёдку заворачивали...
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Кремлівський загарбник та агресор, як завжди бреше

Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 1290
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Кацапи, віддайте нашу Кубань! І Ростов також!
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Кацапи, віддайте нашу Кубань! І Ростов також!
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Для чего? Чтобы потом уж точно 80% страны гАвАрили?
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Вот-вот, именно.
И чья будет, если 80% гАвАрят?
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Вы хотя бы наведите порядок на той территории что у вас сейчас есть. А то только коррупция воровство, беспросветная нищета номер один в Европе и минус лям населения в год.
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Как вы относитесь к русскому языку как второму государственному?
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Где, в Украине или Латвии?
Хотя какая разница, де факто он второй государственный и там и там.
В Риге например вас не возьмут работать даже официантом без знания латышского и русского, в Киеве думаю так же.
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Я согласен, что у нас не все так прекрасно, но! Мы к этому стремимся, да и война знаете ли, да и любители россии, которые привыкли жить в дерьме, а государственный язык у нас один, Украинский.
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U nas ruski jazyk tocno ne vtoroj,bolsinstvo ego realno neznajet daze slova neskazet.Vtoroj jazyk jest angliski.Villniuse mozet tam bolse liudej ponimajet po ruski,a drugix gorodax po ruski tebia nepojmut,po angliski tolko ili po litovski
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po angliski molodyje liudi xoroso govorit vsio taki vtoroj jazyk
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Щас Захарова вспомнит, что Петр Первый Нарву брал... Ну и потребует отдать. Или ещё какую-то хрень. Но, что-то вспомнит.
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в случае с крымом кацапы ссылаются на исторические документы..
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Кацапы всегда ссылаются на те документы, которые им выгодны. Тут видим, тут не видим, а тут мы селёдку заворачивали...
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Опять и снова эта.. вот эта... русафобия.
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Интересно конечно.
Значит Эстонию взяли в НАТО с территориальными проблемами.
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А Турцию не так взяли с проблемой Северного Кипра?
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Кремлівський загарбник та агресор, як завжди бреше

Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 1290
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Из рубрики "Это любопытно". Вот так Нарва выглядела на первых её рисунках. Обратите внимание на морские корабли слева.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 9352
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А вот уже осада Нарвы Петенькой-1. Уже никакого моря и кораблей.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 7431
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И сейчас это город на речке в 12 км от побережья. Прикиньте как отошло море.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 1769
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А мне всегда было непонятно с чего это Петя-1 основал новую столицу на болотах Невы. Да ничего он не основывал! Просто отремонтировал древний город непонятной высокоразвитой цивилизации, который отдало море.
Россия, не признавая аннексию части эстонских территорий, нарушает международное право, - спикер парламента Эстонии Пыллуаас - Цензор.НЕТ 2308
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Раньше из Пскова у России был единственный морской путь в Балтийское море через реку Нарва. После постройки Питера, этот путь стал не актуальный, и этот путь застроили и мостами и городами.
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Какие нахрен там полезные ископаемые?
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"Путинские",отказавшись соблюдать Хельсинкские соглашения о нерушимости границ после 2-й Мировой войны в Европе в своих отношениях с Украиной, дали повод для предъявления к ней претензий со стороны как минимум Финляндии, Эстонии и Латвии, а в перспективе также со стороны Беларуси и Украины, а также сомнений в статусе российской части Восточной Пруссии с Кенигсбергом.
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Все эти претензии могут эти из твоего списка писать в спортлото.
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Как знать. Вода камень точит. К развалу Рашки надо быть готовым. И забрать своё.
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Вам не кажется смешным говорить про развал Рашки, когда население Украины официально сокращается на 1 100 000 в год?
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Развал хоть и неминуем, к бабке не ходи, но я бы на месте мирового сообщества предложил такой вариант. Мировое сообщество всё же поможет , чтоб не стало ещё хуже им, но только в случае, если ближе Урала ни одной падлы даже с автоматом не было, не говоря о в/ч, и ракетах. Вот тогда помогут чтоб не больно рушилась.
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основное-нерушимость послевоенных границ.
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чо,неграмотный?читать не умеешь?решение госдумы раиськи о вводе кацапских войск на территорию Украины.
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Зайвий раз підтверджує слова Степана Андрійовича:
Росія, не визнаючи анексію частини естонських територій, порушує міжнародне право, - спікер парламенту Естонії Пиллуаас - Цензор.НЕТ 8346
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видать єстонцы что то чувствуют...или даже знают....раз начинают подымать территориальные вопросы тартусского договора.
капля,как говорится,камень точит.
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Лизистрата
А вот уже бдительными российскими гражданами обнаружены и белорусские нацисты - не заставили себя долго ждать. По традиции русские патриоты уже готовы защищать несчастных притесняемых русскоговорящих белорусов от бульбафошыздов. Готовьтесь к новым санкциям, россияне.

Sergei Zaxarov

Удивительно другое - неотличимы, казалось бы, принципиально разные группировки свидомых из укры и Белоруссии. Калька просто - вас все регулярно путают. Может, вы вообще не украинцы и не белорусы, а отдельная вненациональная секта - нацисты? Похоже - так.
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