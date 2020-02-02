 Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили $80 тыс. каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому $80 тыс. - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Просто, щоб порівняти...
міністри старцюють... в першу чергу потрібно їм підвищити
А поки, що як заповідав дідусь петя, не розхитую будку...
"Скажите а кто у нас новый голобородько?. За кого мне голосовать скажите в этот раз"
Вот и всё твое спрашивание с власти.
80 тыс.дол это издевательство..... - цена авто премиум класса...
Иран вообще охренел....
Потом посмотрим сколько он выплатит гражданам Канады....
Авіакатастрофа над Чорним морем. Чи прикрив Кучма Путіна 15 років тому?
Я на двох майданах був від початку до кінця. А ти?)
Це дуже некоректне порівняння...
І я вам вірю, що ви не порохобот, тому не буду це вважати маніпуляцією...
Это называется иначе - он торгуется
Где международная комиссия, где трибуна ООН и санкции, где "черные ящики"?!
100 миллионов евро, за и для каждого пострадавшего, но не больше 15 миллионо евро, за каждую персону.
...это простейшее шо есть -- дешевле не бывает -- 164 евр. в год. 28 процентный класс -- страховка коштує.
Всего, 80 штук доллярив за самолётного пасажира?
-- ...если Зеля возьмёт -- значит разборок не будет.
...а шо с Земным притяжением разбираться?