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Все про:Зеленский (4461) Иран (868) компенсации (303) МАУ (164)

 Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский

Иран предложил семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", компенсацию на $80 тыс.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии программе "ТСН. Неделя" в воскресенье, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили $80 тыс. каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому $80 тыс. - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада просит МАУ ускорить выплату компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Иране, - глава МИД Шампань

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3173314
 
   
 Топ комментарии
 
За збитий над ЧМ літак , Україна свого часу , виплатила Ізраїлю по мільйону за кожного загиблого ... це так , між іншим ..
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Цікаво скільки наша влада дає сім'ям загиблих при виконанні службових обов'язків...
Просто, щоб порівняти...
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Порохоботы, это как понимать: правильно или неправильно требует Зе'?
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Цікаво скільки наша влада дає сім'ям загиблих при виконанні службових обов'язків...
Просто, щоб порівняти...
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600 тис. грн. Це далеко не 80 тисяч доларів.
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ваша влада - ви з неї й питайте...
міністри старцюють... в першу чергу потрібно їм підвищити
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На виборах обов'язково спитаю за все... Як запитав і з попередньої...
А поки, що як заповідав дідусь петя, не розхитую будку...
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Малоросс, и за что ты спросил предыдущего?
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Спрашиватель с власти.
"Скажите а кто у нас новый голобородько?. За кого мне голосовать скажите в этот раз"
Вот и всё твое спрашивание с власти.
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За збитий над ЧМ літак , Україна свого часу , виплатила Ізраїлю по мільйону за кожного загиблого ... це так , між іншим ..
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Аякже. А своїм українцям, які загинули в Скнилівській трагедії Україна виплатила від 10 тисяч гривень до 100 тисяч гривень і це всі виплати разом.
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именно...
80 тыс.дол это издевательство..... - цена авто премиум класса...
Иран вообще охренел....
Потом посмотрим сколько он выплатит гражданам Канады....
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В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по 200 тыс. долларов США за каждого погибшего - 7,8 млн долларов России и 7,5 млн долларов Израилю.[11][12][13].
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Порохоботы, это как понимать: правильно или неправильно требует Зе'?
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Не порохобот... Але хотів би дізнатись скільки наша влада за загиблого воїна платить сім'ї?
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Ого... Боюсь запитати, шо ти таке і звідки виплило...
Я на двох майданах був від початку до кінця. А ти?)
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А я не був на Майданах. Я після Майдану в іншому місці був.
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Не буду відповідати...
Це дуже некоректне порівняння...
І я вам вірю, що ви не порохобот, тому не буду це вважати маніпуляцією...
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Чуєш Илько, ти мені поясни одне, ти був на Майдані, і зараз підтримуєш кого, зелених , чи кого?.
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Разве он требует?
Это называется иначе - он торгуется
Где международная комиссия, где трибуна ООН и санкции, где "черные ящики"?!
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Это всё было бы логично, если бы Иран не признал вины и не принёс извинения. Я например, не помню, чтобы Кучму осуждали с трибун ООН и на Украину бы наложили санкции в своё время.
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щас пощитають,погодь.скорее всего малавата.
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знову будуть "зраду" розганяти - Зеленський написав цілком слушно , але все одно (для них) все не так ! Иран предложил по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе, но Украина требует увеличить сумму, - Зеленский - Цензор.НЕТ 596
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А сколько Иран предложил за погибших канадцев?
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Это трагедия. Вину Иран признал. Вина явная обстрел пассажирского самолета в столичном аэродроме. Торг здесь как говорится не уместен ( хотя деньгами это и не измерить) Но выплаты от Ирана должны быть на порядок выше, еще с одним "0", и это будет правильно.
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"11 июля 1988 года президент США Рональд Рейган заявил, что США предложит семьям погибших (но не правительству Ирана) компенсацию на добровольном основании без признания юридической ответственности (ex gratia). При этом Рейган назвал действия экипажа «Vincennes» оправданной обороной, подчеркнув, что США не считают себя виновными в случившемся, и частично возложил вину на правительство Ирана. В 1989 году было объявлено, что предлагаемая компенсация составит 250 000 долларов семьям работавших погибших и 100 000 долларов семьям иждивенцев"
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Компенсацию конечно нужно выплатить, но деньгами людей, погибших в этой авиакатастрофе, не вернешь.......
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...от у меня -- в простой автомобильной страховке, немецким по белому напысано:

100 миллионов евро, за и для каждого пострадавшего, но не больше 15 миллионо евро, за каждую персону.
...это простейшее шо есть -- дешевле не бывает -- 164 евр. в год. 28 процентный класс -- страховка коштує.

Всего, 80 штук доллярив за самолётного пасажира?

-- ...если Зеля возьмёт -- значит разборок не будет.

...а шо с Земным притяжением разбираться?
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Ну хоча б в гуманітарних питаннях намагається нагнати собі рейтингу
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Год назад, моя страховка составляла именно эту сумму. В этом- не знаю, наверное- то же самое.
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А скока выплатит беня Ведь он должен был их застраховать
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