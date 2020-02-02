 Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону

Это худший результат за последние 10 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
В последний раз такая же ситуация была в 2010 году. Тогда украинцы провалили юниорский чемпионат мира в шведском Торсби.
Последнюю возможность завоевать медаль в Ленцергайде потеряла в воскресенье, 2 февраля Екатерина Бех. Она в гонке преследования стартовала 16-й (проигрывала призовой тройке меньше минуты) и финишировала 11-й, допустив четыре промаха и проиграв чемпионке более 2 минут.
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Напомним, взрослый чемпионат мира по биатлону стартует 13 февраля в итальянской Антерсельве.
А кто за нашу сборную по биатлону что скажет?
Они такая же вата, как боксеры или нет?
путин покорил Европу - ему везде рады...
выдадут вас назад как отступную....
-- Моя девятилетняя Конфета, заняла почётное 2 Место!
В Сирии уничтожены 5 членов русской спецбанды ФСБ
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/02/118749/sham--v-sirii-unichtozheny-5-chlenov-russkoj-spetsbandy-fsb.shtml
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Зa пocлeдниe 72 чaca нa фpoнтax югa пp. Идлиб и пp. Aлeппo в xoдe бoeв c повстанцами уничтoжeны 170 тeppopиcтoв Acaдa, в тoм чиcлe:
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