 Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону

Это худший результат за последние 10 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В последний раз такая же ситуация была в 2010 году. Тогда украинцы провалили юниорский чемпионат мира в шведском Торсби.

Последнюю возможность завоевать медаль в Ленцергайде потеряла в воскресенье, 2 февраля Екатерина Бех. Она в гонке преследования стартовала 16-й (проигрывала призовой тройке меньше минуты) и финишировала 11-й, допустив четыре промаха и проиграв чемпионке более 2 минут.

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Напомним, взрослый чемпионат мира по биатлону стартует 13 февраля в итальянской Антерсельве.