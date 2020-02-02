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Все про:биатлон (126) спорт (1807)

 Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону

В швейцарском Ленцерхайде завершился юниорский чемпионат мира по биатлону. Сборная Украины не завоевала на чемпионате ни одной медали.

Это худший результат за последние 10 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В последний раз такая же ситуация была в 2010 году. Тогда украинцы провалили юниорский чемпионат мира в шведском Торсби.

Последнюю возможность завоевать медаль в Ленцергайде потеряла в воскресенье, 2 февраля Екатерина Бех. Она в гонке преследования стартовала 16-й (проигрывала призовой тройке меньше минуты) и финишировала 11-й, допустив четыре промаха и проиграв чемпионке более 2 минут.

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Напомним, взрослый чемпионат мира по биатлону стартует 13 февраля в итальянской Антерсельве.

Источник: https://censor.net.ua/n3173312
 
 
 Топ комментарии
 
Це Порошенко винуватий, бо досі краде мозок чесних зебілів.🐸
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мне больше нравилась шЮтка, что он по ночам цифры в платёжках исправляет
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Це Порошенко винуватий, бо досі краде мозок чесних зебілів.🐸
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мне больше нравилась шЮтка, что он по ночам цифры в платёжках исправляет
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Це не жарт, а правда. Багато хто бачив як Порох прилітав на безпілотнику з ксерокси і принтером та передруковував квитанції.😟
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Мне тоже Порошенко платежку напечатал что за тепло я на 20% больше заплачу чекм в декабре 2118 Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 7056
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Так теплее же и газ подешевел(в мире). Они там вообще офонарели видать.
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Порошенко родил зеленского, зе сноу,это его внебрачный сын которого он родил ( высрал) пхая своим пейсатым лицемерием в очко(коломойшу) псевдореформ.Это просто жооооопааааа
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Да, барыга вынуватый. Не обозналась ты солдатка.
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Все нормально-в футболе наверстаем.,Ну или в хоккее.
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Это потому, что последние пять лет пэтросыньоносый забил на молодежный спорт
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а я думаю, що це сталося, коли віслюк сказав, что надо просто пєрєстать стрєлять
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Спробуйте ще раз прочитати. Вдумайтесь, щоб не виглядати так жалюгідно. "Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону"
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ему платят не за то, что бы оно думало, а за то чтобы оно везде Порошенко обгавкивало.
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Твой вор-порох после этого сообщеня -всрався,трусливая гнида-вор!
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Какой биатлон? Страна в жопу летит, а они на лыжах катаются...
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Никто тебе не мешал на биатлон идти, теперь лети в жопу а они катаются
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Тренеров в отставку! Пусть селедку на базар идут продавать! имхо!
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И не удивительно. В биатлоне IQ нужно высокий иметь.
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Вы думаете, что зебилы и туда квартальных пристроили?! Тогда да, с ай кью там бяда...(
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главное не результат, а участие... Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6389
А кто за нашу сборную по биатлону что скажет?
Они такая же вата, как боксеры или нет?
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Из всех постсоветских республик дела пошли в гору только в тех, где закрыли филиалы КГБ,обнародовали всех, кто в нём состоял,и запретили им на 20 лет занимать любые чиновничьи посты.Это:Литва, Латвия и Эстония.
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Liberian - скоро Back in the USSR....

путин покорил Европу - ему везде рады...
выдадут вас назад как отступную....
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Точно ? Дивно..... бо я вважав що інше він зробив.
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Сёня в Минске был Чемпионат по чирлидингу, следи мелюзги всякой... -- но их там так гоняют, шо я б давно умер... -- не успев вспотеть, даже ... *)

-- Моя девятилетняя Конфета, заняла почётное 2 Место!

Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 6951
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Судя по последним скандалам - не удивительно. Всем чинушам насрать на спорт и спортсменов. Им только активы и бабло важны.
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Есть и хорошие новости:

В Сирии уничтожены 5 членов русской спецбанды ФСБ

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/02/118749/sham--v-sirii-unichtozheny-5-chlenov-russkoj-spetsbandy-fsb.shtml
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JaziraNews





@MJazira3

·35 мин

Зa пocлeдниe 72 чaca нa фpoнтax югa пp. Идлиб и пp. Aлeппo в xoдe бoeв c повстанцами уничтoжeны 170 тeppopиcтoв Acaдa, в тoм чиcлe:
@MJazira3

Україна вперше за 10 років не отримала жодної медалі на юніорському чемпіонаті світу з біатлону - Цензор.НЕТ 2878
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