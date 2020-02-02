 С начала суток на Донбассе ранения получили три воина ОС, враг открывал огонь 11 раз, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды открывал огонь по позициям ВСУ вблизи Песков (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также неподалеку от Лебединского (9 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия) и Васильевки (из автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы четыре обстрела в районе Луганского (34 мины из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), дважды - вблизи Крымского (25 мин из 82-мм миномета, а также из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), рядом с Новотошковским (6 мин из миномета калибра 120 мм).
"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения. Сегодня, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитника, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - информируют в пресс-центре.
Напомним, 1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Кроме того, один военнослужащий Объединенных сил ранен вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
Зараз почнеться масована агітація за мир та дружбу з рашкою.
зе-виродкам все вернеться.
Одужання пораненим воїнам.