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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17995) Россия (74881) Донбасс (20585) Европейская Солидарность (240)

 За пять лет Украина создала одну из самых эффективных армий Европы и Путину приходится платить высокую цену за агрессию, - Порошенко

Вооруженные силы Украины, которые были созданы практически с нуля, заставили страну-агрессора платить высокую цену за развязанную войну на Донбассе.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью главному редактору издания Euractiv Георгию Готеву, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Когда я был избран президентом, то в Украине вообще не было армии. Сегодня мы имеем одну из самых эффективных и одну из самых опытных армий Европы, и мы тратим более 6% нашего ВВП на развитие сектора. И результаты этого Путин четко понимает, но, безусловно, нам очень трудно бороться против крупнейшей военной машины Европы", - отметил Петр Порошенко.

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"Сейчас мы демонстрируем, что Путин платит гораздо более высокую цену за принятие решения продолжить наступательную операцию на Донбассе", - подчеркнул Порошенко.

"Сейчас очень важно, что весь мир понимает, что это российская агрессия против суверенного и независимого государства. Россия также теряет тысячи своих солдат на украинском поле боя, и к этой ситуации, безусловно, Путин не готов, поскольку это опасно для стабильности внутри РФ", - убежден пятый президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173307
 
   
 Топ комментарии
 
Нічого...
Зебіли шувидко все понищать. Пуйлу полегшає.
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да он то в курсе что он уже не президент но все равно зебилам в штаны срет
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Давно не чули. За 5 лет уже столько лапши от свиночола наслушались, но ему все мало. Ото послухайте шо оно думает. Тьху, гадость какая.
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а сколько поросенко наворовал миллионов и вывел в офшоры за эти 5 лет? пусть расскажет..
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А не твои любимые Зеля и Рябошапка должны это рассказывать?!
Как там, "весна пришла, всех посадили"?!
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Навіщо "одна з найсильніших армій" сидить в окопах і не забирає назад донбас?..Причина одна - Пороха копнули з главнокомандующего і прото нікому лічним прімєром повєсті в бой ету найсильнішу армію...
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Оно только в обход через Мальдивы! Стратех!
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После публикаций Петра Алексеевича Порошенко у рашистских крыс аж подгорает. У зеБилов, кстати, тоже. Хотя какая между ними разница?
Хороший президент, пусть один срок отдохнет, сил наберется.
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Вот про один срок - ты здесь прав, дядя! Скорее бы. Да с конфискацией!
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уймись - не за что. труба чуть яйца не потерял, так хотел выслужиться. и хрен! развели тебя, зяблик.
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Илловайский и Дебальцевский Главнокомандующий вешает лапшу своим соевым сектантам
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За п'ять років, соєвий барига, став найефективнішим корупціонером, гребе все що бачить, і українське військо оббирає, давно його чекають нари з конфіскацією.
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Ого як регіоналів та сєпарів плющить. Бідні аж захлинаються від злості. За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 506
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Так сколько же можно эту несусветнюю брехню терпеть?! Тут самый флегматичный пофигист закипит. От такой хуцпы! Армию оно создало...
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Ну розкажи яка армія була в 2014 і яка зараз. Ти ж військовослужбовець? Від самого початку служиш, мій Герою?
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шо ти від уклоніста хочеш? воно спєц відмазуватися тільки.
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Пети иди нахрен, толку от армии если ссышь ответить на агрессию. Даже во время откровенного вторжения ты принимал парады в Киеве а не спасал положение в котлах, я уже молчу что ты зассал обьявить войну.
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І тільки те що Порошенко не оголосив РФ війну не дало тобі знайти де саме військомат? За п'ять років Україна створила одну з найефективніших армій Європи, і Путіну доводиться платити високу ціну за агресію, - Порошенко - Цензор.НЕТ 299
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АНТИ-КОЛОРАДОС про подписанный контракт США И ПОЛЬША самолетов 5поколения

https://youtu.be/rPXRGRKjILU
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поляки не простили кацапам сбитый самолет с политической польской элитой
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"Когда я был избран президентом, то в Украине вообще не должно было быть армии. Но она вопреки мне, появилась"- подчеркнул Пётр Порошенко.
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коли вже це с(в)иняче рило заткне пельку? Погони з плечей сповзли в сраку і печуть хряку, от воно і кувікає як недорізане
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Петя, ты - политический труп. То, что ты не сидишь - наша общая беда. Ты себя уже показал, результаты выборов - оценка твоей эффективности. Меня оскорбляет то, что мне приходится натыкаться на твои высеры.
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угораю читать каменты....

одни топят за бездаря порошенко, который профукал все в рекордно короткие сроки - другие за марионетку зеленского, который профукает оставшееся еще быстрее...
Или - или....
Холопы которым нужен всегда хозяин...
Извините...
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Ну ничего, вот Бубочка придёт к власти, и война сразу прекратится.
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ну и гнида этот пэдро!
да, армия стала получше, чем была до начала войны с кацапами! НО!

1. Во многом это заслуга добровольцев в добробатах и волонтеров!
2. При открытой агрессии завтра со стороны кацапстана сколько дней продержится эта эффективная армия, созданная пэдро???

ублюдок. ни стыда ни совести!
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