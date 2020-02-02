 За пять лет Украина создала одну из самых эффективных армий Европы и Путину приходится платить высокую цену за агрессию, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью главному редактору издания Euractiv Георгию Готеву, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Когда я был избран президентом, то в Украине вообще не было армии. Сегодня мы имеем одну из самых эффективных и одну из самых опытных армий Европы, и мы тратим более 6% нашего ВВП на развитие сектора. И результаты этого Путин четко понимает, но, безусловно, нам очень трудно бороться против крупнейшей военной машины Европы", - отметил Петр Порошенко.

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"Сейчас мы демонстрируем, что Путин платит гораздо более высокую цену за принятие решения продолжить наступательную операцию на Донбассе", - подчеркнул Порошенко.

"Сейчас очень важно, что весь мир понимает, что это российская агрессия против суверенного и независимого государства. Россия также теряет тысячи своих солдат на украинском поле боя, и к этой ситуации, безусловно, Путин не готов, поскольку это опасно для стабильности внутри РФ", - убежден пятый президент Украины.