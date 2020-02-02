 На следующей неделе депутаты займутся уменьшением конституционного состава ВР и переходом к пропорциональным выборам

Это следует из предварительной повестки дня, опубликованной на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Профильные комитеты предлагают народным депутатам также продолжить работу над другими законопроектами о внесении изменений в Основной закон, по которым Конституционный суд уже дал свои выводы. В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора государственного бюро расследований (№1014) и внесение изменений в ст.93 Конституции о законодательной инициативе народа (№1015).

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В предварительной повестке дня - также законопроекты №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины об уполномоченных Верховной Рады и №1027 о внесении изменений в ст.81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Эти законопроекты Верховной Раде предлагается рассмотреть во вторник.

В повестке дня на вторник также увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмигаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.

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Как известно, утверждает повестку дня пленарных заседаний согласительный совет руководителей фракций и групп. Его заседание состоится в понедельник.

Как сообщалось, третья сессия Верховной Рады девятого созыва откроется во вторник, 4 февраля.