 На следующей неделе депутаты займутся уменьшением конституционного состава ВР и переходом к пропорциональным выборам

Это следует из предварительной повестки дня, опубликованной на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.
Профильные комитеты предлагают народным депутатам также продолжить работу над другими законопроектами о внесении изменений в Основной закон, по которым Конституционный суд уже дал свои выводы. В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора государственного бюро расследований (№1014) и внесение изменений в ст.93 Конституции о законодательной инициативе народа (№1015).
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В предварительной повестке дня - также законопроекты №1016 о внесении изменений в Конституцию Украины об уполномоченных Верховной Рады и №1027 о внесении изменений в ст.81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Эти законопроекты Верховной Раде предлагается рассмотреть во вторник.
В повестке дня на вторник также увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий и назначение Дениса Шмигаля вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий.
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Как известно, утверждает повестку дня пленарных заседаний согласительный совет руководителей фракций и групп. Его заседание состоится в понедельник.
Как сообщалось, третья сессия Верховной Рады девятого созыва откроется во вторник, 4 февраля.
автомат и один рожок ))))
Или такое понятие как пропорция, им не знакомо.
Реформатор на реформаторе сидит и реформатором погоняет!
Хіба, що ряжена.
Пародіювання країн, які мають півтисячолітній досвід .
І що, бубочка хоче набути диктаторських повноважень. подібно до тих, які є в *****?
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів - по шість призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України. Кандидатура на посаду судді Конституційного Суду обирається на конкурсних засадах.
Профильные комитеты предлагают народным депутатам также продолжить работу над другими законопроектами о внесении изменений в Основной закон, по которым Конституционный суд уже дал свои выводы. В частности, это внесение изменений в Конституцию, закрепляющие полномочия президента создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро, назначать на должность и увольнять с должностей директора НАБУ и директора государственного бюро расследований (№1014) и внесение изменений в ст.93 Конституции о законодательной инициативе народа (№1015). Источник: https://censor.net.ua/n3173306
так шо у зеленого стада поголовье не изменится
...если из политика не получается Хитлер или Брежнев -- то, нехай будет Лукашенкой...*)
3 сентября Рада приняла в первом чтении и направила в Конституционный суд президентский законопроект, которым предлагается уменьшить конституционный состав Верховной рады с 450 до 300 депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему[31][32].
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів - по шість призначаються Президентом, Верховною Радою та з'їздом суддів України. Кандидатура на посаду судді Конституційного Суду обирається на конкурсних засадах.
Малось на увазі не формат, і це говорив Володимир Зеленський під час своєї виборчої кампанії, що кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоб не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення, чи підходять ті чи інші домовленості», - сказав Богдан.
Суть навіть не в тому, що прийняття Закону про подвійне громадянство передбачає суттєві зміни до Конституції, або, якщо ці зміни не зроблять, йдеться вже про злочинне порушення Основного Закону Держави.
Цей неприпустимий до сьогоднішніх реалій закон збираються запровадити під виглядом допомоги та підтримки тим українським мігрантам, які зберегли культуру, мову, традиції та внесли великий культурний внесок, зокрема і фінансовий, в українську справу. Але ми всі розуміємо, що цим законом в першу чергу скористаються росіяни, які потім зможуть приймати участь у виборах на користь ворожої нам країни. Окрім цього, іноземні громадяни, отримавши в додаток до свого паспорту ще й український, зможуть безперешкодно придбати земельні ділянки, і на них, як для іноземців, вже не буде поширюватися заборона купівлі землі, яка нібито передбачається в Законі про землю. Навіть зараз, ще до прийняття Закону про землю, іноземні громадяни, якщо отримають другий (український) паспорт, зможуть претендувати на земельні паї.
Звісно, претензії до Закону про подвійне громадянство базуються не лише фактом отримання другого (українського) громадянства саме росіянами. На шкоду інтересам нашої Держави українським громадянством можуть скористатися представники будь-якої національності або країни. Згадаємо неприпустимі випадки із угорською діаспорою на заході країни, коли вони, порушуючи український Закон, отримали друге громадянство (угорське), і врешті почали скаржитися у міжнародні організації на «утиски їхньої мови».
Але звичайно, більше всього турбує надання другого громадянства представникам «братнього» народу - особливо під час українсько-російської війни, в якій поки що, за рахунок неприпустимих дій нашої влади, виграє наш противник…
До речі, прийняття цього Закону буде суттєвим кроком до інтеграції України в ОРДЛО, для реалізації якої був прийнятий до складу РНБО сумнозвісний «стратег» і «дипломат» - Сивохо.
Марія Соломонова, https://site.ua/maria.solomonova/25561-tryukachi/