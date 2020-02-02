 "Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению

Об этом он сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Могу лишь сказать относительно тех коллег, которые зашли в процесс. Я этого не понял ни с законной точки зрения, ни с чисто человеческой. Этим людям я руки не подаю и не здороваюсь с ними, хотя они до сих пор работают в подразделении, в котором работаю я", – рассказал Донской.

Он говорит, что позитивно воспринимает возвращение в дело старой группы прокуроров.

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"Я, безусловно, положительно воспринимаю то обстоятельство, что сейчас решили вернуть тех прокуроров, которые занимались этим производством ранее. Эффективно ли мы работаем, лучше ли мы других – здесь дело в двух аспектах. Первое – в ответственности. Наше возвращение этот принцип ответственности за процесс соблюдает. Это важно и для самого процесса, и для его участников. И второй момент – это особенно сложное производство, с большим объемом материалов. То есть любому новому прокурору, каким бы сильным или эффективным он ни был, нужно не только войти в курс процесса, но и почувствовать его изнутри. На это требуется длительное время, и это бы повлияло на сроки рассмотрения. Поэтому решение о возвращении прокуроров – положительное", – сказал прокурор.

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Напомним, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства.

29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала и экс-"беркутовцев".

14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской принял отвод трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марины Мазепиной.

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Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании. Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.

28 января генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам о расстрелах на Майдане.