 "Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению

Об этом он сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.
"Могу лишь сказать относительно тех коллег, которые зашли в процесс. Я этого не понял ни с законной точки зрения, ни с чисто человеческой. Этим людям я руки не подаю и не здороваюсь с ними, хотя они до сих пор работают в подразделении, в котором работаю я", – рассказал Донской.
Он говорит, что позитивно воспринимает возвращение в дело старой группы прокуроров.
Читайте на Цензор.НЕТ: Следствие по "делам Майдана" до сих пор было организовано так, что не удалось выйти на заказчиков, - Рябошапка
"Я, безусловно, положительно воспринимаю то обстоятельство, что сейчас решили вернуть тех прокуроров, которые занимались этим производством ранее. Эффективно ли мы работаем, лучше ли мы других – здесь дело в двух аспектах. Первое – в ответственности. Наше возвращение этот принцип ответственности за процесс соблюдает. Это важно и для самого процесса, и для его участников. И второй момент – это особенно сложное производство, с большим объемом материалов. То есть любому новому прокурору, каким бы сильным или эффективным он ни был, нужно не только войти в курс процесса, но и почувствовать его изнутри. На это требуется длительное время, и это бы повлияло на сроки рассмотрения. Поэтому решение о возвращении прокуроров – положительное", – сказал прокурор.
Также на Цензор.НЕТ: Без выдачи бывших беркутовцев ОРДЛО не отпустило бы украинских спецназовцев, - Лутковская
Напомним, 28 декабря 2019 года во время судебного заседания стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка сменил группу прокуроров по этому делу. Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земскова и Дениса Иванова, которые 5 лет представляли обвинения в деле, окончательно отстранили от участия в этом уголовном производстве. В тот же день Апелляционный суд Киева отпустил экс-"беркутовцев" под личные обязательства.
29 декабря в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. В рамках обмена Украина передала и экс-"беркутовцев".
14 января Святошинский райсуд Киева по ходатайству адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской принял отвод трех новых прокуроров в деле против экс-"беркутовцев" - Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марины Мазепиной.
Читайте также: Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко
Вместе с тем суд не рассматривал вопрос об отводе еще одного нового прокурора по делу - Сергея Куцого, поскольку он отсутствовал на заседании. Суд предоставил Офиса генпрокурора два месяца на назначение новых прокуроров по делу экс-"беркутовцев" и на ознакомление их с материалами этого производства.
28 января генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам о расстрелах на Майдане.
Саакашвили предрек Украине распад на пять государств.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина распадется на пять независимых государств. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает ФАН.»
«Я розумію тих, хто голосував за Зеленського.
Я, не розумію тих, хто голосував проти Порошенка.»
Файл із матеріалами "прослушки" розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з керівниками економічного блоку уряду і Нацбанку монтували на одному з провідних телеканалів. Про це пише видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в силових органах.
У свою чергу колишній нардеп Сергій Лещенко зазначає, що, ймовірно, йдеться про "1+1" та журналістів, близьких до Олександра Дубінського - нинішнього народного депутата із фракції "Слуга народу", близького до Ігоря Коломойського.
"ДТ" нагадує, що 31 січня минуло два тижні, відколи президент Володимир Зеленський зажадав від правоохоронних органів встановити причетних до запису розмов під час зустрічі Гончарука з керінивниками Кабміну. Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про те, що результатів розслідування немає та анонсував боротьбу з приватними спецслужбами, які займаються несанкціонованою "прослушкою".
Однак, пише "ДТ", "вже на ранок після появи YouTube-роликів президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувалася і як розміщувався на YouTube. В той же день Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.
Виданню "відомо від джерел в обох силових відомств, що остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста розслідувальної ТБ-програми, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів".
"Опублікування цієї інформації, на думку джерел, не відбувається, оскільки це може мати неконтрольовані наслідки для внутрішньополітичних розкладів в оточенні самого Зеленського", - пише "Дзеркало".
Сергій Лещенко у свою чергу вказує: "Під даний опис найбільше підходить хтось із журналістів програми Дубінського ["Гроші"] з "1+1".
"Прослушка розмов за участю прем'єр-міністра Гончарука, міністрів і керівників НБУ з високим ступенем ймовірності могла монтуватися на каналі "1+1″ - судячи з усього, на комп'ютері журналіста, що працює в програмі телеведучого-нардепа Олександра Дубінського", - резюмує Лещенко у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, 15 січня в YouTube опублікували записи розмов людей із голосами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової, міністра фінансів Оксани Маркарової, глави Мінекономіки Тимофія Милованова та інших. Під час розмови, що справді відбулася за участю згаданих осіб у грудні, співрозмовники обговорювали економічні питання перед зустріччю з президентом Зеленським. Гончарук говорив про те, що він погано розбирається в економіці, і був не надто високої думки про фаховість Зеленського.
За словами джерела "ДТ" в керівництві "Слуги народу", аудіозапис розмови "злили" спеціально перед засіданням фракції, щоб були підстави оголосити недовіру чинному уряду.
Як результат, Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але подав її президентові, а не Верховній Раді, як мало б бути за законом. Глава Кабміну назвав таку "прослушку" "загрозою національній безпеці". Зеленський вирішив залишити Гончарука на посаді.
Колишній президент Петро Порошенко натякав, що до "зливу" компромату на Гончарука може бути причетний олігарх Ігор Коломойський, власник каналу "1+1".
вовчомузебільному вити.
Исполнительная, законодательная и судебная власть. Если в судебной власти засели враги Украины. то почему молчит законодательная власть. Где законопроекты, направленные на реальную реформу, а не как бы реформы от Порошенко. Их нет. Значит зе-команду все устраивает. И Портнов, и Садовник и "Беркут". И такие суды как Печерский