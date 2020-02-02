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Все про:Крым (22320) ОГА (1576) Херсонщина (859) Гусев Юрий (9)

 В сервисной зоне "Чонгара" до конца года запустят хаб, - глава Херсонской ОГА Гусев

На административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью в сервисной зоне пункта пропуска "Чонгар" до конца года планируют создать хаб.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сервисная зона КПВВ "Чонгар" достроена, а Центр предоставления админуслуг готов к работе, при этом определенные "элементы" сервисной зоны планируют запускать поэтапно.

"По сервисной зоне КПВВ "Чонгар" мы работаем над тем, чтобы создать там хаб. Чтобы в этом хабе предоставлялись те услуги, в которых нуждаются люди, пересекающие админграницу: это или почтовая связь, банковские услуги или административные. Сервисная зона достроена, более того – там ЦПАУ готов к тому, чтобы обслуживать клиентов", — сказал Гусев.

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По его словам, хаб должен заработать до конца года. Еще до этого будут постепенно запускать в работу отдельные услуги.

Ранее в Херсонской ОГА сообщали, что в сервисной зоне КПВВ "Чонгар" планируют "реализацию хаба – совсем другого подхода к предоставлению административных услуг".

Источник: https://censor.net.ua/n3173304
 
 
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..значит бороться за Крым не собираются, решили начать молотить..
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та пускайте вже воду, харе шифруватися малороси. Їй богу порно-хаб якийсь
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Як же ви задрали своїм жаргоном. Побудують транспортний вузол. І в чому здобуток? Комфорт колоборантів?
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Та какой нахерХаб? Канал ройте скорее судоходный! Двусторонний, Глубина 15 метров. И порты Бердянск и Мариуполь на волю выйдут смело, и другие тоже сократят прохождение.
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новий панамський канал раз в сто дешевше вийде ...
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