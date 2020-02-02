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 Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция. ФОТО

Стражи порядка задержали подозреваемого в краже мощей св. Николая из Крестовоздвиженского храма в Виннице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Задержанному — 37 лет, он провел за решеткой 14 лет за убийство и вышел на свободу в мае прошлого года.

"По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил", — сказано в сообщении.

Мужчину задержали. За кражу мощей ему грозит еще 6 лет лишения свободы.

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Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция 01
Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3173303
 
 
 Топ комментарии
 
Читаешь новость, удивляешься и думаешь, что ничего более глупого, человек не может совершить...
И вот бац, следующая новость!
Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция - Цензор.НЕТ 3416
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Ему было всё равно, что красть, лишь бы опять в тюрьму, там все такое родное и понятное и о еде не надо думать.
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Верующий оказался однако. Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция - Цензор.НЕТ 2088 Только вот заповеди плохо учил
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Читаешь новость, удивляешься и думаешь, что ничего более глупого, человек не может совершить...
И вот бац, следующая новость!

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Ага. Особливо, після того, що совєршилі 73,22%.
Ан, нєт.
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Армія, це було при Порошенку. А зараз пожрать, посрать, собакою за газ заплатить.
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Та и гражданских атсечь на кацоязыке, и какихблдреформнехватает, шапку сорвать, за нос дёрнуть, матом поорать, бухим на фронте шляться.......
Чудо же просто.
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нюхнуть,курнуть, бійця обізвать і Україну ***** здать.
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Вова маладєц! нанюханий в драбадан він вас люююююбіт!
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Как-то читал историю, семейство поехало на море на машине и взяли с собой старую бабушку. На море она умерла. Они везли её домой в специальном багажнике, который был размещён на крыше машины. Остановились переночевать в каком-то мотеле и ночью у них с машины сняли багажник. Вот это успешная кража века. А то мощи св. Николая, тоже мне.
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пока везли бабулю, тож могла мощами стать
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Ему было всё равно, что красть, лишь бы опять в тюрьму, там все такое родное и понятное и о еде не надо думать.
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За что же так наказали Николу, что тело после смерти на куски попиляли?
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не успели скурить мощи...чы то они загрызон под пиво планировали?
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