 Отсидевший за убийство мужчина украл из храма мощи св. Николая и подарил их товарищу, - полиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Задержанному — 37 лет, он провел за решеткой 14 лет за убийство и вышел на свободу в мае прошлого года.
"По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил", — сказано в сообщении.
Мужчину задержали. За кражу мощей ему грозит еще 6 лет лишения свободы.
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за чужой счёт правда
И вот бац, следующая новость!
Ан, нєт.
неужели не понятно
Чудо же просто.
https://censor.net.ua/news/3092995/rodstvenniki_vezli_umershuyu_jenschinu_iz_rf_v_ukrainu_pod_vidom_passajirki_slobodyan