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Все про:Польша (5067) украинцы (3065)

 Украинец избил и покусал прохожего в Варшаве

28-летний мужчина подошел на улице к разговаривавшему по телефону поляку и попросил дать ему позвонить. А когда тот отказался — набросился на него с кулаками.

Инцидент произошел на окраине Варшавы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Местный житель стоял на тротуаре и разговаривал по телефону, когда к нему подошел украинец и попросил одолжить трубку для звонка в скорую помощь. Наш соотечественник пояснил, что плохо себя чувствует, хотя выглядел вполне здоровым, рассказал поляк.

Владелец смартфона ответил, что у него села батарея, и тогда украинец попытался отнять телефон силой.

"Он повалил жертву на тротуар и начал бить его кулаками по голове, избивать и кусать. Видя, что происходит, к ним подбежали женщина и мужчина. Они пытались оттащить напавшего", — сказано в сообщении полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польша стала на 25% чаще отказывать украинцам во въезде, - исследование

На место прибыли стражи порядка. Украинец объяснил, что работает в расположенном неподалеку ресторане. По его словам, коллеги отравили его, подсыпав что-то в еду, и ему срочно нужна помощь.

Украинца обследовали медики, но никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили.

Гражданина Украины отправили под арест на месяц. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Суд в Польше наказал поляков за драку с украинскими школьниками

Источник: https://censor.net.ua/n3173302
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил покусал похожего на порохобота поляка. Всё ясно.
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Порохобот 100%.Они все кусаются
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Чуваку не отруту підсипали а наркоту якусь. Украинец избил и покусал похожего в Варшаве - Цензор.НЕТ 2641
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Не якусь а метамфетамн. Колись по Діскавері була передача про банди Польші, вони виробники номер один в Европі, метамфетаміну, кажуть дуже сильний роблять.
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де не, он покусал ПОХОЖЕГО http://prntscr.com/qwfbq2 на порохобота
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Зебил покусал похожего на порохобота поляка. Всё ясно.
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Интересно почему зебилы не кусают россиян...
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Бо це їхні брати, а для зебіла з'їсти росіянина є канібалізм.
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Порохоботы кусаются ? Интересно за какие органы предпочитают ?
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Знайти з мікроскопом мозок зебіла і смажити його з баклажанами на рижієвій олії.😋
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уже исправили, а вообще то разогнать надо неграмотных цензоров
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12 лет постоянного питания и крыши над головой
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ето точно вирус бешенства, в качестве вакцины сгодяца тока драные носки, мятый пиджак и песня тра-лала-тралала
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мысли совпали, вот и все. в чем палево?
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Ты не бойся, он хороший, хоть на нас и не похожий. Непохожий на тебя, непохожий на меня, Просто так прохожий парень чернокожий...🐸
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Ідіот через таких і розвертають на кордоні але вони все одно туди потрапляють....
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лугандон какой то, сначала телефон-позвонить, потом сигаретку, потом телефон- потом отдам😷
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"Украинец избил и покусал похожего в Варшаве" - своего двойника, или "Цензор" тупит???
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Редактора может хватит пологатся на Т9? Чета я в статье так и не нашел кто на кого похож!
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Закончилась виза или 90 дней по безвизу и он решил таким образом, узаконить свой статус на территории Польши?

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Украинец избил и покусал похожего в Варшаве

На кого он был похож?
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Что за бред? редакторов Цензора, тоже, кто-то покусал? Что за мега-новость?))
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Перемога.
Повалил, победил, и покусал поляка. Пусть знают наших
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Наши танки под Варшавай скора будут!!11
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Просто його треба перевірити щодо психіатричних захворювань.
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до 12-ти лет???
у нас за 6 трупов Зайке дали чет там не помню, но даже не 10 лет. а реально выйдет через 2-3
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О то вже дебіл .. А потім народ дивується а чому ж це поляки українців не *******?
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слышь урод,сколько за последниий год поляки уьили украинцев ,и наоборои? не знаешб сиди и не отсвечивай!
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ти звідки вилізло опудало? Від і залазь туди ж, навчишся розмовляти зі старшими тоді приходь босота
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Вот из за таких дебилов, возникают проблемы с пограничниками в разных странах: время, нервы и непонятные вопросы.
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А можливо він відремонтував зуби і вирішив перевірити якість роботи зубної феї🐸
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Зголоднів ? SNICKERS® Поляк вгамує твій голод і зарядить тебе на повну!
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Посмотрите результаты през выборов в Украине по польше. 100 пудово этот кусающийся голосовал за зельцмана
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Наші коментатори ще сердяться,що поляки до нас погано ставляться в Польщі.
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Если один прохожий не дал телефон, то почему не попросить у другого? После таких случаев еще и делаем удивленные глаза:"А почему некоторые поляки не любят украинцев?"
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в іншого поляка могло і не бути дорогого телефону який тоді сенс просити? Українець побив і покусав перехожого у Варшаві - Цензор.НЕТ 2161
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Вот неправильный заголовок Українець побив і покусав перехожого у Варшаві - Цензор.НЕТ 4911 . Почему сразу "украинец" Українець побив і покусав перехожого у Варшаві - Цензор.НЕТ 3301 .? Надо писать -гражданин Украины. А среди граждан Украины полно всякой швали - долбасяне, крысчане, совкодрочеры и зелебобики. Которые и к Украине относятся только местом обитания
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чистий порохобот: дякує пороху за можливість бути в Польщі (бо роботи завдяки пороху та іншим не може знайти в Україні) і веде себе як пес...
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Стули пельку, зебільне. Твоє непорозуміння вже скільки при владі? Чому ж він та його зграя не створила робочі місця, щоб ти тут за баригу не згадував?
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Придурок, на яких заводах нові робочі місця? На тих, що в свій час вкрав ахметов, порох,фірташ та інші?
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Если в Польше такие же зрадое... (ну, те, которые получают оргазм от зрады) и есть своя Тимошенко, то раздуют из мухи слона...
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Ага, помощи он хотел попросить. Зашел бы в любое учреждение, кафе, ресторан и попросил вызвать скорую .
Гопник
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Звісно під словом українець, ми маємо громадянина України.
Але у такій подачі, акцентується не приналежність до Держави Україна, а до етноса.
Чому так?
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Коли я говорю американець мені як то пофіг його предки приїхали в штати з Мексики, Ірландії чи Італіі.Пояснити комусь з (наприклад) німців складно що українець це не тільки українець який народився в Україні і у нього в п'ятій графі було записано що він українець
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украинский паспорт не делает из жыдоугрофиннобурята украинца...
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Если отгрыз кусок с мясом, то долго не заживет.
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Может у него белая горячка. Че сразу 12 лет.
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