 Украинец избил и покусал прохожего в Варшаве

Инцидент произошел на окраине Варшавы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Местный житель стоял на тротуаре и разговаривал по телефону, когда к нему подошел украинец и попросил одолжить трубку для звонка в скорую помощь. Наш соотечественник пояснил, что плохо себя чувствует, хотя выглядел вполне здоровым, рассказал поляк.
Владелец смартфона ответил, что у него села батарея, и тогда украинец попытался отнять телефон силой.
"Он повалил жертву на тротуар и начал бить его кулаками по голове, избивать и кусать. Видя, что происходит, к ним подбежали женщина и мужчина. Они пытались оттащить напавшего", — сказано в сообщении полиции.
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На место прибыли стражи порядка. Украинец объяснил, что работает в расположенном неподалеку ресторане. По его словам, коллеги отравили его, подсыпав что-то в еду, и ему срочно нужна помощь.
Украинца обследовали медики, но никаких проблем со здоровьем у него не обнаружили.
Гражданина Украины отправили под арест на месяц. Ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.
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На кого он был похож?
Повалил, победил, и покусал поляка. Пусть знают наших
у нас за 6 трупов Зайке дали чет там не помню, но даже не 10 лет. а реально выйдет через 2-3
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Гопник
Але у такій подачі, акцентується не приналежність до Держави Україна, а до етноса.
Чому так?