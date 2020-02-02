 Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы

Листовки начинались словами "Поздравляем с Brexit", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Huffington Post.
Они были наклеены на каждую дверь многоквартирного дома в Норвиче. В послании было озвучено требование к жителям дома разговаривать на "литературном английском языке".
"Если вы хотите говорить на своем родном языке, мы предлагаем вам вернуться туда, откуда вы приехали, и освободить эту квартиру для граждан Великобритании, чтобы мы могли вернуться к тому, что было нормой, пока вы не заполонили эту некогда великую страну", — гласил текст листовки.
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Управдом быстро снял листовки с дверей, но жители успели сфотографировать их и рассказать об этом журналистам.
Полиция расследует дело о преступлении на почве ненависти. Сейчас следователи изучают записи установленных в доме камер наблюдения.
По словам одного из жителей дома, в последние несколько лет там поселились несколько семей из Восточной Европы.
"Я слышал, как люди говорили что-то вроде: "Стало хуже, когда въехали эти восточные европейцы", и тому подобное. Это действительно настораживает, потому что кажется, что со временем будет только хуже", — рассказал мужчина.
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Та ж брекситанці через ту свою "ксенофобію" з Євроспільноти вийшли!
Як тут на форумі напишеш щось англійською, то у петріотів істерика починається, а вони, значить, просто ксенофобії терпіти не можуть...
А русскій в неї рівня ака «Квартал 95»...
Возвращай Империю - загоняй туземцев снова на деревья...
Дождались....
Наконец то...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотя англики очень высокомерные по отношению ко всем. Мне, лично, не понравилось только это
Стараются быть больше англичанами, чем сами англичане....
Я имел с ними дело ...
Поэтому к ним претензий и нет...
Их от коренных англичан (если не смотреть на лицо) можно было отличить по немного булькающему акценту (если приехали в первом поколении), а по поведению, этикету, манере общения и тд....они все соответствовали стандарту ВВС..., если брать этот стандарт применительно к человеку вообще, а не только к языку..
Они всегда ставили на первое место Англию, а не Индию откуда приехали..
Старались быть англичанами на все 100%...
Хотя к тем же вост. славянам относятся высокомерно и принебрежительно. ИМХО
Перевожу для высеристов кто это поддерживает "мы не будем терпеть чтобы в квартирах говорили на любом язык кроме Английского" То есть, например, украинская семья или студенты обязаны говорить на английском между собой в съемных квартирах? Вы за это лайкаете?
Имеется в виду на территории этого жилого комплекса.
Националисты везде одинаковые.
...подгребаю к водиле . (а я ж тоже таксист -- Киевский -- шо им и не снилось -- из бывших)
Грю: На Брайтон надо! Скоко денех стоит? (имел 2 сотки доллярив -- на кораблике сменял -- думал, хватит -- туда и на обратный назад ...*)
-- ...какой-то чурка пакистанский -- НЙоркский Таксист!!! -- А где это? -- у меня, спрашивает!!! *)
-- В Бруклине где-то, вроде -- должен быть внатуре! ? ..я ж сам не местный... -- отвечаю...*)
...потом на Брайтон Бич, с нормальными Пацанами зазнакомились... -- Киевлянами!
-- бывает же Везуха по Жизни иногда...*)