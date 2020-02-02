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Все про:Великобритания (2291) Ксенофобия (127) Brexit (227)

 Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы

Инцидент произошел в городе Норвич, расположенном в графстве Норфолк, в день выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Листовки начинались словами "Поздравляем с Brexit", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Huffington Post.

Они были наклеены на каждую дверь многоквартирного дома в Норвиче. В послании было озвучено требование к жителям дома разговаривать на "литературном английском языке".

"Если вы хотите говорить на своем родном языке, мы предлагаем вам вернуться туда, откуда вы приехали, и освободить эту квартиру для граждан Великобритании, чтобы мы могли вернуться к тому, что было нормой, пока вы не заполонили эту некогда великую страну", — гласил текст листовки.

Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Великобритания покинула Евросоюз, став первой страной вышедшей из ЕС

Управдом быстро снял листовки с дверей, но жители успели сфотографировать их и рассказать об этом журналистам.

Полиция расследует дело о преступлении на почве ненависти. Сейчас следователи изучают записи установленных в доме камер наблюдения.

По словам одного из жителей дома, в последние несколько лет там поселились несколько семей из Восточной Европы.

"Я слышал, как люди говорили что-то вроде: "Стало хуже, когда въехали эти восточные европейцы", и тому подобное. Это действительно настораживает, потому что кажется, что со временем будет только хуже", — рассказал мужчина.

Также на Цензор.НЕТ: В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы

Источник: https://censor.net.ua/n3173301
 
   
 Топ комментарии
 
хто б такі листівки дамбасянам розвішав Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы - Цензор.НЕТ 6772 молодці брити - нація має бути монолітною
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мова це ідентифікатор нації.
природньо, що засилля чужої мови, культури викликає агресію в місцевих жителів, які цю країну плекали і будували, а ті приїхали на все готове, і наче оскаржують право володіти країною.
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У нас индусов и темнокожих полно! И если чернокожие ведут себя более-менее тихо, то индусы чувствуют себя, как дома. При этом между собой перекрикиваются на хинди. Знаем, жили за стеной такие квартиранты-а-ля-студенты). А сколько армян, азербайджанцев, да что там говорить... Только вчера обсуждали подобную тему присутствия в Украине различных диаспор, которые на украинцев плевать хотели. Они друг за друга кого хочешь грохнут. В крайнем случае изобьют... Переженились здесь, детей понарожали... В общем...
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Tam mnogo liudej dumajet jexat domoj ili net,a vot takyje veci tolko dobavliajet zelanyje ujexat.U nas vot vcera byla interviu tolko s odnoj nasej kompaniji,oni imeno liudej iz angliji sebe zaberajut i lucix iz nix.Proslom godu 110 v etom toze stolko zaberut obratno.Jest interviu s tex liudej oni 15 let prozyli i prorabotali tam,teper govorit sto zdes im luce kak byla tam,oni dovolni sto vernulis
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А що - англійська у Великобританії вже не є обов'язковою?
Та ж брекситанці через ту свою "ксенофобію" з Євроспільноти вийшли! Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы - Цензор.НЕТ 5551
Як тут на форумі напишеш щось англійською, то у петріотів істерика починається, а вони, значить, просто ксенофобії терпіти не можуть...
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А в чем проблема . Не нравится язык, культура, среда, валите домой .
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знал бы пианист английский -как Порошенко, Яценюк, Кличко- не вляпался бы в скандал с Трампом :"Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19
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Про що ви? Та гламурна зєгопота, і українською погано володіє.
А русскій в неї рівня ака «Квартал 95»...
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Да все верно, ибо нех шастать с кривой челюстью по миру
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Bolsinstvo teper po oprosu tam niskoj kvalifikaciji liudi ostalis im konecno mozet jest problema s jazykom.
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Я готов разговаривать на литературном английском, но суки, дайте мне бесплатную и бессрочную визу в ЮК!
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да здравствует добрая старая Англия !!!
Возвращай Империю - загоняй туземцев снова на деревья...
Дождались....
Наконец то...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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только туземцы почему-то у них с вост. европы, а не с Африки или Индии. Но то такое Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи - Цензор.НЕТ 7085
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Да, не любят именно восточную Европу.
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так как мы - тоже она, очень бы хотелось узнать у англичан - за что?
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За хамское поведение, невежество, бескультурье, коммунистические замашки, непонятные претензии.
Хотя англики очень высокомерные по отношению ко всем. Мне, лично, не понравилось только это
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Женя-Женя - потому что индусы живущие в Великобритании полностью ассимилируются и стараются походить на джентльменов с палаты Лордов ... Розмовляйте англійською або забирайтеся, - у Великій Британії розклеїли ксенофобські листівки в будинку, де живуть вихідці зі Східної Європи - Цензор.НЕТ 1917

Стараются быть больше англичанами, чем сами англичане....
Я имел с ними дело ...
Поэтому к ним претензий и нет...
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Индусы-слуги, а из вост. Европы имеют непомерные амбиции. И стремятся занять лучшие места, вытеснить коренных
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Lalo Land - с слугами индусами я не общался, а с индусами на должностях приходилось...

Их от коренных англичан (если не смотреть на лицо) можно было отличить по немного булькающему акценту (если приехали в первом поколении), а по поведению, этикету, манере общения и тд....они все соответствовали стандарту ВВС..., если брать этот стандарт применительно к человеку вообще, а не только к языку..
Они всегда ставили на первое место Англию, а не Индию откуда приехали..
Старались быть англичанами на все 100%...
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Подразумевалось слуги как каста по отношению к англичанам. То есть они всегда "прислуживаются" перед англиками. Вековые традиции.
Хотя к тем же вост. славянам относятся высокомерно и принебрежительно. ИМХО
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Это или русофобия, или антисимитизьм. Возмутительно.
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английские мусора трезубец на месте преступления уже обнаружили "
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Якщо ви хочете отримувати добру зарплатню і мати громадянство іншої держави.Ви маєте вчити її державну мову.
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расскажите это крымчанам и даунбасянам.
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Путен памаге, ввиди! жалкие мелкобриты, ща вы услышите дамбас!


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Багатьом місцевим дописувачам таке про українську не завадило.
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Вы шо е*нутые какие-то, лайки ставить?
Перевожу для высеристов кто это поддерживает "мы не будем терпеть чтобы в квартирах говорили на любом язык кроме Английского" То есть, например, украинская семья или студенты обязаны говорить на английском между собой в съемных квартирах? Вы за это лайкаете?
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там есть детские площадки парковки и местные дамбасята наверное чересчур злоупотребляют родной речью в общественных местах
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Вы не поняли. Они живут в многоквартирном социальном жилье. БЕСПЛАТНО.
Имеется в виду на территории этого жилого комплекса.
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Живешь в Британії на ПМП - розмовляй англійською. Ми ставимо вподобайки за те, щоб у нас на Троєщині не було китайського/російського кварталу.
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Порохососы,виноват Зеленский?
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Мова - це імунна система нації. І всі це чудово розуміють.
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Треба чесно творити, що це не ксенофобія, а правомірна вимога до іммігрантів.
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Ага, сейчас ещё и антисимитизм с холокостом повылазит,у жидни в этом году судя по всему шизофреническое обострение на эту тему.
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Судля по "веселого брексита" это от той же кацапской петушни листовка, что и сам брексит, учить что делать людям у себя дома - чисто кайапская замануха.
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А на будинках, де живуть Гонтарєва і Луценко Югік теж вивішали ?
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У Югика хоошее пыоизношение буквы "ЭЫ".
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ну, да, скоро весь украын по аглицки размовлять будет
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А ЧОМУ ксенофобські? Вимагати в Англії розмовляти англійською то ксенофобія?! Ні, то вже дійсно, цей світ сходить з розуму. Так, звичайно, можна навіть пожаліти вихідців зі Східної Європи, що їх заставляють в Англії розмовляти англійською, хоча, в більшості то кацапи, а здатність кацапа щось вивчити, особливо мову, нам відома, але ж якого милого ви туди поперлись?! В Англії, англійська, у франції - французька, в Україні - українська. Все ж так просто і зрозуміло! То в чому ж, пілять, ксенофобія?
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А как реагировать, если в дороом районе приличных людей в самом дорогом особняке Лондона селится жлобина типа Ахметова со своей бандюковской охраной, донецкими манерами и хвостом репутации уголовника из постсоветской страны ?
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Colt Вони там себе добре поводять і привозять купу грошей.
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Это у тебя проблемы с грошами а не у бритов, они авианосцы себе строят и sas содержат за свои а не ахметовские.
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мон Так я ж не заперечую.Але наші олігархи купляють маєтки,ставлять гроші в банки,дітей навчають і платять там за навчання.То таких точно не будуть виганяти.Це не буде робити жодна держава.
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Они доят наших крыс а крысы доят нас, кто мы при этом как не терпилы я не знаю.
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мон Це вже не стосується цієї теми.Ви ж в Італії.
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Хай порозвішають свої листівки на будинках індусів і пакистанців, дебіли бл
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Індуси володіють англійською не гірш як українці російською. Не треба ображати індусів, що мають чесно зароблені гроші, відповідне виховання та манери.
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У мене товариш індус. Англійська у них державна мова. Він, його діти знають кілька мов і англійська у них чудова.
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Тому хто цю листівку писав виходить потрібно їхати додому.
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В одном перебор - говорить на литературном английском языке - уверен , не все англичани говорят на литературном английском языке , а в остальном поддерживаю полностью.
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Что всех удивляет?
Националисты везде одинаковые.
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Все кацапье гоните нах.. вместе с ахметовым
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кстати это адресовано и украинцам,не понимаю почему хомяки так радуются этому
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раша в перде І що? Нехай українці вчать мову,якщо хочуть там бути.
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Все кому это нравится просто дебилы, пусть попробуют сказать бойцам АТО например чтоб они валили в Россию, язык тут не при чем.
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Да потому что многие украинцы говорят на русском но это не значит что они не патриоты и их нужно притеснять за язык.
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Андрей Бондаренко 80fa57a1 Многіє не хочуть її вчити і одразу шукають якісь виправдання.В мене немає притензій до військових і старшого покоління.Але чому молодь не хоче вчити? Та й в Британію поїхали не військові її захищати.А жити і заробляти хороші гроші.То нехай вчать мову.
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Так они наверняка английский и учат, но между собой им конечно удобнее общаться на допустим польском и это вполне можно понять.
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Какая разніца, егеж, москалику ? ***** неабияк тобі вдячне ! Воно прийшло в Україну асвабаждать таких, як ти- під приводом захищати москалощелепових адептів "рускава міра"
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Они, британцы, просто ОБЯЗАНЫ принять мигрантов из страны-форпоста борьбы со страшной Россией, при этом бесплатно кормить и всячески ублажать. Иначе они....сами ватники и вообще плохие люди и Россия их завоюет и уничтожит.
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Поддерживаю! 99.9% не желающих учить и говорить на английском в Англии, США и далее по списку малоросы и их братья по разуму кацапы.
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мексиканцы в южных штатах тоже кацапы? Хуан Иванович ЮжныеШтатыэтоМексика
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паренек просто серанул раньше чем подумать )
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Британцы наконец вернули свою страну себе сбежав из Евроколхоза.
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В НЙ прикольно -- сошёл в развалочку на берег с Корабля... ...напротив, через дорогу, таксёры жёлтые стоят... -- я к ним -- мне ж надо!
...подгребаю к водиле . (а я ж тоже таксист -- Киевский -- шо им и не снилось -- из бывших)
Грю: На Брайтон надо! Скоко денех стоит? (имел 2 сотки доллярив -- на кораблике сменял -- думал, хватит -- туда и на обратный назад ...*)

-- ...какой-то чурка пакистанский -- НЙоркский Таксист!!! -- А где это? -- у меня, спрашивает!!! *)
-- В Бруклине где-то, вроде -- должен быть внатуре! ? ..я ж сам не местный... -- отвечаю...*)
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...то было круто, шо таксёр Города не знает! Амэрыка -- страна жевачек! *)
...потом на Брайтон Бич, с нормальными Пацанами зазнакомились... -- Киевлянами!

-- бывает же Везуха по Жизни иногда...*)
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Пфф... в Украине даже патриоты не умеют писать и размовлять на родном языке и ничего.
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Парадокс однако . Британские фашисты и козломордые антихфашизды поют в один голос слава, слава брекситу .Инородцы -вон нахъ ...и порохоботы им из за угла подпевают .Все счастливы однако. Как сказал Ярош -,,Мир катится в адъ ! "
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