 Говорите по английски или убирайтесь, - в Великобритании расклеили ксенофобские листовки в доме, в котором живут выходцы из Восточной Европы

Листовки начинались словами "Поздравляем с Brexit", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Huffington Post.

Они были наклеены на каждую дверь многоквартирного дома в Норвиче. В послании было озвучено требование к жителям дома разговаривать на "литературном английском языке".

"Если вы хотите говорить на своем родном языке, мы предлагаем вам вернуться туда, откуда вы приехали, и освободить эту квартиру для граждан Великобритании, чтобы мы могли вернуться к тому, что было нормой, пока вы не заполонили эту некогда великую страну", — гласил текст листовки.

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Управдом быстро снял листовки с дверей, но жители успели сфотографировать их и рассказать об этом журналистам.

Полиция расследует дело о преступлении на почве ненависти. Сейчас следователи изучают записи установленных в доме камер наблюдения.

По словам одного из жителей дома, в последние несколько лет там поселились несколько семей из Восточной Европы.

"Я слышал, как люди говорили что-то вроде: "Стало хуже, когда въехали эти восточные европейцы", и тому подобное. Это действительно настораживает, потому что кажется, что со временем будет только хуже", — рассказал мужчина.

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