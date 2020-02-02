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 Оккупанты провели в Крыму учения

Военнослужащие государства-агрессора в Крыму отрабатывали боевые упражнения на морском полигоне в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Экипажи кораблей "Адмирал Григорович" и большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск", действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем", – рассказали в ведомстве.

В рамках учений моряки государства-агрессора стреляли из артиллерии по воздушным и береговым целям, метали гранаты для защиты кораблей от условных подводных диверсантов, а также провели тренировку по противовоздушной обороне с самолетами Су-24М морской авиации Черноморского флота России.

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После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. Действия агрессора являются незаконными, подчеркивают в Генштабе Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3173299
 
 
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Ну да... То ж овечки пришли в Крым. А уж волчьи шкурки они там в магазинах купили))
СтоЯт в полном обмундировании - совсем еще дети, а уже агрессоры((
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