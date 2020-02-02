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 Тела умерших от коронавируса будут сжигать в специальных крематориях, - власти Китая

В Китае тела пациентов, умерших от коронавируса нового типа, должны кремировать недалеко от места их смерти. Похоронные ритуалы и прощальная церемония — запрещены.

Об этом говорится в тексте директивы, выпущенной совместно канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения, Министерства гражданской администрации и Министерства общественной безопасности КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Отмечается, что тела инфицированных пациентов нельзя хоронить. Также их запрещено перевозить между различными административными единицами провинциального уровня.

Согласно директиве, тела умерших от коронавируса следует продезинфицировать и поместить в специальные герметично закрывающиеся пакеты.

Кремировать их должны в специальных крематориях, а перевозить — особо выделенные для этого сотрудники похоронных бюро на отдельном транспорте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3173297
 
 
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Все-то є в Піднебесній: лікарні, крематорії...
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Коммуняки как коммуняки. Для них люди - расходный материал.
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При таких похоронах многие, кто не нужен, могут заболеть...
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дык... коммуняки всё делают на благо. другого они не делают. если их послушать... зачем людям свобода? если просто сделают как сказал генсек, им же лучше буИт....
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Це щоби не розповсюджувати пошесть. З одного боку жорстоко, але з іншого гуманно по відношенню до живих
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а ещё можно сжигать живьём всех заболевших. очень гуманно по отношению к тем, кого не сожгут. а если им ещё и имущество уничтоженных передать...
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Очень страшно читать такое. А с другой стороны...
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Дзвони Апокаліпсису лунають все гучніше.
До речі, в Україні коронавірусу не буде.
Але буде висока смертність від ГРВІ.
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вечноулыбающиеся желтолицые ,следы преступлений заметать будут сжиганием
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можно сразу все 1,5 миллиардов сжечь ! и ещё 140 млн. кацапов за одно прихватите !
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Нефига себе!
Китайцы замалчивают реальные угрозы для человечества
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Знаєте,італійці кажуть,що найшли лікарство від цього вірусу.
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У нас тоже жулики заявляли о лекарстве от спида ... слова и дела, между ними долгий путь.
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Испанку никто не лечил. Сама по себе закончилась, забрав свою долю в жертвах. Так и с этим вирусом.
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хитрі китайці хочуть зробити з себе націю стійку до коронавірусу
а потім випустять цей вірус у світ...
ги
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Ага! Наверное, китайцы читают Цензор! Дня четыре назад, в статье тутошней, о том, можно ли остановить распространения вируса, я написал, что- запросто. Побольше пулеметов, после перегрева которых- включить ракетные системы залпового огня и, на оконцовку- всё продезинфицировать огнемётами. Наверное, у китайцев пулемётов мало и РСЗО, бо они сразу включают огнемёты. Ну, что ж... им, безусловно- видней, на месте.
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А он (вирус этот который с короной) точно существует? )))
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Ні. Можеш сміливо купувати турпутівку в Китай. Там зараз величезні знижки.
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