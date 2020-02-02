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Все про:ДТП (5999) Кировоградщина (328) ГСЧС (2459)

 Автомобиль въехал в электроопору на Кировоградщине, пострадали 5 человек

Водитель и 4 пассажиров в больнице. Машина, столкнувшись с электроопорой, загорелась.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"2 февраля в 2:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт. Гайворон на ул. Нины Богач произошло столкновение легкового автомобиля "Chery Amulet" с электроопорой. Травмирован водитель и четыре пассажира.", — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в Гайворонскую центральную районную больницу.

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"В результате ДТП возник пожар автомобиля, который в 3:18 локализовали и в 3:28 — ликвидировали бойцы 21-й государственной пожарно-спасательной части г. Гайворон. На тушение пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники", — добавили в ГСЧС.

Источник: https://censor.net.ua/n3173296
 
 
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спочатку писали про автомобіль, а потім виявилося "чайна амулєт"
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Искренние соболезнования родственникам опоры.
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Шо то пассажиров маловато...Обычно в Амулет влазит от 8 до 12 пассажиров.Это без детей и собак
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Хотів зарядити камулятор, але щось пішло не так.
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