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 Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории

Больше всего случаев недопуска - в Волновахском и Новоазовском районах Донецкой области.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"С началу 2020 года представителями СММ ОБСЕ зафиксировано более 90 случаев ограничения свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии по стороны вооруженных формирований Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Больше всего отказов и задержек в доступе к неподконтрольным территориям было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское (22 ограничения) и Заиченко (17 ограничений), отметили в СЦКК.

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Так, и в ежедневном отчете от 31 октября СММ ОБСЕ информирует, что патрулю не дали проехать через блокпост севернее населенного пункта Заиченко. А на блокпосту западнее населенного пункта Верхнешироковское задержали на 20 минут.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми", — добавили в СЦКК.

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Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории 01

Источник: https://censor.net.ua/n3173294
 
 
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Просто Лугандония готовится к выборам по формуле Швайнтрахера . Зачем пускать ОБСЕ... ведь голосование будет тайным
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Вони там вже обрали собі владу, ось нехай і живуть з нею.
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и какие действия на их действия??????????
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Захотели пустили,захотели не пустили. Да им все похер.Гум.конвой пришлют.Граница с Украиной не на замке,за пенсиями ездят ит.д.Там в рублях тут в гициках ,две пенсииТак у них там лафа.
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один крокодил ...
два крокодила ...
три крокодила ...
Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории - Цензор.НЕТ 1226 ...
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