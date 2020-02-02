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Все про:история (1672) Россия (74881) Эстония (657)

 Россия фальсифицирует историю, - МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии обвиняет РФ в фальсификации истории.

Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой МИД Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сегодня эта страна отмечает 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу при возложении венка к памятнику герою национального эпоса Калевипоэгу заявил, что "Тартуский мир действует, правовая преемственность действует".

"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном после церемонии.

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В то же время российская сторона считает Тартуский мирный договор историческим документом, утратившим юридическую силу.

Как сказала на брифинге 30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН".

По ее словам, "в отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового".

"С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и "принадлежит истории", - подчеркнула Захарова.

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2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/n3173289
 
   
 Топ комментарии
 
У кацапо-фашистов вся история или вранье.или краденая у соседей.
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Столетиями фальсифицирует и обвиняет в этом других.
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Тю, здивували. Хуйло каже що і Крим не крав, шо так і було.
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Столетиями фальсифицирует и обвиняет в этом других.
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Саме так. Бо якщо вірити Захаровій, що Естонія "новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом..." Источник: https://censor.net.ua/n3173289, то місце у Радбез ООН займала б Естонія, а не кацапи і активи СРСР начюслідувала б Естонія, а не кацапи. От таке протиріччя, яке показує, що кацапи крутять історичними фактами, як вигідно їм і лише їм.
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Мокша - Московский улус - Московское царство -... "Россия" !
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У кацапо-фашистов вся история или вранье.или краденая у соседей.
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Тю, здивували. ***** каже що і Крим не крав, шо так і було.
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Эстония считает себя первооткрывательноцей Антарктиды,так как Белинсгаузен родился на каком-то эстонском(немецком,голандском) острове
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Почему бы и нет.
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (нем. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) - 9 (20) сентября 1778, остров Эзель - 13 (25) января 1852, Кронштадт) - один из первооткрывателей Антарктиды.
По происхождению - балтийский немец из остзейского дворянского рода Беллингсгаузенов.
Сааремаа (эст. Saaremaa - «островная земля», прежнее название в Российской империи - Эзель) - самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага.
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У свинособак самая правильная история, а кто не согласен, тот фошизд...
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Россия всю свою историю государство захватчик и оккупант!
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А куда им деваЦЦа то??? Ведь нужно же скрыть свое союзничество с фюрером во время второй мировой и гноение своего народа в концлагерях. И придумывать байки, как свиньи кувыркающиеся в мацковских болотах, стали вяликими и могущми.
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По данным западных историков, в годы 1940-1941 и 1944-1952 жертвами незаконных репрессий стали 175 тысяч эстонцев,(Антонов-Овсеенко А. Путь наверх // М, 1991. С. 85). Население Эстонии составляло немного более 1млн.человек.из которых
только более 60% -эстонцы.
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беззубые терпилы и гопники в ношеных лаптях, они живут в своей большой ,
вонючей на весь мир паРаше и ничего не решают , они - бараны, нищие духом, потому и кичатся, что причастны к стае
вороватых наглых, писдливых и зубастых
волков . Им «в падлу» задумываться, во
имя чего все эти сталины, ленины, гитлеры, путины устраивают на земном шарике человеческие мясорубки, что из-за их генетической бздливости и
раболепия, они входят в конфликт со
всем миром??? Сами не жили - другим не
дадим - вот их краснопузый девиз, пока в мавзолее лежит труп того , кто его выдумал в 1917-м...
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не только историю русня фальсифицирует. североазиатские монголоиды даже пытаются имитировать свою принадлежность к человеческому виду. а ведь весь мир знает что кацапня это обычные свинособаки.
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Jesli ne okupacija 1940 godu Estonija teper byla na pervom meste Evrope po urovniu zyzni,oni teper zyvut poxoze kak finy a jesli nebylo okupaciji?
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рогатим треба про Кенігсберг нагадати, вроде на 50 років вони його віджимали??
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РАБссию придумал Петруха типа первый в 1721 году.До этого было ордынское дерьмо зачуханной болоной Мацковии, Ханом основателем котрой был Хан Бату.И это есть ИСТИНА,котрую быдло кремлевское не признает.
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нет. русню придумали в кочевом стане тумена монгольской орды. Монголам ведь нужно было как то рабов называть, которых они отлавливали тогда в тайге и на болотах мордовии.
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а що ваще це за недогеографічне образованіе-расія, скупченя якогось лайна!!!!
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Нарва и Ивангород в старину. Обратите внимание - слева от Нарвы морские корабли.

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Сейчас обе крепости стоят на речке в 12км от побережья. Прикиньте как отошло море и сделайте вывод как Пётр-1 вдруг внезапно "построил" Петербург.
Россия фальсифицирует историю, - МИД Эстонии - Цензор.НЕТ 5227
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Росія не є "державою" в загадьноприйняятному сенсі, а є терористичним токсичним анклавом на чолі з загальновизнаним злочинним угруповуванням, що не поважає а ні Міжнародне Право, а ні свої ж власні Закони!
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Сегодня знаменательный день в истории Цивилизации - 02.02.2020,,,,в 22 часа 22 минуты загадайте желание и Мишель Нострадамус с Эдгаром Кэйси его выполнят. Россия фальсифицирует историю, - МИД Эстонии - Цензор.НЕТ 6955Шануймося Панове.
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Через пару лет, 22.02.2022 г, наверное ещё круче будет.
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Только мёртвый кацаПсина может считаться человеком!
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Министерство иностранных дел Эстонии обвиняет РФ в фальсификации истории. Источник: https://censor.net.ua/n3173289

Скільки існує Московія/Росія стільки вона фальсіфікує історію і знищує історичні документи на окупованих єю територіях.
Так захопивши Крим після 1730 х вони спалили всі згадки про данину яку платила Московія Кримському ханству.

Першим про народи Росії написав німецький етнограф, медик-хімік Йоганн Готліб Георгі (Johann Gottlieb Georgi; роки життя 1729-1802). З 1776 року він займався дослідженням Поволжя, Середнього і Південного Приуралля, Західного Сибіру, Прибайкалля, Даурії. Це була велика робота для дослідження російського етносу. Сьогодні про це мовчать росіяни. Чому?Йоганн Георгі першим склав карту Байкалу в масштабі 10 верст в дюймі (1: 420 000 1772 року, першим висловив припущення про тектонічне походження озера. Вивчаючи природу Прибайкалля, вчений склав детальний опис його флори і фауни (в тому числі дав перший опис байкальського омуля), зібрав гербарій рідкісних рослин, зібрав відомості про рибному промислі на Байкалі. Його праця "Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772", онлайн-читання туточки.
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А что такое вообще история,а ее видение и искажение это вообще мировая практика,каждый режим в мире ее подстраивает под себя.
Далеко и идти не надо, спросите украинца что такое в Украине ,,Рух, и уверен что 99 процентов об этом ничего не скажет.А в новейшем учебнике Истории Украины об нем сказано не более одного двух абзацев.
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Впору вспомнить легендарного Отто Бисмарка и две его фразы: "Никогда не верьте русским, ибо русские не верят даже самим себе", "Договор с Россией не стоит той бумаги, на которой написан".
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Министерство иностранных дел Эстонии обвиняет РФ в фальсификации истории.
Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой МИД Эстонии,
Тот же говорят в США, ЕС, Польше, Украине, Белоруси, Финляндии, страны Балтии, казахи, японцы, китайцы…….. все идут не в ногу. и врут Только россия не врет и не ворует трусы и унитазы.
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ошибка истории рабсея , фальсифицирует все,не только историю
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