 Россия фальсифицирует историю, - МИД Эстонии

Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой МИД Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сегодня эта страна отмечает 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора с Советской республикой.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу при возложении венка к памятнику герою национального эпоса Калевипоэгу заявил, что "Тартуский мир действует, правовая преемственность действует".
"Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это", - говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном после церемонии.
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В то же время российская сторона считает Тартуский мирный договор историческим документом, утратившим юридическую силу.
Как сказала на брифинге 30 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН".
По ее словам, "в отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония - новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового".
"С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и "принадлежит истории", - подчеркнула Захарова.
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2 февраля 1920 года Эстонская республика и Советская Россия подписали в городе Тарту мирный договор, завершавший начавшуюся в 1918 году Освободительную войну в Эстонии. Согласно этому договору РСФСР первым в мире государством признавала де-юре независимость и самостоятельность Эстонской республики. По этому договору проходила и довоенная граница между Эстонией и Советским союзом, относившая в состав Эстонии ряд территорий к востоку от Нарвы, а также Печорский край, которые в 1944-45 годах были переданы в состав РСФСР и ныне входят в состав Ленинградской и Псковской областей РФ соответственно.
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (нем. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) - 9 (20) сентября 1778, остров Эзель - 13 (25) января 1852, Кронштадт) - один из первооткрывателей Антарктиды.
По происхождению - балтийский немец из остзейского дворянского рода Беллингсгаузенов.
Сааремаа (эст. Saaremaa - «островная земля», прежнее название в Российской империи - Эзель) - самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага.
только более 60% -эстонцы.
вонючей на весь мир паРаше и ничего не решают , они - бараны, нищие духом, потому и кичатся, что причастны к стае
вороватых наглых, писдливых и зубастых
волков . Им «в падлу» задумываться, во
имя чего все эти сталины, ленины, гитлеры, путины устраивают на земном шарике человеческие мясорубки, что из-за их генетической бздливости и
раболепия, они входят в конфликт со
всем миром??? Сами не жили - другим не
дадим - вот их краснопузый девиз, пока в мавзолее лежит труп того , кто его выдумал в 1917-м...
Скільки існує Московія/Росія стільки вона фальсіфікує історію і знищує історичні документи на окупованих єю територіях.
Так захопивши Крим після 1730 х вони спалили всі згадки про данину яку платила Московія Кримському ханству.
Першим про народи Росії написав німецький етнограф, медик-хімік Йоганн Готліб Георгі (Johann Gottlieb Georgi; роки життя 1729-1802). З 1776 року він займався дослідженням Поволжя, Середнього і Південного Приуралля, Західного Сибіру, Прибайкалля, Даурії. Це була велика робота для дослідження російського етносу. Сьогодні про це мовчать росіяни. Чому?Йоганн Георгі першим склав карту Байкалу в масштабі 10 верст в дюймі (1: 420 000 1772 року, першим висловив припущення про тектонічне походження озера. Вивчаючи природу Прибайкалля, вчений склав детальний опис його флори і фауни (в тому числі дав перший опис байкальського омуля), зібрав гербарій рідкісних рослин, зібрав відомості про рибному промислі на Байкалі. Його праця "Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im Jahre 1772", онлайн-читання туточки.
Далеко и идти не надо, спросите украинца что такое в Украине ,,Рух, и уверен что 99 процентов об этом ничего не скажет.А в новейшем учебнике Истории Украины об нем сказано не более одного двух абзацев.
Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой МИД Эстонии,
Тот же говорят в США, ЕС, Польше, Украине, Белоруси, Финляндии, страны Балтии, казахи, японцы, китайцы…….. все идут не в ногу. и врут Только россия не врет и не ворует трусы и унитазы.